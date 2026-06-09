Temas del día de EFE Internacional del martes, 9 de junio de 2026 (14:00 horas)

15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán – Tanto EE.UU. como Irán insisten en seguir negociando una salida a la guerra pese al reciente aumento de tensiones y esté «de acuerdo o no» Israel, según la Administración Trump.

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– Israel permanece alerta ante nuevas escaladas en la región tras una jornada marcada por el intercambio de bombardeos con Irán, cuyo cese está ligado a que las fuerzas armadas israelíes detengan las hostilidades en el Líbano.

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– No obstante, el Ejército de Israel emitió este martes una orden de evacuación para distintas áreas de la ciudad de Tiro (suroeste de Líbano), que atacó posteriormente matando a 9 personas e hiriendo a casi una treintena.

– Y las facciones palestinas están cerca de alcanzar un acuerdo para «restringir» la posesión de armas en Gaza, en el contexto de la desmilitarización de la franja, con la ayuda de Egipto y otros mediadores, según una fuente de seguridad egipcia.

PERÚ ELECCIONES

Lima – Los votos de los peruanos en el exterior comienzan a escrutarse y se perfilan decisivos para decantar la balanza en la contienda entre la derechista Keiko Fujimori y la izquierdista Roberto Sánchez.

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– La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú ofrece su informe preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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COREA DEL NORTE CHINA

Seúl – Corea del Norte y China reforzaron sus relaciones durante la primera visita en siete años a Pionyang del presidente chino, Xi Jinping, un viaje que concluye hoy marcado por las grandes declaraciones de amistad con el mandatario del hermético país, Kim Jong-un, y la ausencia total de referencias a la desnuclearización.

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– Se enviarán unas claves con los puntos más destacados de la inusual visita de Xi a Pionyang.

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– Por qué China no habla de la desnuclearización norcoreana y qué implicaciones tiene

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FILIPINAS TERREMOTO

Bangkok – Los equipos de rescate y de ayuda humanitaria continúan las tareas en las zonas de Mindanao (sur de Filipinas) afectadas por el potente sismo de 7,8 que golpeó ayer la isla, con un saldo de 37 fallecidos, cerca de 500 heridos y varios desaparecidos, así como unos 150.000 ciudadanos afectados.

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– Más de 1.000 réplicas se han sentido en la zona tras el terremoto, según el servicio de sismología filipino.

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CINE SPIELBERG

Londres – Steven Spielberg regresa al mundo extraterrestre en ‘Disclosure Day’, con una premisa que «es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción», dice a EFE en una entrevista en la que bromea con lo que haría si se encuentra con un alienígena. «Le diría: ¿has visto ‘E.T.’?».

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Tallín – Los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos se reúnen en la capital de Estonia para abordar la guerra rusa en Ucrania y la situación geopolítica y de seguridad en el mundo y en la región del mar Báltico. (Texto) (Foto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que Rusia está aislada en Europa y que la guerra en su país parece estar cambiando lentamente a su favor, debido a la pérdida de iniciativa por parte del Kremlin.

– La Comisión Europea (CE) presentó este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en la Unión Europea de excombatientes prorrusos.

EEUU ESPACIO | Miami (EEUU) – La NASA anuncia los nombres de los cuatro astronautas de la misión Artemis III, que orbitará la Tierra, probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin en 2027, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna. (Texto) (Foto)(Video)(Directo)

ARMAS NUCLEARES | Ginebra – ICAN, la organización ganadora del premio Nobel de la Paz por su lucha contra las armas nucleares, actualiza las cifras sobre los gastos anuales que hacen los países que poseen armamento nuclear para modernizar su arsenal. (Texto)(Audio)

CUBA CRISIS | La Habana.- Los patios de colegio en La Habana están extrañamente silenciosos este junio. Pero las calles de la capital cubana, incluso por las mañanas, están llenas de niños jugando a fútbol o pelota, porque la crisis ha forzado un adelanto del fin de curso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Bruselas.- UE DROGAS.- La Agencia de la Unión Europea sobre drogas (EUDA) presenta su informe anual, que analiza las tendencias y evolución del consumo de drogas en los Veintisiete y sus consecuencias en materia de salud y seguridad. (Texto)

07:00 GMT.- Luxemburgo.- UE TELECOMUNICACIONES.- Reunión de ministros de telecomunicaciones de la UE, en la que se debatirá la estrategia de «soberanía tecnológica» de la UE. (Texto)(Video)

07:00 GMT.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- La Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Palestina Ocupada, incluida Jerusalén Oriental, presenta sus hallazgos más recientes sobre la situación en estos territorios. (Texto)

07:40 GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, da una rueda de prensa.

07:40 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CRIMINALIDAD.- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, presenta los datos anuales sobre delitos de motivación política.

11:05 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo checo, Jaromír Zůna. (Texto)

11:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INNOVACIÓN.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, da una rueda de prensa sobre el primer informe de la comisión de inversión e innovación.

12:00 GMT.- Bruselas.- UE SOCIALISTAS.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa con un vídeo en directo en el Diálogo para un Futuro Progresista Europeo, organizado por el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. (Texto) (Vídeo)

12:15 GMT.- Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El presidente designado de la COP31, el ministro de Medioambiente de Turquía, Murat Kurum, el titular australiano de Cambio Climático, Chris Bowen, y el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dan una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, reunión preparatoria de la cita en noviembre en Antalya. (Texto)

12:45 GMT.- Bruselas.- UE FESTIVAL.- Arranca el Festival del Nuevo Bauhaus Europeo, que aspira a ser un escaparate de la sostenibilidad y la economía circular en la UE con más de un centenar de exposiciones, talleres y laboratorios de ideas organizados en Bruselas y otras ciudades de la UE. Museo de Arte y de Historia de Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Ginebra.- ONU SECRETARÍA GENERAL.- La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, participan en Ginebra en un encuentro organizado en el marco de sus respectivas candidaturas a secretaría general de la ONU. (Texto)

13:30 GMT.- Bruselas.- UE FINANCIACIÓN.- La consultora Oliver Wyman presenta un informe sobre la competitividad de la banca europea, además de celebrar una mesa redonda con el ex primer ministro italiano Enrico Letta. (Texto)

París.- FRANCIA JUSTICIA.- El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, reúne a los titulares de Justicia, Interior, Educación y Sanidad para dar seguimiento al caso de Lyhanna, la niña de once años asesinada presuntamente por un depredador sexual de menores y que ha causado una gran indignación en Francia por los posibles fallos detectados en la administración pública en estos asuntos.

Ginebra.- OIT CONFERENCIA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y vicepresidenta de España, Yolanda Díaz interviene en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. (OIT) (Texto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- Destatis publica los datos del comercio exterior alemán de abril.

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe para evaluar el alineamiento del sistema financiero con los objetivos climáticos.

Tallin.- UCRANIA GUERRA.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos se reúnen en el formato NB8 en la ciudad estonia de Tallin para abordar la guerra rusa en Ucrania y la situación geopolítica y de seguridad en el mundo y en la región del mar Báltico. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ARMAS NUCLEARES.- ICAN, la organización ganadora del premio Nobel de la Paz por su lucha contra las armas nucleares, publica los datos actualizados sobre los gastos anuales en arsenales nucleares. (Texto)

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publica este martes los datos de la balanza comercial en abril, después de que en marzo subiera un 4,4 %, un mes completo después tras el fallo del Supremo que declaraba ilegales los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca a sus socios comerciales. (Texto)

13:30 GMT.- Quito.- ANDINOS TURISMO.- El primer Foro Andino de Turismo reúne a autoridades y expertos para explotar oportunidades de impulsar el turismo de manera conjunta entre los cuatro países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador). Hotel Sheraton (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú ofrece su informe preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Hotel Hyatt Centric, San Isidro (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Washington.- EEUU IA.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una entrega de premios para jóvenes innovadores en inteligencia artificial (IA).

15:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA anuncia los nombres de los cuatro astronautas de la misión Artemis III. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DEMOCRACIA.- El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI) presenta este martes en Guatemala su II Misión Internacional de Ex Gobernantes en Observación Democrática, con el objetivo de monitorear los procesos de renovación de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas, fundamentales para el Estado de derecho del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Quito.- ECUADOR POLÍTICA.- Organizaciones de Ecuador solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto. Exteriores del CNE.

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Rueda de prensa de los cantantes puertorriqueños Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá el 11 de septiembre. Movistar Arena

Ciudad de México – HURACANES PACÍFICO – Seguimiento a la tormenta tropical Boris en el pacífico mexicano. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Carolina del Sur, Dakota del Norte, Maine, Nevada celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Los acusados Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical, declaran este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona junto a una de sus hijas, Dalma Maradona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- El estadounidense Gilbert Reyes conocerá su sentencia por el asesinato en enero de 2024 de tres mujeres en la isla de Roatán, en el Caribe de Honduras. (Texto)

Brasilia.- CUMBRE METANO.- III Cumbre Regional de Metano, en cumplimiento de los compromisos climáticos para reducir las emisiones del gas (28 veces peor que CO2) en América Latina.

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a abril pasado de la actividad industrial, que en marzo creció un 3,2 % en comparación con febrero último. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a abril pasado de la actividad de la construcción, que creció en marzo un 4,7 % con respecto a febrero último. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN MALASIA.- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, visita Japón desde el 8 al 10 de junio, cuando mantendrá una reunión de alto nivel con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, con el fin de profundizar la cooperación entre ambos países asiáticos.

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El banco central de Corea del Sur publica la revisión del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre de 2026, tras su estimación preliminar de un crecimiento del 1,7 % respecto al trimestre anterior, el mayor incremento intertrimestral en más de cinco años, gracias a las exportaciones de semiconductores. (Texto)

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El presidente de China, Xi Jinping, concluye su visita de Estado de dos días a Corea del Norte por invitación del líder del hermético país, Kim Jong-un, en medio de la intensificación de los contactos entre ambos países (Texto)(Foto)(Video)

Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de mayo de las exportaciones, que subieron un 9,8 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taichung (Taiwán) – TAIWÁN CHINA – Artillería pesada y lanzacohetes múltiples: el Ejército taiwanés realiza este martes unas maniobras con fuego real en la desembocadura del río Dajia, al oeste de Taiwán, para simular la reacción ante un desembarco anfibio enemigo, en un contexto de recrudecimiento de tensiones entre Pekín y Taipéi y dudas sobre la venta de armas a la isla autogobernada por parte de Washington. Por Javier Castro (texto) (foto) (vídeo)

Kabul – AFGANISTÁN MUJERES – Las fuerzas del régimen talibán abrieron fuego este martes contra una manifestación ciudadana desatada en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, tras las detenciones de decenas de mujeres desde el viernes, acusadas de violar el código de vestimenta islámica.

Mindanao.- FILIPINAS TERREMOTO.- Filipinas continúa las tareas de rescate en las zonas afectadas por el fuerte terremoto de magnitud 7,8 del lunes , que impactó sobre todo la isla sureña de Mindanao y ha dejado al menos una veintena de muertos y un centenar de heridos. (Texto)(Foto)(Video)

África

Nanyuki.- RD CONGO ÉBOLA.- Nueva protesta convocada en Nanyuki, en el centro de Kenia, contra la construcción de un centro de cuarentena para el ébola acordado con EE.UU. para acoger en el país africano a estadounidenses expuestos al virus, en respuesta al brote en la RD del Congo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA PIB.- Sudáfrica, la economía más industrializada de África, publica los datos del producto interior bruto (PIB) para el primer trimestre de 2026. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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