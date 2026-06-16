Temas del día de EFE Internacional del martes, 16 de junio de 2026 (14:00 horas)

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16 minutos

DESTACADOS

G7 CUMBRE

Évian (Francia) – Los conflictos de Ucrania y Oriente Medio centraron los debates de los líderes del G7 en la segunda jornada de su cumbre en Évian, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el primero, y de los mandatarios egipcio, emiratí y catarí en el segundo.

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– Por la tarde se suman a la reunión los mandatarios de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto para analizar cómo forjar nuevas alianzas y reconstruir la solidaridad internacional. La jornada termina con una cena de gala con todos los participantes.

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– Zelenski tuvo un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a Évian y, por la tarde, se reunirá de forma bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el británico, Keir Starmer. También ha mantenido una reunión con Donald Trump.

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– El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en Évian este martes ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que Netanyahu debe ser más responsable respecto al Líbano.

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IRÁN GUERRA

Teherán – Los iraníes respiran con alivio tras el anuncio del acuerdo entre Teherán y Washington, pero siguen inmersos en la incertidumbre sobre su incierta solidez y unos términos sobre los que parecen discrepar las partes.

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– El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, participará en la firma del acuerdo preliminar con Washington el viernes en Suiza.

– Mientras, el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Esmail Qaani, cree que la guerra ha desacreditado por completo a Estados Unidos y ha acelerado el proceso de «colapso» de Israel.

– Continúa la indignación entre la sociedad y la clase política israelí por la inminente firma del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

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– El Parlamento Europeo debate la situación en Oriente Medio con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar una nueva reunión sobre Oriente Medio, centrada en Yemen.

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– Decenas de familias palestinas son desplazadas a la fuerza de sus tiendas de campaña en el barrio de Tuffah, en la norteña ciudad de Gaza, tras lo que describen como un nuevo avance de las tropas israelíes que ya controlan más del 60 % del enclave. (Crónica)

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ADEMÁS

RUSIA ELECCIONES | Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, convocó este martes elecciones legislativas para el 20 de septiembre, en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, según todas las encuestas. (Texto)

PERÚ ELECCIONES | Lima – La derechista Keiko Fujimori está cada vez más cerca de ser la próxima presidenta de Perú, a medida que su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez ha crecido hasta los 28.000 votos, cuando quedan unos 200.000 votos todavía por escrutar.

RESERVA FEDERAL | Washington – El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza por primera vez una reunión del banco central tras un aumento significativo de la inflación y con la expectativa de rebajar los tipos de interés como pedía Donald Trump. (Texto)(Foto)(Video)

HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe – El secretario general de la ONU, António Guterres, realiza este martes una visita de solidaridad a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país caribeño, el más pobre de América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL BOLSONARO | Brasilia – La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA CONFLICTO | Ginebra – Los drones han entrado con fuerza en el conflicto armado en Colombia y están haciendo de los civiles sus mayores víctimas, con cerca de un millar de personas que resultaron heridas en 2025 por estos aparatos explosivos, revela en una entrevista con EFE en Ginebra el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

MARRUECOS PATRIMONIO | Fez – Fundada en el siglo XIV y activa hasta hoy en día, la biblioteca Al Qarawiyyin atesora miles de manuscritos de distintas ramas de conocimiento, entre ellas del famoso historiador del siglo XIV Ibn Jaldún o el místico sufí granadino del siglo XI Ibn Tufayl, que han sobrevivido al paso de los siglos en el corazón histórico de la ciudad marroquí Fez. Por Fatima Zohra Bouaziz (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00 GMT.- Schortens (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el Regimiento de Protección de Instalaciones de la Fuerza Aérea en Schortens, donde se encuentra estacionada la unidad de reacción rápida para la defensa contra drones. (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ARABIA SAUDÍ.- Declaración conjunta del ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, y su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Sauden, en Lisboa.

Roma.- UNICREDIT COMMERZBANK.- Termina el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria lanzada por el banco italiano UniCredit sobre el alemán Commerzbank. (Texto)

Luxemburgo.- UE ASUNTOS GENERALES.- Consejo de Asuntos Generales de la UE. (Texto)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, visita Rusia y se reúne con su homólogo ruso, Sergey Lavrov.

Luxemburgo.- UE SANIDAD.- Consejo de ministros de Sanidad, Empleo y Asuntos Sociales de la UE. (Texto)

Viena.- CAMBIO CLIMÁTICO AUSTRIA.- Viena acoge la décima edición del ‘Austria World Summit’, una iniciativa medioambiental lanzada por el actor Arnold Schwarzenegger, que reúne a expertos y representantes políticos de todo el mundo, entre ellos la ex vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, para analizar políticas contra la crisis climática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo.

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores de turquía, Hakan Fidan, visita Moscú. (Texto)

08:30 GMT.- Barcelona.- MINOR WHITE.- La Fundación Mapfre presenta en el centro Kbr una gran retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White Centro KBr. Avinguda del Litoral, 30 (Texto) (Foto)

América

16:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AMAZONÍA.- La red MapBiomas divulga su informe sobre la superficie del agua en la Amazonía y en Brasil. (Texto)

17:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en abril.

20:00 GMT.- Nueva York.- EEUU HISTORIA.- El New York Historical, el primer museo de la ciudad, muestra a la prensa su nueva ala dedicada a la historia de la democracia en Estados Unidos, que incluye la exposición ‘Democracy Matters’, en la antesala del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país (Texto) (Foto)

20:00 GMT.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- El proceso de selección del jurado en el caso estatal contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, continúa este lunes y martes en el tribunal de Manhattan, en una fase clave previa al juicio que supervisa el juez Gregory Carro. (Foto)

21:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Índice de Producción Industrial (IPI) de abril en Colombia. (Texto)

21:00 GMT.- Washington.- OEA DEMOCRACIA.- El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich, ofrece una sesión informativa sobre el apoyo del organismo a los países de la región para fortalecer las instituciones democráticas, promover la gobernabilidad y mejorar la participación ciudadana, en la antesala de la Asamblea General que se celebrará en Panamá. (Texto)

00:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TECNOLOGÍA.- El Instituto Nacional de Estadística presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025 (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUSTICIA.- Comienza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien tenía 5 años cuando se le vio por última vez el 9 de julio de 2024 en la provincia argentina de Corrientes, fronteriza con Paraguay, un caso que conmovió al país y sigue en la memoria colectiva. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El sector azucarero mexicano negocia con el Gobierno un programa de biocombustibles y cogeneración eléctrica que podría detonar inversiones por más de 1.500 millones de dólares, en medio de los esfuerzos del Gobierno mexicano de fortalecer a la estatal Pemex y asociarse con la brasileña Petrobras, detalló en entrevista con EFE el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cotina Gallardo (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Distrito de Columbia (D.C.), Georgia, y Oklahoma y Alabama, en segunda vuelta, celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Washington celebra primarias para renovar la alcaldía en la que Janeese Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y conocida entre los capitalinos como la «Mamdani de D.C.», aventaja a su principal contrincante, Kenyan R. McDuffie, en la carrera demócrata de la capital estadounidense.

Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar una nueva reunión sobre Oriente Medio, centrada en Yemen. (Texto)

Río de Janeiro.- LATINOAMÉRICA SEGURIDAD.- XVIII Conferencia del Fuerte de Copacabana. Autoridades y expertos de Europa y América Latina debatirán sobre el tema ‘Reprogramando el poder: tecnología y geopolítica en un mundo fragmentado’ en este foro sobre seguridad internacional en América Latina. (Texto)

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Río de Janeiro.- CUMBRE CUENCAS.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro recoge el bastón de Marrakech y Burdeos y acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) de las cuencas en el mundo. (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- El secretario general de la ONU, António Guterres, realiza este martes una visita de solidaridad a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país caribeño, el más pobre de América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR POLÍTICA.- La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso, planteó en una entrevista con EFE que El Salvador se encuentra en una dictadura, con un gobierno ilegitimo y consideró que el pueblo tiene la capacidad de revertir la actual situación política y social, acudiendo y participando en las próximas elecciones generales de febrero 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- DÍA REMESAS CENTROAMÉRICA.- Con motivo del Día Internacional de las Remesas Familiares, profundizamos en la importancia de este tipo de envíos económicos para El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, y que solo en el primer cuatrimestre de 2026 recibieron 15.852 millones de dólares, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, que se encuentra en el 4,5 % desde diciembre pasado. (Texto)

Oriente Medio

Trípoli.- LIBIA MIGRACIÓN.- Manifestación contra el asentamiento de migrantes en Libia y contra la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), convocada por un colectivo de Trípoli.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA APARTHEID.- Se cumplen 50 años del llamado ‘levantamiento de Soweto’ (Johannesburgo), que fueron protestas lideradas por escolares negros en Sudáfrica durante el régimen segregacionista del apartheid. Al menos 176 estudiantes murieron por la represión policial.

Mombasa.- CONFERENCIA OCÉANOS.- Inicio de la undécima edición de la Conferencia Nuestro Océano (OC11), que reúne a líderes de gobiernos, de la ciencia, de la sociedad civil y del sector privado para acelerar la acción en favor de los océanos.

Mombasa.- FAO PESCA.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta, en el marco de la Conferencia Nuestro Océano, la edición de 2026 de su informe ‘El estado mundial de la pesca y la acuicultura’. (Texto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, regresa a la isla tras finalizar una gira de dos semanas por Estados Unidos. (Texto)

Pekín.- CHINA NEPAL.- El ministro de Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, visita China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi, en un viaje que servirá para profundizar la cooperación bilateral.

Tokio.- JAPÓN OPENAI.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, participa en un evento en Tokio para clientes empresariales organizado por el grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- El árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado «maestro de las tarjetas», acapara las conversaciones en las redes sociales del país asiático, cuyos aficionados «sufren» además viendo el buen arranque de como Corea del Sur y Japón, mientras las suya volvió a quedarse fuera pese a la ampliación del torneo. (Texto) (Foto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ) Shinichi Uchida da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días sobre política monetaria, sustituyendo así al jefe del organismo, Kazuo Ueda, que se encuentra hospitalizado por un quiste hepático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de mayo de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en mayo de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Pekín – CHINA BIRMANIA – El presidente chino, Xi Jinping, dijo este lunes en Pekín que está «dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación» con el líder del Gobierno militar birmano, Min Aung Hlaing, que se encuentra en su segunda jornada de visita en China, en medio de la pretendida transición política de su régimen, que trata de lavar su imagen internacional. (texto) (foto) (vídeo)

Bangkok – FENÓMENO EL NIÑO – La llegada del fenómeno climático El Niño a Asia-Pacífico ha puesto en alerta a la región, ante las inminentes sequías y alteraciones climáticas, que en episodios anteriores causaron graves daños a los suelos, cultivos y actividad pesquera.

Redacción EFE Internacional

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