Temas del día de EFE Internacional del martes 13 de enero (19.00 horas)

9 minutos

IRÁN PROTESTAS

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que «cesen los asesinatos» en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la «ayuda está en camino».

– Las calles de Teherán amanecieron el miércoles con tráfico, negocios abiertos y ya las líneas de teléfono paulatinamente reconectando con el exterior tras cinco días en los que la tensión, los enfrentamientos y las protestas colocaron a Irán ante los mayores disturbios y pulso al poder en años.

– China mostró su oposición «firme» a «cualquier sanción unilateral ilícita» y a lo que califica de «jurisdicción extraterritorial», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase aranceles del 25 % a todo país que «haga negocios» con Irán.

– Rusia rechazó asimismo tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles de Washington a los socios comerciales de la República Islámica.

GROENLANDIA EEUU

Copenhague – La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, mostraron este martes una imagen de unidad antes de la reunión de mañana en Washington en la que se abordará la tensión creada por el interés de EE.UU. por hacerse con esta isla ártica.

– El gobierno autónomo de Groenlandia dijo este martes estar dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar así una invasión por parte de Estados Unidos y descartó que su población vaya a optar por «la resistencia» ante esa eventual invasión.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que “no hay desencuentros” entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya descartado el uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de «un número importante de personas».

– Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han denunciado este martes que «la liberación masiva de presos» anunciada por el régimen venezolano hace cinco días «no se está llevando a cabo en los términos anunciados».

EEUU GOBIERNO

Detroit – El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso ante el Detroit Economic Club.

CUBA EEUU

La Habana – Cuba llega a su momento de mayor tensión con EE.UU. en décadas en la peor situación nacional desde que triunfó la revolución en 1959, en donde se solapan y retroalimentan las crisis económica, energética, sanitaria, migratoria, social y política.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Las tropas ucranianas siguen ganando terreno dentro de la ciudad de Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov cuya reconquista por parte de Ucrania después de que Moscú asegurara haberlo capturado por completo en noviembre refuerza la posición de Kiev ante la presión de EE.UU. para que acepte las exigencias de Rusia en las negociaciones.

– La empresa petrogasífera kazaja KazMunayGaz denunció el ataque de un dron ucraniano contra un petrolero que había arrendado y estaba a la espera de ser cargado en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) ubicada en el puerto ruso de Novorossíisk (mar Negro).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Un bebé de un año de edad murió este martes en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta de frío y viento que azota la Franja, según confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave, con lo que ya son siete los fallecidos por frío este invierno en el territorio palestino, donde cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña sin suficiente abrigo.

– Grupos palestinos, como el islamista Hamás y la Yihad Islámica, comenzaron este martes en El Cairo una ronda de conversaciones para formar un comité tecnocrático con el fin de administrar la Franja de Gaza y avanzar hacia la segunda fase de la tregua en el enclave, informaron a EFE fuentes palestinas.

FRANCIA LE PEN

París – La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen cambió radicalmente de estrategia en el juicio en apelación que se abrió este martes en París y reconoció la posibilidad de haber cometido un delito involuntario, con el fin de poder aligerar la pena en primera instancia y abrir la puerta a su candidatura a las presidenciales de 2027. Por Luis Miguel Pascual

FRANCIA ESPAÑA

París – El rey Felipe VI y el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaron este martes una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711) en el Palacio de Versalles, que ilustra los múltiples «vínculos» que unen a España y Francia, y que supone el regreso de un monarca español a este monumento mundial en 121 años.

HUNGRÍA ELECCIONES

Viena – – El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, considerado cercano al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, convocó este martes las elecciones parlamentarias del país centroeuropeo para el próximo 12 de abril.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido de que enviará «cientos» de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

– El Migration Policy Institute (MPI), referente en el análisis de datos migratorios en Estados Unidos, presenta un balance con cifras y las nuevas medidas migratorias durante el primer año de la segunda gestión del presidente Donald Trump, que se cumple la próxima semana, en medio de la polémica por la muerte de una mujer a manos de un agente migratorio.

– El Gobierno de Estados Unidos anunció que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes somalíes y les instó a salir del país antes del 17 de marzo, decisión que se produce tras un fraude millonario relacionado con ciudadanos de esta comunidad en Minnesota.

SALUD OMS

Ginebra – Los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas son excesivamente bajos en la mayoría de los países, lo que no ayuda a reducir su consumo y con ello alimenta problemas como la obesidad, la diabetes, las dolencias cardíacas o el riesgo de cáncer, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ITALIA ARQUEOLOGÍA

Roma – Oculta bajo los palacios imperiales del Palatino, la Domus de los Grifos, una de las casas más antiguas de la República romana, abre sus puertas al público gracias a un proyecto de restauración y acceso innovador financiado con fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación y Resilencia (PNRR). Por Mariana López Alba

CHINA POBLACIÓN

Pekín – Una aplicación china llamada ‘¿Te has muerto?’, creada para que personas que viven solas confirmen periódicamente su estado mediante un sencillo registro diario, se ha situado entre las más descargadas de pago en el país y ha reabierto el debate sobre la soledad en una sociedad marcada por el envejecimiento y el auge de los hogares unipersonales.

EUROPA CENTRAL TEMPORAL

Viena/Praga.- La lluvia helada de las últimas horas ha convertido carreteras y aceras en pistas de patinaje en amplias zonas de Austria y República Checa, lo que ha causado importantes problemas en el transporte: el aeropuerto de Viena ha suspendido temporalmente su actividad, el de Praga opera con limitaciones y el tráfico ferroviario y por carretera también sufren interrupciones.

CINE TERROR

Redacción Internacional – El horror postapocalíptico de la saga ’28 años después’ regresa este viernes a los cines españoles con la secuela ’28 años después: el templo de los huesos’, que traza nuevas alianzas y ofrece según sus protagonistas un mensaje esperanzador. Por Marta Garde

