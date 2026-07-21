Temas del día de EFE Internacional del martes 21 de julio de 2026 (14:00 horas)

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9 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para evaluar las negociaciones de paz con Israel, tras las seis rondas de contactos que han mantenido el Líbano, Israel y Estados Unidos tanto en Washington como en Roma.

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– El Ejército libanés anunció este martes que se ha desplegado en la población de Zawtar al Gharbiya, en el sur del país, en el marco del acuerdo con Israel y mediado por Estados Unidos, mientras las tropas israelíes se retirán gradualmente tras haber ocupado previamente esa zona.

– Se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta, el 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado. (texto) (foto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania sigue a la expectativa de un posible cese del jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, en medio de protestas en las calles y reacciones negativas a la decisión del presidente Volodímir Zelenski de prescindir de Mijailo Fédorov como ministro de Defensa.

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– Ucrania atacó con misiles la fronteriza región rusa de Bélgorod, así como Lípetsk, en cuyo territorio se declaró un incendio en una zona industrial.

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, completa la lista de su Gobierno, con el que afronta las numerosas expectativas creadas por su llegada al número 10 de Downing Street.

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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Roma – El hambre en el mundo se redujo levemente en 2025 pero aún afecta a 645 millones de personas, según un informe publicado este martes por varias agencias de Naciones Unidas que destaca además «sostenidos progresos» en Latinoamérica y el Caribe.

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ASIA MAFIAS

Bangkok – Las pérdidas anuales por estafas en Asia-Pacífico oscilaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una suma que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región, alertó este martes la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

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ADEMÁS

EEUU CUBA | Miami – El Departamento de Estado de EE.UU. envía el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba por valor de 100 millones de dólares, que contiene alimentos y productos de higiene, en línea con la oferta realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para paliar la creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros productos esenciales en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL | Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a recurrir a la presión arancelaria contra Canadá con el anuncio de un nuevo impuesto del 50 % a varios productos canadienses que entrará en vigor en 30 días. (Texto) (foto)

IRÁN APAGONES | Teherán – Los daños provocados por la guerra, el déficit estructural de generación y el aumento de demanda eléctrica ante la intensa ola de calor han obligado a Irán a recurrir de nuevo a los cortes programados de electricidad, que afectan diariamente a millones de personas en Teherán y otras ciudades del país. (Texto) (audio)

ASEAN EXTERIORES | Manila – Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea inician una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA AZERBAIYÁN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con honores militares en la Cancillería Federal, en un encuentro centrado en las relaciones bilaterales y la política internacional tras el que ambos líderes protagonizarán una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Londres.- AERONÁUTICA FERIA.- El consejero delegado del fabricante de aviones Airbus, Guillaume Faury, celebra un encuentro con los medios en el marco de la feria aeronáutica de Farnborough. (Texto) (foto)

América

Río de Janeiro.- BRASIL AMAZONÍA.- La red MapBiomas presenta su informe anual sobre incendios en Brasil. (Texto)

Washington.- GM RESULTADOS.- GM da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 2.627 millones de dólares, un 5,7 % menos que en 2025, en los tres primeros meses de 2026. (Texto)

Washington.- EEUU ECUADOR.- Humans Rights Watch presenta su informe sobre la «asociación peligrosa» de EE.UU. y Ecuador en materia de seguridad. (Texto)

Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- Familiares de las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto interno (1980-2000), de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales de 2022- 2023, y de los últimos casos de violencia policial se pronuncian contra las recientes leyes dictadas por el Congreso de Perú que consideran que favorecer la impunidad de policías y militares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONSUMO.- Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño correspondiente a junio de 2026 son presentados por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP). (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- Familiares de los presos políticos protestan en Caracas para exigir la libertad de sus parientes, luego de más de seis meses de promesas de excarcelaciones por parte del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE REFORMA.- La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno chileno enfrenta este martes su última votación parlamentaria y podría convertirse en ley, pese al rechazo frontal de la oposición de izquierdas, que considera que el proyecto beneficia a las grandes fortunas y agudiza la desigualdad. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Arizona celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Santiago de Chile – CHILE COREA DEL SUR (Crónica) – Las recientes manifestaciones registradas en Chile contra la suspensión de los conciertos del grupo de k-pop BTS evidenciaron el furor que despierta la cultura surcoreana en el país, un fenómeno que tiene su epicentro en un multicultural barrio de Santiago y que se extiende al resto de Latinoamérica. Por Víctor Castelló (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO EEUU – Robert Vivar sirvió en el Ejército de EE.UU, pero un revés legal terminó con su deportación a Tijuana. Desde allí fundó una organización para apoyar a veteranos expulsados, una historia que refleja el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses en medio de la denuncia de México por la muerte de 17 connacionales bajo custodia de autoridades migratorias. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS MUJERES.- Organizaciones feministas de Honduras, con apoyo de Oxfam y la Cooperación Española, presentan el estudio ‘Paridad formal, poder desigual’, un documento que plantea propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres y avanzar hacia una representación efectiva en los espacios de toma de decisiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MINERÍA.- El gigante minero brasileño Vale presenta su informe de producción y ventas correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY PUBLICIDAD.- La subdirectora general de Autocontrol de España, Charo Fernando Magarzo, aborda en Uruguay los retos jurídicos y la autorregulación de la publicidad en épocas de Inteligencia Artificial. (Texto)

Ciudad de México – AMÉRICA MÓVIL RESULTADOS – América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, reporta sus resultados del segundo trimestre, luego de reportar un incremento del 25 % en sus beneficios netos en el primer periodo de 2026. (Texto)

Oriente Medio

21:00h.- El Cairo.- EGIPTO ESPAÑA.- El puerto de Castellón visita hoy El Cairo para celebrar reuniones con distintos exportadores egipcios, actores del sector del transporte marítimo y proveedores de servicios logísticos. (Texto)

Teherán.- IRÁN APAGONES.- Los daños provocados por la guerra, el déficit estructural de generación y el aumento de demanda eléctrica ante la intensa ola de calor han obligado a Irán a recurrir de nuevo a los cortes programados de electricidad, que afectan diariamente a millones de personas en Teherán y otras ciudades del país. (Texto)

Asia

Busan (Corea del Sur).- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO prevé comenzar a revisar el estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, en el marco de su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur. (texto) (foto)

África

Rabat.- ÁFRICA DEFENSA.- Celebración de la cuarta edición anual de la Cumbre de Fuerzas Marítimas de África (AMFS 2026).

Redacción EFE Internacional

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