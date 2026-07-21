Temas del día de EFE Internacional del martes 21 de julio de 2026 (07:30 horas)

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13 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel, tras las seis rondas de contactos que han mantenido el Líbano, Israel y Estados Unidos tanto en Washington como en Roma.

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(La reunión se produce después de que EE.UU anunciase este lunes el inicio de la operación para la retirada israelí de tres poblaciones libanesas).

– Se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta, el 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado.

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

– Seguimiento de la evolución del conflicto en Irán.

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, completa hoy la lista de su nuevo gobierno con el que tendrá que encarar las numerosas expectativas creadas por su llegada al número 10 de Downing Street.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania sigue a la expectativa de un posible cese del jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, en medio de protestas en las calles y reacciones negativas a la decisión del presidente Volodímir Zelenski de prescindir de Mijailo Fédorov como ministro de Defensa.

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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Roma – La FAO y otras cuatro agencias de Naciones Unidas presentan en Roma el informe anual «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026)», que analiza las tendencias del hambre a nivel mundial y presenta posibles escenarios ante la coyuntura internacional. (Se enviará una nota suelta sobre los datos regionales en Latinoamérica y el Caribe)

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ASIA MAFIAS

Bangkok – La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presenta en Bangkok un informe que revela la magnitud de la economía criminal cada vez más interconectada del Sudeste Asiático, desde grupos de narcotraficantes asentados desde hace décadas hasta las recientes mafias dedicadas a estafas cibernéticas que han anidado en la región.

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ADEMÁS

EEUU CUBA | Miami – El Departamento de Estado de EE.UU. envía el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba por valor de 100 millones de dólares, que contiene alimentos y productos de higiene, en línea con la oferta realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para paliar la creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros productos esenciales en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL | Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a recurrir a la presión arancelaria contra Canadá con el anuncio de un nuevo impuesto del 50 % a varios productos canadienses que entrará en vigor en 30 días. (Texto)

IRÁN APAGONES | Teherán – Los daños provocados por la guerra, el déficit estructural de generación y el aumento de demanda eléctrica ante la intensa ola de calor han obligado a Irán a recurrir de nuevo a los cortes programados de electricidad, que afectan diariamente a millones de personas en Teherán y otras ciudades del país. (Texto)

ASEAN EXTERIORES | Manila – Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea inician una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00H.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente a junio. (Texto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA AZERBAIYÁN.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta sobre el crédito bancario en el segundo trimestre de 2026.

11:00h.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza empresarial de julio.

11:00h.- Bruselas.- UE DEUDA.- Eurostat publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del primer trimestre de 2026. (Texto)

11:20h.- Kassel.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, visita las instalaciones de la empresa armamentística franco-alemana KNDS en Kassel, en el oeste germano, donde tiene previsto realizar declaraciones a los medios.

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA AZERBAIYÁN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con honores militares en la Cancillería Federal, en un encuentro centrado en las relaciones bilaterales y la política internacional tras el que ambos líderes protagonizarán una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Roma.- SEGURIDAD ALIMENTARIA.- La FAO y otras cuatro agencias de Naciones Unidas presentan en Roma el informe anual «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026)», que analiza las tendencias del hambre a nivel mundial y presenta posibles escenarios ante la coyuntura internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Londres.- AERONÁUTICA FERIA.- El consejero delegado del fabricante de aviones Airbus, Guillaume Faury, celebra un encuentro con los medios en el marco de la feria aeronáutica de Farnborough. (Texto)

París.- FRANCIA MENORES.- La Asamblea Nacional francesa celebrará este martes el voto solemne del proyecto de ley relativo a la protección de los menores, una reforma impulsada por el Gobierno que busca reforzar la lucha contra la violencia y los abusos contra la infancia, así como mejorar el sistema de protección infantil. (Texto)

París.- FRANCIA AGRICULTURA.- El Senado francés vota la conocida como ‘ley de urgencia agrícola’, que busca aplacar el malestar del sector e incluye algunas medidas criticadas como la flexibilización de recursos hídricos y el uso de pesticidas.

América

Río de Janeiro.- BRASIL AMAZONÍA.- La red MapBiomas presenta su informe anual sobre incendios en Brasil. (Texto)

Washington.- GM RESULTADOS.- GM da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 2.627 millones de dólares, un 5,7 % menos que en 2025, en los tres primeros meses de 2026. (Texto)

Washington.- EEUU ECUADOR.- Humans Rights Watch presenta su informe sobre la «asociación peligrosa» de EE.UU. y Ecuador en materia de seguridad. (Texto)

Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- Familiares de las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto interno (1980-2000), de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales de 2022- 2023, y de los últimos casos de violencia policial se pronuncian contra las recientes leyes dictadas por el Congreso de Perú que consideran que favorecer la impunidad de policías y militares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONSUMO.- Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño correspondiente a junio de 2026 son presentados por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP). (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- Familiares de los presos políticos protestan en Caracas para exigir la libertad de sus parientes, luego de más de seis meses de promesas de excarcelaciones por parte del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE REFORMA.- La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno chileno enfrenta este martes su última votación parlamentaria y podría convertirse en ley, pese al rechazo frontal de la oposición de izquierdas, que considera que el proyecto beneficia a las grandes fortunas y agudiza la desigualdad. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Arizona celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Santiago de Chile – CHILE COREA DEL SUR (Crónica) – Las recientes manifestaciones registradas en Chile contra la suspensión de los conciertos del grupo de k-pop BTS evidenciaron el furor que despierta la cultura surcoreana en el país, un fenómeno que tiene su epicentro en un multicultural barrio de Santiago y que se extiende al resto de Latinoamérica. Por Víctor Castelló (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO EEUU – Robert Vivar sirvió en el Ejército de EE.UU, pero un revés legal terminó con su deportación a Tijuana. Desde allí fundó una organización para apoyar a veteranos expulsados, una historia que refleja el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses en medio de la denuncia de México por la muerte de 17 connacionales bajo custodia de autoridades migratorias. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS MUJERES.- Organizaciones feministas de Honduras, con apoyo de Oxfam y la Cooperación Española, presentan el estudio ‘Paridad formal, poder desigual’, un documento que plantea propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres y avanzar hacia una representación efectiva en los espacios de toma de decisiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MINERÍA.- El gigante minero brasileño Vale presenta su informe de producción y ventas correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY PUBLICIDAD.- La subdirectora general de Autocontrol de España, Charo Fernando Magarzo, aborda en Uruguay los retos jurídicos y la autorregulación de la publicidad en épocas de Inteligencia Artificial. (Texto)

Ciudad de México – AMÉRICA MÓVIL RESULTADOS – América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, reporta sus resultados del segundo trimestre, luego de reportar un incremento del 25 % en sus beneficios netos en el primer periodo de 2026. (Texto)

Oriente Medio

21:00h.- El Cairo.- EGIPTO ESPAÑA.- El puerto de Castellón visita hoy El Cairo para celebrar reuniones con distintos exportadores egipcios, actores del sector del transporte marítimo y proveedores de servicios logísticos. (Texto)

Teherán.- IRÁN APAGONES.- Los daños provocados por la guerra, el déficit estructural de generación y el aumento de demanda eléctrica ante la intensa ola de calor han obligado a Irán a recurrir de neuvo a los cortes programados de electricidad, que afectan diariamente a millones de personas en Teherán y otras ciudades del país. (Texto)

Asia

Bangkok.- ASIA MAFIAS.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presenta en Bangkok un informe que revela la magnitud de la economía criminal cada vez más interconectada del Sudeste Asiático, desde grupos de narcotraficantes asentados desde hace décadas hasta las recientes mafias dedicadas a estafas cibernéticas que han anidado en la región. (Texto) (foto) (vídeo)

Busan (Corea del Sur).- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO prevé comenzar a revisar el estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, en el marco de su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur.

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea inician una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- PANAMÁ INDIA.- El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, pone fin a una visita de oficial de tres días a la India en la que se reunió con su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar, con el objetivo de avanzar las relaciones bilaterales e impulsar la adhesión del país asiático al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. (Foto)(Vídeo) (Texto) (ENTREVISTA)

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, inicia una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Pekín.- CHINA UE.- Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo visita China del 21 al 23 de julio para reunirse con autoridades chinas y abordar la relación UE-China, la guerra de Ucrania, los derechos humanos y la dimensión tecnológica de los vínculos bilaterales, en un contexto de tensiones entre Pekín y Bruselas.

Hong Kong.- ESGRIMA MUNDIALES.- Hong Kong será por primera vez sede de los Campeonatos del Mundo de esgrima, que se disputarán del 22 al 30 de julio en el recinto AsiaWorld-Expo, en una edición que reunirá a más de 1.000 tiradores y que situará a la ciudad en el calendario de las grandes citas internacionales de este deporte. (Texto)

África

Rabat.- ÁFRICA DEFENSA.- Celebración de la cuarta edición anual de la Cumbre de Fuerzas Marítimas de África (AMFS 2026).

Redacción EFE Internacional

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