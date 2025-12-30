Temas del día de EFE Internacional del martes, 30 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia ampliaron este martes los efectivos desplegados en la quinta jornada de búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, en una jornada marcada por el mal tiempo que obligó a suspender la navegación turística en la zona y después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española.

Saná – La coalición militar liderada por Arabia Saudí atacó este martes un cargamento vinculado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, en lo que supone la primera vez que la alianza acusa públicamente a Abu Dabi de su apoyo militar a los secesionistas del sur.

– El Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, anunció este martes que rompe el acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU), que apoya a los secesionistas del sur del Yemen, y ordenó a todas las fuerzas emiratíes y personal su retirada del territorio yemení en un plazo de 24 horas.

– El Gobierno de EUA anunció que retira a todas sus fuerzas del Yemen, aunque afirmó que no está apoyando a los rebeldes del sur.

Caracas/Washington – El anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un ataque contra una supuesta «gran instalación» para el transporte de droga en medio de su campaña contra Venezuela no ha encontrado eco en el país suramericano, donde el Gobierno no ha confirmado ni desmentido la información.

– Estados Unidos sancionó este martes a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), el fabricante nacional de drones venezolano, dentro de un paquete de nuevas sanciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Irán y Venezuela.

Jerusalén – La Franja de Gaza se recupera del temporal de agua y viento que ha afectado a cientos de miles de personas que viven desplazadas en tiendas de campaña mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visita Estados Unidos para tratar la segunda fase del alto el fuego en el enclave palestino.

– El Gobierno israelí anunció este martes que en enero retirará las licencias de actividad a 37 ONG que operan en Gaza, entre ellas MSF, decisión que se anuncia un día después de que el Parlamento israelí retiró la inmunidad a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Leópolis (Ucrania) – Ucrania protesta contra los preparativos rusos para poner en marcha la generación de electricidad en la central nuclear ocupada de Zaporiyia, la mayor de Europa, mientras que los desacuerdos sobre su futuro se mantienen como uno de los principales obstáculos para desarrollar un plan de paz con el fin de poner fin a la guerra. Por Rostyslav Averchuk.

– El Kremlin no reveló este martes cómo revisará de forma concreta su postura en las negociaciones de paz en Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin.

Pekín/Taipéi – China culminó su segunda y última jornada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones de Pekín con Washington y Tokio a cuenta de la isla.

Nueva Delhi – La muerte de Khaleda Zia a los 80 años en Bangladés marca el fin de la era de las «damas de hierro» en el subcontinente y deja un nuevo escenario en la región, donde la influencia se disputó durante décadas entre dos fuerzas opuestas que ahora desaparecen del tablero, Zia fallecida en Daca y la otra, Hasina, condenada a muerte y en el exilio.

Tegucigalpa – Vence el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados definitivos de las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que ya declaró presidente electo al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura por un estrecho margen, en un escenario que podría trasladar la decisión sobre alcaldes y diputados al Parlamento y abrir un nuevo foco de tensión política.

Buenos Aires – Cinco años después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes por abortos se han reducido, pero médicas y líderes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley en el territorio y afirman que, desde la llegada al poder de Javier Milei, hay escasez de medicamentos y de estadísticas oficiales.

Redacción Internacional – Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos ‘Avengers’, ‘SpiderMan’ o ‘Supergirl- y también los trabajos de grandes cineastas como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

