Temas del día de EFE Internacional del martes, 30 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

10 minutos

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia ampliaron este martes los efectivos desplegados en la quinta jornada de búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, en una jornada marcada por el mal tiempo que obligó a suspender la navegación turística en la zona y después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

YEMEN CONFLICTO

Saná – La coalición militar liderada por Arabia Saudí atacó este martes un cargamento vinculado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, en lo que supone la primera vez que la alianza acusa públicamente a Abu Dabi de su apoyo militar a los secesionistas del sur.

(Texto)

– El Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, anunció este martes que rompe el acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU), que apoya a los secesionistas del sur del Yemen, y ordenó a todas las fuerzas emiratíes y personal su retirada del territorio yemení en un plazo de 24 horas.

(Texto)

– Se enviarán además unas claves sobre el origen del conflicto.

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – El anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un ataque contra una supuesta «gran instalación» para el transporte de droga en medio de su campaña contra Venezuela no ha encontrado eco en el país suramericano, donde el Gobierno no ha confirmado ni desmentido la información.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Franja de Gaza se recupera del temporal de agua y viento que ha afectado a cientos de miles de personas que viven desplazadas en tiendas de campaña mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visita Estados Unidos para tratar la segunda fase del alto el fuego en el enclave palestino.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Ucrania protesta contra los preparativos rusos para poner en marcha la generación de electricidad en la central nuclear ocupada de Zaporiyia, la mayor de Europa, mientras que los desacuerdos sobre su futuro se mantienen como uno de los principales obstáculos para desarrollar un plan de paz con el fin de poner fin a la guerra. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

CHINA TAIWÁN

Pekín/Taipéi – China emprende su segunda jornada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones de Pekín con Washington y Tokio a cuenta de la isla.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Vence el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados definitivos de las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que ya declaró presidente electo al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura por un estrecho margen, en un escenario que podría trasladar la decisión sobre alcaldes y diputados al Parlamento y abrir un nuevo foco de tensión política.

(Texto)

ARGENTINA ABORTO

Buenos Aires – Cinco años después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes por abortos se han reducido, pero médicas y líderes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley en el territorio y afirman que, desde la llegada al poder de Javier Milei, hay escasez de medicamentos y de estadísticas oficiales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE 2026

Redacción Internacional – Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos ‘Avengers’, ‘SpiderMan’ o ‘Supergirl- y también los trabajos de grandes cineastas como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Roma.- ITALIA PRESUPUESTOS.- La Cámara de los Diputados de Italia afronta la votación final de los Presupuestos Generales para el 2026 del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, un día antes de que venza el plazo del fin de año.

Nicosia.- CHIPRE UE PRESIDENCIA.- Chipre se prepara para asumir el 1 de enero la presidencia rotativa y semestral de la Unión Europea (UE). (Texto)

Redacción Internacional.- CINE 2026.- Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos ‘Avengers’, ‘SpiderMan’ o ‘Supergirl- y también los trabajos de grandes cineastas como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg. (Texto) (Foto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania protesta contra los preparativos rusos para poner en marcha la generación de electricidad en la central nuclear ocupada de Zaporiyia, la mayor de Europa, mientras que los desacuerdos sobre su futuro se mantienen como uno de los principales obstáculos para desarrollar un plan de paz. (Texto)

Copenhague.- UE PRESIDENCIA.- Dinamarca cierra el miércoles su semestre al frente de la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), un período en el que ha reforzado la defensa europea y el apoyo a Ucrania. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en noviembre. (Texto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en noviembre. (Texto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR AÑO VIEJO.- Cada 31 de diciembre, Ecuador despide el año quemando monigotes: muñecos de cartón o tela rellenos de serrín con caretas que dan rostro a personajes de ficción, política o farándula que, al final de la noche, arden en llamas que queman lo malo del año que termina y purifican el camino de entrada del nuevo año, según la creencia popular. Por Susana Madera (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 9 y 10 de diciembre.

21:00h.- Cali.- COLOMBIA TOROS.- Última corrida de la Feria de Cali, con toros de Salento para José Arcila, Jesús Enrique Colombo y Luis David Adame. Plaza de Toros Cañaveralejo (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MERCADOS.- El índice S&P Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cierra el 2025 con un balance negativo para los inversores, quienes a lo largo de este año se vieron dominados por el clima de elevada incertidumbre política y económica que vivió Argentina. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ABORTO.- Cinco años después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes por abortos se han reducido, pero médicas y referentes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley en el territorio y afirman que, desde la asunción de Javier Milei, hay escasez de medicamentos y de estadísticas oficiales a nivel nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL BOLSONARO.- Seguimiento del estado de salud del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que sufre una nueva crisis de hipo, al parecer es derivada del ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Ciudad de México – MÉXICO ECONOMÍA – En medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos, México ve un 2026 complicado debido a la incertidumbre por los aranceles y de cara a la renegociación del tratado comercial T-MEC.(Texto) (Foto)

Buenos Aires – CRISTINA FERNÁNDEZ – Seguimiento al estado de salud de la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien permanece en una clínica tras las complicaciones derivadas de una apendicitis.

14:00h.- Quito.- ECUADOR AÑO VIEJO.- Cada 31 de diciembre, Ecuador despide el año quemando monigotes: muñecos de cartón o tela rellenos de serrín con caretas que dan rostro a personajes de ficción, política o farándula que, al final de la noche, arden en llamas que queman lo malo del año que termina y purifican el camino de entrada del nuevo año, según la creencia popular. Por Susana Madera (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa – HONDURAS FIN DE AÑO – Monigotes del titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y de los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), entre otros políticos, representadas en figuras elaboradas por artesanos de Tegucigalpa, serán quemadas en la Nochevieja de 2025, como una muestra de rechazo hacia ellos. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción – PARAGUAY INFLACIÓN – El Banco Central de Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación de diciembre de 2025.(texto)

Montevideo – URUGUAY TRABAJO – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay presenta su informe anual sobre siniestralidad laboral en el país. (texto)

O.Medio y África

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Audiencia en el juicio de apelación del opositor Abir Moussi

Asia

Labuan Bajo (Indonesia).- INDONESIA NAUFRAGIO.- Los equipos de rescate de Indonesia buscan por quinto día consecutivo a tres españoles desaparecidos en un naufragio el viernes en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali, un día después de que hallaran el cuerpo sin vida de una de las menores implicada en el accidente. (Foto) (Vídeo)

Pekín/Taipéi.- CHINA TAIWÁN.- China emprende su segunda jornada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones de Pekín con Washington y Tokio a cuenta de la isla. (Foto) (Vídeo)

Kuala Lumpur.- MALASIA MH370.- La compañía Ocean Infinity reanuda por 55 días la búsqueda del avión de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo de 2014 cuando cubría el vuelo MH370 desde Kuala Lumpur a Pekín con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Yakarta.- INDONESIA DROGAS.- Un tribunal de justicia de Indonesia tiene previsto anunciar su decisión en el juicio contra una peruana acusada de tráfico de droga tras ser detenida con 1,4 kilos de cocaína en la isla de Bali y que se enfrenta a una condena máxima de la pena de muerte.

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245