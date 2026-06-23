Temas del día de EFE Internacional del martes, 23 de junio de 2026 (14:00 horas)

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18 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Ginebra – El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel, y afirmó que EE. UU. acordó liberar «de inmediato» 12.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.

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– Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró ayer que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que siga habiendo avances en la negociación.

– E Irán dice que será el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero y que el estrecho de Ormuz está totalmente abierto.

– En paralelo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viaja a Pakistán tras la ronda de negociaciones de alto nivel con EE.UU. en Suiza, en una visita en la que se reunirá con el mandatario y mediador paquistaní, Shehbaz Sharif.

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– Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington, en esta ocasión con conversaciones que se prolongarán durante tres días.

– A pesar de ello, Israel vulneró este martes el alto el fuego acordado el pasado fin de semana con el grupo chií libanés Hizbulá con un ataque que dejó al menos un muerto y dos heridos en una carretera de la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.

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– Y el líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó su plan de impulsar las capacidades nucleares del país ante el conflicto en Oriente Medio.

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– El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, participa en un debate en el Parlamento Europeo sobre el impacto económico y fiscal para Europa del conflicto en Oriente Medio.

– El Senado de Estados Unidos vota la Resolución de los Poderes de Guerra (la que ya pasó la Cámara de Representantes).

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inicia una visita de tres días a Estados Unidos.

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – La sucesión de Keir Starmer como líder del laborismo y primer ministro británico ha dividido al partido, entre los que prefieren la ‘coronación’, sin oposición, del popular exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, y los que reclaman unas elecciones primarias para debatir las políticas de la formación.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Los colombianos esperan la conclusión del escrutinio de la segunda vuelta presidencial del domingo para tener la confirmación de la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella por un margen de menos de un punto porcentual sobre el izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro.

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– El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de este organismo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del domingo.

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EUROPA CALOR

Redacción Medioambiente.- La ola de calor que asola a Europa tiene a Francia, que ha vivido la noche más calurosa desde que empezaron los registros en 1947, en situación de emergencia, mientras España, Italia, Bélgica y Alemania soportan temperaturas nunca vistas en el mes de junio.

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París – Francia se enfrenta a una excepcional ola de calor que este martes ha puesto en alerta roja a más de la mitad de sus departamentos, en los que viven casi 39 millones de personas, con temperaturas que en muchos puntos superarán los 40 grados y que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar trenes y modificar horarios laborales.

– La fuerte afluencia a zonas de baño por la ola de calor excepcional que afecta a Francia, y que se va a agudizar todavía en los próximos días, ha causado que «una veintena» de personas se hayan ahogado desde el pasado fin de semana , explicó este martes la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

– Se enviará además una panorámica sobre la ola de calor que afecta a otros países de Europa, especialmente en el centro del continente.

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ADEMÁS

BREXIT ANIVERSARIO | Londres – Con motivo del décimo aniversario del referéndum del Brexit, se celebra en Londres una manifestación convocada por The3Million, el grupo que defiende los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, mientras prosigue el debate en la sociedad británica sobre los logros y fracasos de la salida de la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Video)

TALIBANES UE | Kabul, 23 jun (EFE).- Una delegación del Gobierno talibán de Afganistán viajó este martes a Bruselas para reunirse con miembros de la Unión Europea, en el que sería el primer encuentro acogido por la UE con representantes talibanes desde que tomaron el poder en 2021, de confirmarse oficialmente por Bruselas.

CUBA RAMIRO VALDÉS | La Habana – Cuba homenajea al recién fallecido Ramiro Valdés, vice primer ministro y comandante de la revolución, en un momento político crítico en la isla, tras el anuncio de un importante paquete de medidas económicas y en medio de las fuertes presiones de Washington. (Texto) (Foto) (Video)

PERÚ ELECCIONES | Lima – La definición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el 7 de junio, puede extenderse una semana más después de que el izquierdista Roberto Sánchez haya pedido anular los votos en el exterior, lo que revertiría los resultados que apuntan como ganadora a la derechista Keiko Fujimori. (texto) (foto) (Video)

EEUU ELECCIONES | Nueva York – Nueva York celebra sus primarias para las elecciones de noviembre al Congreso de EE.UU. con la vista puesta en carreras como las de los congresistas Alexandria Ocasio Cortez y Adriano Espaillat, y que se perfilan como un termómetro del peso interno del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y de la estrategia de los demócratas para intentar arrebatar el poder a los republicanos en ambas cámaras. (Texto) (Foto) (Video)

– Washington – Los estados Nueva York, Utah, Maryland y Carolina del Sur, en Estados Unidos, celebran la segunda vuelta de sus respectivas primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso. (Texto)(Foto)(Video)

MÉXICO FOTOGRAFÍA | Ciudad de México – México acogerá una versión inédita del World Press Photo en el marco de los 70 años de la institución y del 40 aniversario del Museo Franz Mayer, que ha sido el espacio de divulgación de este certamen en México desde hace casi tres décadas. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Cracovia (Polonia) – POLONIA UCRANI A- Las heridas históricas entre polacos y ucranianos han resurgido con la polémica de las condecoraciones nacionales, un conflicto que ha deteriorado las relaciones bilaterales, puede limitar el apoyo estratégico de Polonia a Kiev y debilita el frente político aliado. Por Miguel Ángel Gayo Macías.

París.- FRANCIA CALOR.- Francia se enfrenta a una excepcional ola de calor que este martes afecta a más de la mitad de sus departamentos, con temperaturas que en muchos puntos superarán los 40 grados y que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar trenes y modificar horarios laborales. (Texto) (Foto) (Video)

Berlín – ALEMANIA CALOR- El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé que se alcancen el fin de semana hasta los 40 grados en Alemania, un país donde los hogares no suelen tener aire acondicionado, y cuyos ciudadanos apuran las horas del día que se alejan de las temperaturas máximas, como hacían este martes los berlineses a la sombra y a orillas del río Spree. (texto)(vídeo)

París.- MODA PARÍS.- París inicia su Semana de la Moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Saint-Laurent y Louis Vuitton, entre otros. (Texto) (Foto) (Video)

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA HISTORIA.- Francia lleva al Panteón a uno de los intelectuales que mejor simbolizan su ideal republicano: Marc Bloch, un historiador que revolucionó el estudio del pasado, se unió a la Resistencia contra la ocupación nazi y fue fusilado por la Gestapo en 1944 por su compromiso con la lucha contra el nazismo. (Texto)

Bruselas.- UE KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, visita Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea.

Londres.- R.UNIDO ESCOCIA.- Sentencia en el juicio contra el ex director ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SNP), Peter Murrell, juzgado por haber malversado 400.000 libras de la formación independentista cuando dirigía su gestión financiera. (Texto)

Gödöllő (Hungría).- GRUPO DE VISEGRADO CUMBRE.- Los jefes de Gobierno de los países del Grupo de Visegrado (V4), Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa mantienen su primera reunión tras la llegada al poder del nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

América

Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar esta semana en Panamá, este martes intervendrán los jefes de delegación, que participarán de manera fraccionada durante dos sesiones plenarias. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y Argentina, Pablo Quirno, participan en una sesión paralela de la Asamblea General de la OEA sobre el impacto de los bloqueos en Bolivia, bajo el título: ‘Bolivia: Protección de la democracia representativa frente al desorden violento’. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de dos empleados de seguridad del exclusivo barrio en las afueras de Buenos Aires donde murió el astro. (Texto)

17:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL UE.- Segunda edición del Foro de Inversiones Brasil-Unión Europea, en el que participarán el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, entre otras autoridades y empresarios. (Texto) (Foto) (Video)

17:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

18:30 GMT.- Caracas.- VENEZUELA PETRÓLEO.- Varios expertos abordan el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de hidrocarburos de Venezuela durante el foro ‘El petróleo como motor de reconstrucción económica y social’ de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (Texto) (Foto)

18:30 GMT.- Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- Representantes de las Ligas Agrarias Cristianas de Paraguay presentan una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad por la represión militar que sufrió una comunidad campesina del departamento de Caaguazú (sur) en 1980, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). (Texto) (Foto) (Video)

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de este organismo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, celebradas el 21 de junio. (Texto) (Foto) (Video)

00:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de abril, tras un aumento interanual del 1,4 % en marzo.

00:00 GMT.- Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un discurso en Pensilvania.

00:30 GMT.- Santiago.- LATINOAMÉRICA INVERSIÓN.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica su informe anual sobre la inversión extranjera directa en la región en 2025 y analiza la evolución de esta ante la política arancelaria de los Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- CONGRESO MINERÍA.- La sociedad civil peruana celebra el foro ‘Las otras voces ante el Congreso Mundial de Minería: los desafíos para la gobernanza social y ambiental’, de manera paralela a la cita del sector empresarial minero que tendrá lugar en la capital Lima, y con una mirada desde las comunidades y los trabajadores.

Santiago.- CHILE POLÍTICA.- La Cámara de Diputados de Chile vota la solicitud de juicio político presentada por la ultraderecha contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del Gobierno progresista de Gabriel Boric (2022-2026), por inconsistencias en los cálculos fiscales. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inicia una visita de tres días a Estados Unidos.

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington, en esta ocasión con conversaciones que se prolongarán durante tres días.

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Nueva York, Utah, Maryland y Carolina del Sur, en segunda vuelta, celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso. (Texto)(Foto)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Nueva York celebra este martes sus primarias para las elecciones de noviembre al Congreso de EE. UU. con la vista puesta en carreras como la del congresista Adriano Espaillat o la de Alexandria Ocasio Cortez, que se perfilan como un termómetro del peso interno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de la estrategia de los demócratas para intentar arrebatarle el poder a los de Donald Trump en ambas cámaras. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este martes los datos de producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer trimestre de 2026. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS TIERRAS.- El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) presenta el informe «Caracterización de la Conflictividad Socioterritorial y Ambiental de Honduras 2025», un documento que analiza las principales dinámicas, actores y sectores económicos que impulsan las disputas por la tierra y los recursos naturales en el país. (Texto) (Foto) (Video)

Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Una delegación de 160 personas de la nación Siekopaai, de la Amazonía ecuatoriana, llega a Quito para exigir que se garantice su derecho al territorio y se dé cumplimiento a la sentencia que ordena la titulación de Pë’këya, un parte de las tierras ancestrales habitadas por este pueblo indígena. Corte Constitucional (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY AMBIENTE.- El ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, participa en el ciclo «Desayunos de Consultas» que organiza la Cámara Oficial Española de Industria, Navegación y Comercio del país suramericano. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY REFUGIADOS.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoran el Día Mundial de las Personas Refugiadas y los 20 años de la promulgación de la ley 18.076, del Derecho al Refugio y a los Refugiados. (Texto)

Tegucigalpa.- GUATEMALA PRENSA.- El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) presenta el informe «Caracterización de la Conflictividad Socioterritorial y Ambiental de Honduras 2025», un documento que analiza las principales dinámicas, actores y sectores económicos que impulsan las disputas por la tierra y los recursos naturales en el país. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS BANCO CENTRAL.- Reunión trimestral del consejo de administración del banco central marroquí Bank Al Maghrib en la que analiza la inflación y decide si mantiene o no la tasa rectora de interés.

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Los sectores bancario, financiero y de seguros de Túnez convocan una huelga general de tres días para exigir mejoras salariales.

El Cairo.- EMIRATOS POLICÍA.- Comienza la quinta edición de la Cumbre Mundial de la Policía, organizada por la Policía de Dubái, bajo el lema ‘Conectados para generar impacto: Uniendo a la policía mundial para salvaguardar a las generaciones futuras’.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Nueva audiencia judicial después de que un tribunal de Kenia suspendiera temporalmente la construcción de un centro de cuarentena para el ébola, financiado por EE.UU., en la base aérea de Laikipia, en Nanyuki (centro).

Asia

Dalian.- FORO ECONÓMICO.- Se inaugura en la localidad nororiental china de Dalian la Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como ‘Davos de Verano’, con la participación del primer ministro chino, Li Qiang, y de mandatarios de países como Bangladés, Guinea, Kazajistán, Corea del Sur, Mongolia y Montenegro. (Texto)(Video)

Seúl.- COREA SK HYNIX.- El fabricante de chips surcoreano SK hynix se ha convertido en la empresa más valiosa en la Bolsa de Seúl, sobrepasando al gigante tecnológico Samsung Electronics, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA).

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés continúa sus maniobras de «preparación para el combate», pensadas para verificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la presión militar de China.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, prosigue su visita oficial a China.

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llega a Japón para reafirmar la cooperación en el desarme nuclear y para visitar la accidentada central de Fukushima, en pleno proceso de desmantelamiento.

Tokio.- JAPÓN ESPAÑA.- La Consejería de Turismo en Tokio celebra la primera edición de ‘Spain Talks. Caring for the Future’ en Asia, una jornada para poner en común buenas prácticas frente a la masificación y promover la sostenibilidad. (Texto)

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