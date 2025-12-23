Temas del día de EFE Internacional del martes 23 de diciembre (07.30 horas)

9 minutos

VENEZUELA EEUU

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU prevé celebrar este martes por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, por petición del presidente Nicolás Maduro, tras la tensión generada con Estados Unidos, que desde hace unos meses mantiene un despliegue militar en el Caribe y que ya ha incautado al menos dos buques con petróleo venezolano en aguas internacionales.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de dos meses después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, la violencia continúa en Gaza, donde han muerto más de 400 gazatíes desde el inicio de la tregua y las condiciones de vida siguen deteriorándose, con más del 80 % de los edificios del enclave completamente destruidos o dañados.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los más recientes esfuerzos diplomáticos para un acuerdo de paz traen consigo escasos progresos aparentes mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables y Rusia no da señales de querer renunciar a sus demandas territoriales y geopolíticas. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

ONU CRISIS

Ginebra – El año 2025 cerrará un momento de grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado especialmente a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria», dado que muchas de sus agencias y ONG han sufrido severos recortes de donantes como Estados Unidos, lo que les ha forzado a reducir presupuestos y plantillas.

(Texto)

ECUADOR CHILE

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima – Culmina el plazo de los partidos políticos de Perú para solicitar la inscripción de sus candidatos presidenciales a las próximas elecciones que se celebrarán en abril de 2026, entre los cuales figuran Keiko Fujimori de Fuerza Popular, César Acuña de Alianza para el Progreso y Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

(Texto)(Foto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – A una semana para que finalice el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados oficiales de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, los hondureños siguen en la incertidumbre, en la víspera de la Navidad, por la lentitud con la marcha el escrutinio especial que se inició el pasado día 18 con cerca de 3.000 actas electorales con inconsistencias.

(Foto) (Video)

– Honduras continúa expectante al escrutinio en medio de un clima de tensión después de que el CNE denunciara que al menos tres miembros del Partido Nacional resultaran heridos en la noche del lunes por un ataque con artefactos explosivos en la jornada del conteo especial de las elecciones generales.

(Texto)

LATINOAMÉRICA ACERO

Redacción América – La creciente importación de acero chino en Latinoamérica genera presión sobre los mercados y la industria locales, que denuncian competir en un campo de juego desigual debido a los subsidios gubernamentales y a los precios artificiales, y ha frenado el crecimiento del sector justo cuando la región hace frente a una mayor demanda de insumos para la construcción.

(Texto) (Foto) (Infografía)

EEUU MIGRANTES

Tucson (EE.UU.) – Familias inmigrantes en EE.UU. enfrentan una triste Navidad separados de sus seres queridos y con ganas de ser «invisibles» para que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no los detengan en medio de la ofensiva migratoria del Gobierno Trump este año.

(Texto) (Foto)

TAIWÁN JAPÓN

Taipéi – Taiwán sigue en el centro de la tensión entre China y Japón, una fricción que se ha intensificado esta semana tras la llegada a la isla de varias delegaciones de políticos japoneses y las reuniones que han mantenido con autoridades taiwanesas, visitas que Pekín considera injerencias en sus asuntos internos y contra las que ha protestado.

(Texto)

EGIPTO ANTIGÜEDADES

El Cairo – Egipto traslada los Planos de la Segunda Barca de Keops desde su lugar de restauración en el Gran Museo Egipcio (GEM) hasta su exposición en el Museo de las Barcas de Keops.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

La agencia EFE concluye el envío a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los más recientes esfuerzos diplomáticos traen consigo escasos progresos aparentes mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables y Rusia no da señales de querer renunciar a sus demandas territoriales y geopolíticas. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Ginebra.- ONU CRISIS.- El año 2025 cerrará un momento de grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado especialmente a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria», dado que muchas de sus agencias y ONG han sufrido severos recortes de donantes como Estados Unidos, lo que les ha forzado a reducir presupuestos y plantillas. (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en noviembre pasado (Texto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica el primer dato del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025. (Texto)

15:15h.- Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la inflación de la primera quincena de diciembre (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de noviembre, tras el superávit comercial de 606 millones de dólares en octubre (Texto)

21:00h.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- El Consejo de Seguridad de la ONU prevé celebrar este martes por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela.

Quito.- ECUADOR CHILE.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países. Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina publica este martes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de noviembre, después de que en octubre la cifra de visitantes extranjeros cayera un 10 % en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Culmina el plazo de los partidos políticos de Perú para solicitar la inscripción de sus candidatos presidenciales a las próximas elecciones que se celebrarán en abril de 2026. (Texto)

Acapulco.- MÉXICO REMESAS.- Miles de familias en Guerrero, en el sur de México, reciben la navidad con menos recursos debido a una baja en las remesas que envían sus familiares (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

07:30h.- El Cairo.- EGIPTO ANTIGÜEDADES.- Egipto traslada los Planos de la Segunda Barca de Keops desde su lugar de restauración en el Gran Museo Egipcio (GEM) hasta su exposición en el Museo de las Barcas de Keops. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Marrakech.- MARRUECOS TURISMO.- Es impensable hacer turismo en Marrakech sin pernoctar o comer en un riad. Estas casas tradicionales, con una arquitectura característica, casi dejan de ser hogares familiares y, en más de dos décadas, se han transformado en hoteles, convirtiéndose en uno de los productos turísticos más representativos de la ciudad ocre marroquí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA MIGRACIÓN.- La Guardia Costera libia interceptó el bote de goma del nigeriano Samson Okafor, de 31 años, apenas dos horas después de su tercer intento de cruzar a Europa desde Libia, que sigue siendo el principal punto de salida de la ruta del Mediterráneo Central, en medio de la reciente renovación del acuerdo migratorio entre Italia y las autoridades libias. (Texto) (Foto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN JAPÓN.- Continúa este martes la visita a Taiwán de dos delegaciones japonesas, una integrada por legisladores de la Cámara Alta y otra encabezada por un ex ministro, desatando el lunes una protesta formal de Pekín contra Tokio en un contexto de crecientes tensiones bilaterales a cuenta de la isla.

Nueva Delhi.- INDIA SRI LANKA.- El ministro de Exteriores de la India, S. Jaishankar, viaja este martes a Sri Lanka en el marco del apoyo de Nueva Delhi tras el ciclón Ditwah, que dejó más de 640 muertos en la isla, y después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara un financiamiento de emergencia de 206 millones de dólares para atender la crisis.

