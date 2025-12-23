Temas del día de EFE Internacional del martes 23 de diciembre (19.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, por petición del presidente Nicolás Maduro, tras la tensión generada con Estados Unidos, que desde hace unos meses mantiene un despliegue militar en el Caribe y que ya ha confiscado dos buques con petróleo venezolano en aguas internacionales.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de dos meses después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, la violencia continúa en Gaza, donde han muerto más de 400 gazatíes desde el inicio de la tregua.

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los más recientes esfuerzos diplomáticos para un acuerdo de paz traen consigo escasos progresos aparentes mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables y Rusia no da señales de querer renunciar a sus demandas territoriales y geopolíticas. Por Rostyslav Averchuk.

– Rusia lanzó en la madrugada del martes un ataque masivo combinado de drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que ha obligado a aplicar cortes de energía de emergencia en varias regiones del país.

– Las autoridades rusas han emitido una licencia de operación para el primer reactor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa y bajo control ruso desde 2022, y en los próximos dos años prevé expedir licencias para los otros cinco reactores.

ONU CRISIS

Ginebra – El cierre de 2025 marca un momento de grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado especialmente a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria», dado que muchas de sus agencias y ONG han sufrido severos recortes de donantes como Estados Unidos, lo que les ha forzado a reducir presupuestos y plantillas.

ECUADOR CHILE

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

PERÚ ELECCIONES

Lima – Culmina el plazo de los partidos políticos de Perú para solicitar la inscripción de sus candidatos presidenciales a las próximas elecciones que se celebrarán en abril de 2026, entre los cuales figuran Keiko Fujimori de Fuerza Popular, César Acuña de Alianza para el Progreso y Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – A una semana para que finalice el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados oficiales de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, los hondureños siguen en la incertidumbre, en la víspera de la Navidad, por la lentitud con la marcha el escrutinio especial que se inició el pasado día 18 con cerca de 3.000 actas electorales con inconsistencias.

– La incertidumbre por el retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras ha impactado gravemente a pequeños y medianos empresarios, con una caída de ventas de hasta el 85 %, según los gremios.

LATINOAMÉRICA ACERO

Redacción América – La creciente importación de acero chino en Latinoamérica genera presión sobre los mercados y la industria locales, que denuncian competir en un campo de juego desigual debido a los subsidios gubernamentales y a los precios artificiales, y ha frenado el crecimiento del sector justo cuando la región hace frente a una mayor demanda de insumos para la construcción.

EEUU MIGRANTES

Tucson (EE.UU.) – Las familias inmigrantes en EE.UU. afrontan una triste Navidad separados de sus seres queridos y con el objetivo de de ser «invisibles» para que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no los detengan en medio de la arremetida migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.

TAIWÁN JAPÓN

Taipéi – Taiwán y Japón ocupan posiciones clave en la primera cadena de islas del Pacífico y afrontan «conjuntamente» la presión procedente de China, afirmó el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, durante una reunión en Taipéi con parlamentarios japoneses.

EGIPTO ANTIGÜEDADES

El Cairo – La primera tabla del segundo barco del faraón Keops fue trasladada hoy al Gran Museo Egipcio, un primer paso antes de la exhibición del navío íntegro que se espera en cuatro años, en el que es uno de los proyectos de restauración más importantes para Egipto.

ESPECIALES

La agencia EFE concluye el envío a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

