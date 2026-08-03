Temas del día de EFE Internacional del lunes 3 de agosto de 2026 (07:30 horas)

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DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Rabat- Aumentan las voces en Marruecos que piden responsabilidades al Gobierno por la crisis migratoria sin precedentes que ha dejado cerca de un centenar de muertos. A las críticas de las organizacuones humanitarias se suman ahora las de partidos políticos y sindicatos.

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Bruselas – Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) se reúnen de forma extraordinaria este lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta y facilitar la coordinación entre Estados miembros.

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo, a bordo del avión presidencial rumbo a El Cairo, que las conversaciones con Irán para llegar a un acuerdo se reanudarán este lunes, tras suspender «un ataque masivo» a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, países que, según recalcó, le pidieron «cancelar» la ofensiva porque creen que es posible alcanzar un pacto con Teherán.

Teherán – Irán afronta un incierto proceso de desescalada con Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión de los ataques contra las infraestructuras energéticas iraníes tras asegurar que ambas partes habían alcanzado los parámetros de un posible acuerdo, sobre lo que Teherán aún no se ha pronunciado.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén -Pese al anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un nuevo acuerdo para avanzar hacia la segunda fase de la tregua en Gaza, que contempla explícitamente «el cese de las operaciones militares» en la Franja, Israel mantiene un ritmo de ataques sin precedentes.

UCRANIA GUERRA

Kovel (Ucrania) – Voluntarios ucranianos tejen capas antidrones para volver a los soldados invisibles ante los drones rusos equipados con cámaras térmicas que planean constantemente sobre la «zona de la muerte», que ahora se extiende a lo largo de decenas de kilómetros a ambos lados del frente. Por Rostyslav Averchuk.

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ONU SECRETARIO GENERAL

Montevideo – Los cinco candidatos latinoamericanos y caribeños a la Secretaría General de la ONU -la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la chilena Michelle Bachelet- participarán este lunes en Uruguay en su primer encuentro conjunto.

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HONDURAS CORRUPCIÓN

Tegucigalpa.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández comparece este lunes ante un juez en Tegucigalpa por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña presidencial de 2013, días después de regresar al país tras ser indultado en EE.UU., donde cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas.

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ADEMÁS

MÉXICO VIOLENCIA | Ciudad de México – El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la cifra definitiva de asesinatos en 2025, que incluye el primer año completo de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024 y desde entonces, asegura, han reducido los homicidios en 48 %. (Texto) (Foto)

BOLIVIA ECONOMÍA | La Paz – El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas puestas en marcha por la Administración de Rodrigo Paz para estabilizar la economía y que marca el retorno del organismo al país andino tras más de 20 años. (Texto) (Foto)

ESPECIALES:Con motivo de la investidura el próximo viernes de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía COLOMBIA INVESTIDURA

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Rabat- ESPAÑA MARRUECOS – Aumentan las voces en Marruecos que piden responsabilidades al Gobierno por la crisis migratoria sin precedentes que ha dejado cerca de un centenar de muertos. (Foto) (Video)

Bruselas – MARRUECOS ESPAÑA – Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) se reúnen de forma extraordinaria el lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta y facilitar la coordinación entre Estados miembros.

Kovel (Ucrania) – UCRANIA GUERRA – Voluntarios ucranianos tejen capas antidrones para volver a los soldados invisibles ante los drones rusos equipados con cámaras térmicas que planean constantemente sobre la «zona de la muerte», que ahora se extiende a lo largo de decenas de kilómetros a ambos lados del frente. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo) América

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México publica las remesas recibidas en los primeros seis meses del año, tras haber iniciado con una caída anual de 1,4 % pero con repuntes importantes desde marzo y hasta mayo, pese a las políticas migratorias de EE.UU. principal origen de los envíos a México. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA VENEZUELA.- El anuncio de Venezuela y República Dominicana de iniciar un «proceso de normalización gradual» de sus relaciones diplomáticas y consulares ha generado expectativas sobre el restablecimiento de los vínculos bilaterales, dos años después de la ruptura decidida por Caracas en respuesta al rechazo dominicano a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. (Texto)

La Habana.- CUBA POLÍTICA.- El paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la economía cubana y el surgimiento de la figura de un nieto del expresidente Raúl Castro como interlocutor con EE.UU. ha abierto una grieta para las autoridades de la isla por un extremo imprevisto: su izquierda. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Washington.- PARAMOUNT WARNER BROS.- Vista para determinar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, suspendida en julio temporalmente por el Distrito Norte de California. (Texto)

Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- Dinamarca asume la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de agosto, durante el cual continuará el proceso informal de selección del próximo secretario general de la ONU.

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que se considera una estimación adelantada del PIB mensual. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de julio, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Inicia en Honduras el juicio oral y público contra el exalcalde y narcotráficante Alexander Ardón por lavado de activos. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a julio de 2026. (Texto)

Ciudad de Panamá.- AMÉRICA SEGURIDAD.- Las autoridades de Panamá inauguran el ejercicio multinacional Panamax 2026, que reúne 1.700 soldados de fuerzas militares de América, el Caribe y Europa. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

14:00GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece detalles sobre los preparativos de la Crew-13, la próxima misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional, que está prevista para mediados de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Santo Domingo.- CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Texto) (Foto)

19:00hGMT.- Bogotá.- COLOMBIA ECOPETROL.- La empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol presenta los resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de este año. (Texto)

20:00GMT.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador anuncia su decisión sobre el pedido de Fiscalía de condenar al expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

Montevideo.- URUGUAY BID.- En el marco de su visita a Uruguay, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, brinda una conferencia de prensa en la sede del Poder Ejecutivo. NUEVO (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Riad.- ARAMCO RESULTADOS.- La petrolera saudí Aramco anuncia los resultados del primer semestre de 2026. Beirut.- LÍBANO EXPLOSIÓN.- El Líbano conmemora este martes 4 de agosto el aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, considerada una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo marco para el alto el fuego. 05:00h.- Deir el Balah.- ISRAEL PALESTINA.- Cuatro días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciase un acuerdo para desarmar a Hamás y dar inicio a la segunda fase de su plan de alto el fuego, los palestinos en la Franja le piden que lo implemente como sea y ponga fin a los ataques y la ocupación israelíes. (Texto) (Vídeo)

07:00GMT.- Trípoli.- LIBIA CRISIS.- Libia cumple una semana de protestas, con acciones sin precedentes de bloqueo y boicot a instituciones y empresas estatales, para exigir la salida del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste del país, ante el «deterioro» de las condiciones de vida de los ciudadanos y las constantes interrupciones de servicios básicos. (Texto)

Asia

Tokio.- NISSAN RESULTADOS.- El fabricante de vehículos japonés Nissan publica sus resultados financieros para el primer trimestre de su año fiscal, de abril a junio. (Texto)

01:45h.- Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de julio, lectura alternativa a la oficial. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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