Temas del día de EFE Internacional del martes 13 de enero (09.00 horas)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán se mantiene en la incertidumbre tras más de dos semanas de protestas contra el régimen en las que han muerto cientos de personas, según varias ONG, mientras el Gobierno moviliza a sus simpatizantes para mandar un mensaje de control y normalidad.

– China mostró hoy su oposición «firme» a «cualquier sanción unilateral ilícita» y a lo que califica de «jurisdicción extraterritorial», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase aranceles del 25 % a todo país que «haga negocios» con Irán.

GROENLANDIA EEUU

Copenhague – Dinamarca y Groenlandia apuestan por consensuar un mensaje de unidad frente a las amenazas de Estados Unidos pese a las críticas de los más favorables a la independencia de la isla, antes de la reunión que está previsto celebren mañana con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

– La ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Justicia e Igualdad de Género, Naaja Nathanielsen, comparece en una rueda de prensa en Londres tras una visita al Reino Unido.

VENEZUELA EEUU

Caracas – ONG y familiares de presos políticos en Venezuela exigen la liberación «inmediata» de sus parientes, cinco días después del anuncio del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, de excarcelar a un «número importante» de estas personas, mientras organizaciones como el Foro Penal continúan verificando las cifras de beneficiados.

EEUU GOBIERNO

Detroit – El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso ante el Detroit Economic Club.

CUBA EEUU

La Habana – Cuba llega a su momento de mayor tensión con EE.UU. en décadas en la peor situación nacional desde que triunfó la revolución en 1959 en donde se solapan y retroalimentan las crisis económica, energética, sanitaria, migratoria, social y política.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia sigue degradando el sistema energético ucraniano con un nuevo ataque en plena ola de frío que agrava la ya dramática situación que vive Ucrania tras el bombardeo enemigo del pasado viernes que dejó sin luz y calefacción durante días a millones de personas.

– El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en el Global Europe Forum organizado por el grupo liberal en el Parlamento Europeo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Cientos de miles de familias palestinas siguen malviviendo en tiendas de campaña bajo la amenaza de las fuertes lluvias en la Franja de Gaza a la espera de que el plan de paz avance, mientras el Gobierno egipcio hace esfuerzos para reunir a las diferentes facciones palestinos para discutir el futuro del enclave.

FRANCIA LE PEN

París – El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio contra el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y su líder Marine Le Pen por malversación de fondos europeos, que le costó ser condenada en primera instancia a una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, lo que le podría cerrar la puerta a ser candidata en 2027, por cuarta vez consecutiva, a la Presidencia francesa.

FRANCIA ESPAÑA

París – El rey Felipe VI y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitan la exposición “El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey”, sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV, que puede verse en el Palacio de Versalles, después de compartir un almuerzo en el Palacio del Elíseo.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido de que enviará «cientos» de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

– El Migration Policy Institute (MPI), referente en el análisis de datos migratorios en Estados Unidos, presenta un balance con cifras y las nuevas medidas migratorias durante el primer año de la segunda gestión del presidente Donald Trump, que se cumple la próxima semana, en medio de la polémica por la muerte de una mujer a manos de un agente migratorio. (Texto)

SALUD OMS

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, analiza en una comparecencia temas sanitarios de actualidad, entre ellos las propuestas de impuestos a las bebidas azucaradas y alcohólicas y el cáncer cervical.

ITALIA ARQUEOLOGÍA

Roma – La ‘Domus de los Grifos’, una de las casas más antiguas de la Roma antigua, descubierta en la colina del Palatino, abre sus puertas al público tras su restauración, gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

CHINA POBLACIÓN – Pekín- Una aplicación llamada “Are you dead?” (“¿Te has muerto?”), diseñada para comprobar periódicamente el bienestar de personas que viven solas, se ha convertido en una de las más descargadas en China, en un contexto marcado por el rápido envejecimiento de la población y el aumento de los hogares unipersonales.

CINE TERROR

Redacción Internacional – El horror postapocalíptico de la saga ’28 años después’ regresa este viernes a los cines españoles con la secuela ’28 años después: el templo de los huesos’, que traza nuevas alianzas y ofrece según sus protagonistas un mensaje esperanzador.

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 18 de enero, la Agencia EFE publica cinco temas de una serie previa con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

Con motivo de las elecciones presidenciales en Uganda el próximo jueves 15 de enero, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía UGANDA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Roma.- ITALIA ARQUEOLOGÍA.- La ‘Domus de los Grifos’, una de las casas más antiguas de la Roma antigua, descubierta en la colina del Palatino, abre sus puertas al público tras su restauración, gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Ginebra.- SALUD OMS.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da una rueda de prensa para tratar temas sanitarios de actualidad, entre ellos las propuestas de impuestos a las bebidas azucaradas y alcohólicas o el cáncer cervical. (Texto)

14:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en el Global Europe Forum organizado por el grupo liberal en el Parlamento Europeo.

15:00h.- Ginebra.- FORO DAVOS.- El Foro Económico Mundial presenta los detalles de la nueva edición de su reunión anual en Davos, que se celebrará del 19 al 23 de enero. (Texto)

15:00h.- Edimburgo.- R.UNIDO ECONOMÍA.- El gobierno autónomo de Escocia presenta hoy ante el parlamento regional su presupuesto para el ejercicio 2026-27. Parlamento de Escocia (Texto)

15:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- El rey Felipe VI y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitan la exposición “El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey”, sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV, que puede verse en el Palacio de Versalles. Previamente, Macron ofrecerá un almuerzo al monarca español en el Palacio del Elíseo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Roma.- EEUU VENEZUELA – El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, comparece en la Cámara de Diputados para tratar la situación en Venezuela y el incendio en una discoteca de Crans-Montana en el que murieron 40 jóvenes, entre ellos 6 italianos. (Texto)

15:30h.- Lisboa.- PORTUGAL TRABAJO.- Manifestación convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) para exigir al Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro la retirada de su propuesta de reforma laboral, un mes después de una huelga general en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Londres.- GROENLANDIA EEUU.- La ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Justicia e Igualdad de Género, Naaja Nathanielsen, comparece en una rueda de prensa tras una visita al Reino Unido. IPU Room. Westminster Hall. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA SERIE.- Berlín acoge la ‘premiere’ de la serie ‘El caballero de los siete reinos’ con una alfombra roja por la que pasarán los directores y actores principales en el cine del zoo Palast de la capital germana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Varsovia.- BIELORRUSIA OPOSICIÓN.- El presidente polaco, Karol Nawrocki, organiza una recepción para los líderes de la oposición bielorrusa en el exilio, entre ellos la líder Svetlana Tijanóvskaya.

Praga.- REPÚBLICA CHECA GOBIERNO.- El nuevo Gobierno de coalición derechista-populista de la República Checa, liderado por el primer ministro, el magnate Andrej Babis, se somete hoy a una votación de investidura en el Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA DUMA.- La Duma o cámara de diputados rusa reabre sus sesiones tras las fiestas navideñas. (Texto)

Atenas.- GRECIA AGRICULTURA.- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, se reúne en Atenas con una delegación negociadora de los agricultores para escuchar sus demandas con el fin de encontrar un punto común que permita abrir definitivamente las vías tras más de seis semanas de bloqueos campesinos. (Texto)

París.- FRANCIA LE PEN.- Juicio en apelación contra la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y otros miembros de su partido, condenados por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Para Le Pen, condenada en abril de 2025 a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, una absolución en este proceso le daría la posibilidad de presentarse a las presidenciales de la primavera de 2027 (hasta el 12 de febrero). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en noviembre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- JPMORGAN RESULTADOS.- El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, da a conocer los resultados del cuatro trimestre tras obtener un beneficio de 44.023 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, un 1 % menos que en el mismo periodo de 2024

14:00h.- Santiago.- CHILE JUSTICIA.- Se conoce el veredicto en el juicio contra el exagente policial que disparó balines al rostro del activista por los derechos humanos y diputado electo Gustavo Gatica y le dejó ciego durante la ola de protestas que sacudió Chile en 2019. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de diciembre. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- ‘Premios Lo Nuestro’ anuncia los nominados de este 2026 para los mejores exponentes latinos en Estados Unidos del pop, urbano, regional mexicano y tropical. (Texto)

15:00h.- Santiago.- CHILE ESPAÑA.- El presidente electo de Chile, el ultradarechista José Antonio Kast, recibe en sus oficinas de Santiago al exmandatario del Gobierno español José María Aznar, dos meses antes de tomar posesión. (Foto)

17:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL ANIMALES.- El zoo BioParque de Río de Janeiro distribuye polos o paletas a los animales para enfrentar el calor de 40 grados del verano de la ciudad brasileña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- El instituto de migración presenta un balance del primer año de la nueva política migratoria de Trump. (Texto)

Toronto.- CANADÁ CHINA.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, parte el 13 de enero hacia China, para visitar oficialmente el país del 14 al 17 de enero, con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR TERREMOTOS.- El Salvador cumple 25 años desde que un terremoto de magnitud 7,7 causó más de 800 muertos y más de un millón de damnificados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a diciembre de 2025, después de que en noviembre se registrase una inflación interanual del 31,4 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Abu Dabi.- ENERGÍA RENOVABLES.- Arranca la Cumbre de la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés), el primer evento energético de 2026 y organizado por el gigante renovable emiratí Masdar, en la que se espera la intervención de la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Joergensen, y de otras figuras políticas, en un contexto en el que cada vez China es más protagonista en energías limpias y Estados Unidos se va alejando más. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- FORO MINERALES.- Arabia Saudí inaugura el ‘Future Minerals Forum’, que reunirá en Riad a líderes de la industria, expertos, gobiernos, académicos y partes interesadas durante tres días para impulsar el sector y suministro responsable.

África

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Comienza el proceso judicial por el delito de fuga contra cinco yihadistas recapturados en noviembre de 2023, una semana después de huir de una cárcel tunecina, donde cumplían condena por diversos casos de terrorismo

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Un tribunal de Túnez celebra una audiencia de apelación como parte del proceso del caso Instalingo, en el que está implicado el opositor y jefe del movimiento Ennahda, Rashid Ghannouchi.

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Nueva audiencia del proceso judicial por el ataque a la sinagoga Ghriba, en mayo de 2023, que se saldó con seis muertos y una decena de heridos.

Asia

Ahmedabad.- INDIA ALEMANIA.- El canciller de Alemania, Friederich Merz, finaliza su primera visita oficial a la India, donde ha visitado las ciudades de Ahmedabad y Bangalore y se ha reunido con el primer ministro indio, Narendra Modi. (Texto)

Tokio.- JAPÓN COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, comienza una visita de dos días a Japón en la que se reunirá con la primera ministra del país, Sanae Takaichi, en su prefectura natal de Nara para tratar de reforzar la relación bilateral. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- La India y Estados Unidos celebran su primera ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo comercial bilateral de este 2026, después de no lograr pactar el año pasado. (Texto) (Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- La fiscalía solicitará una sentencia detallada contra el expresidente Yoon Suk-yeol por cargos de insurrección tras su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, la cual le costó la presidencia. (Texto)

Yakarta.- INDONESIA CANADÁ.- El secretario de Estado para Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, ofrece una rueda de prensa al término de su visita de cuatro días a Indonesia, después de que ambos países firmaran un acuerdo de libre comercio.

