Temas del día de EFE Internacional del martes 28 de julio de 2026 (14:00 horas)

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14 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de una nueva pausa en el conflicto con Irán pero con el fuerte agravamiento de la situación en Cisjordania por la renovada presión de los colonos y el Ejército de Israel sobre los palestinos.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión centrada en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar las sanciones pendientes a Moscú y con el plan de paz enterrado.

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– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes a EE.UU. para reunirse con Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham. (Texto) (Vídeo)

– Ucrania mantiene su campaña de ataques en profundidad sobre suelo de Rusia y en el mar Negro contra navíos rusos, al tiempo que las fuerzas de Moscú continúan ejerciendo presión en el frente, a lo que suman ataques nocturnos con numerosos drones y misiles. (Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Tell (Cisjordania) – Más de cuatro días después de que un enfrentamiento acabara con la vida de cuatro palestinos y dos israelíes, los habitantes de la aldea de Tell (gobernación de Nablus) atestiguan la intensificación de la campaña militar israelí en el norte de Cisjordania, con desplazamientos forzados, destrucción de cultivos, ataques de colonos, detenciones y la instalación de francotiradores y puestos militares.

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– Un año después del asesinato por un colono israelí del activista palestino Awdah al Hathalin, quien colaboró en el oscarizado documental ‘No other land’, la comunidad de Um al Jair (Cisjordania) se ve incluso más amenazada por nuevas caravanas de colonos y por un cerco militar que les impiden pastorear y cosechar sus tierras libremente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA INCENDIOS

Burdeos/París – Francia se enfrenta este martes a una jornada que se teme más complicada que la del lunes por la llegada de una nueva ola de calor a la zona del megaincendio declarado a las puertas de Burdeos, que ha quemado ya 42.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas, aunque en la víspera no avanzó.

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PERÚ INVESTIDURA

Lima – La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, inicia su mandato de cinco años (2026-2031) en una ceremonia en el Parlamento con la asistencia de presidentes y líderes de diversos países de Hispanoamérica, incluido el rey de España, lo que supone el regreso del fujimorismo al gobierno después de casi 26 años.

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– Keiko Fujimori nombra a los ministros que compondrán su Gobierno, pocas horas después de haber sido investida jefa de Estado para el próximo quinquenio (2026-2031). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

CPI CRISIS | La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) afronta un futuro incierto después de destituir a su fiscal jefe por comportamiento sexual inapropiado y ante la promesa de Estados Unidos de «desmantelar» el tribunal, mientras aumenta el número de países que están anunciando su retirada del organismo.

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– El futuro de la CPI es uno de los asuntos que prevén tratar Trump y Netanyahu en su reunión en Washington. (Texto) (Foto)

ADEMÁS

LINDSEY GRAHAM | Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, asiste al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de sus principales aliados en la ejecución de su política exterior, ceremonia en la que coincidirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES | Brasilia – El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones de octubre, es interrogado por la Policía Federal en el marco de una investigación por un delito de calumnias contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto)

CHIPRE ONU | Nicosia – El secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Chipre, se encuentra hoy por separado, primero con el presidente del país, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la comunidad turca del norte de Chipre, Tufan Erhürman. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se han enviado unas claves sobre cómo la ONU busca relanzar las negociaciones para poner fin a medio siglo de división en Chipre. (Texto)

VENEZUELA CRISIS | Caracas – Al cumplirse dos años de las elecciones en las que fue proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto entre denuncias de fraude, la oposición convoca a una movilización en una jornada en la que crece la expectativa por el eventual regreso de María Corina Machado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – El chavismo convoca a una movilización para conmemorar el natalicio del presidente fallecido Hugo Chávez, una fecha que coincide con los dos años de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela en las que se proclamó a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento. (Texto) (Foto) (Video)

EEUU CINE | Los Ángeles (EE.UU.) – El terror psicológico y el instinto de supervivencia se apoderan de unas paradisíacas vacaciones en Tailandia en ‘The Devil’s Mouth’ (‘La boca del diablo’), una película de suspense de Prime Vídeo que se estrena el miércoles y que llevó al límite a su elenco, al rodar extenuantes jornadas de más de 13 horas sumergidos en el agua para recrear el acecho de una bestia feroz . (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Burdeos/París.- FRANCIA INCENDIOS.- Francia se enfrenta a una jornada del martes que se teme más complicada por la llegada de una nueva ola de calor en el megaincendio que ha quemado ya 42.000 hectáreas a las puertas de Burdeos y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania mantiene su campaña de ataques en profundidad sobre suelo de Rusia y en el mar Negro contra navíos rusos, al tiempo que las fuerzas de Moscú continúan ejerciendo presión en el frente, a lo que suman ataques nocturnos con numerosos drones y misiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Haya.- CPI CRISIS.- La Corte Penal Internacional (CPI) afronta un futuro incierto después de destituir a su fiscal jefe por comportamiento sexual inapropiado y ante la promesa de Estados Unidos de «desmantelar» el tribunal, mientras aumenta el numero de países que están anunciando su retirada de la corte. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Chipre, se encuentra hoy por separado, primero con el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la comunidad turca del norte de Chipre, Tufan Erhürman. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Dublín.- IRLANDA ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de la presidencia rotatoria de la UE que ostenta Irlanda durante este semestre. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ONU REFUGIADOS.- La nadadora olímpica siria Yusra Mardini, que tuvo que huir de su país por la guerra, cuenta en una entrevista con EFE su experiencia como refugiada, en la semana en la que ACNUR celebra los 75 años de la Convención sobre los Refugiados. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- ONU REFUGIADOS.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) organiza una ceremonia para conmemorar los 75 años de la Convención sobre los Refugiados. (Texto) (Vídeo)

París.- MÚSICA VIDEOJUEGOS.- La Filarmónica de París ofrece una exposición consagrada a la música de los videojuegos con la que «seguir la fascinante historia» conjunta de ambos medios, con una experiencia inmersiva y múltiples actividades jugables en torno a sagas como ‘Zelda’, ‘Super Mario’ o ‘Final Fantasy’, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en junio. (Texto)

12:00h.- Nueva York.- COCA-COLA RESULTADOS.- Coca-Cola presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 (Texto)

13:30h.- Bogotá.- COLOMBIA DEFORESTACIÓN.- La organización ecologista Greenpeace presenta un informe satelital sobre el avance de la deforestación en tres parques nacionales de la Amazonía colombiana. Calle 106 #53-39. (Texto)

17:00h.- Guayaquil.- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- La Alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, presenta el Registro Estadístico Cantonal de Casos de Violencia Contra las Mujeres, el primer visualizador analítico para monitorear el comportamiento de la violencia de género en la urbe. (Texto)

20:30h.- Nueva York.- VISA RESULTADOS.- Visa presenta hoy los resultados correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal de 2026, después de haber obtenido en el segundo un beneficio neto de 5.700 millones de dólares, un 16 % más interanual, impulsada por el crecimiento de los pagos digitales y el aumento del volumen de transacciones. (Texto)

21:00h.- Washington.- FORD RESULTADOS.- Ford da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 2.548 millones de dólares, un 441 % más que en 2025 gracias a la devolución de parte de los aranceles cobrados por el Gobierno estadounidense, de enero a marzo. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA FMI.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, continúa este martes su viaje a la Argentina con una visita a la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país. (Texto)

Santiago de Chile – CHILE ADOPCIONES ILEGALES (Crónica) – La chilena Amelia Flores esperó más de medio siglo para que las autoridades investigaran la desaparición en 1974 de su hijo recién nacido. Cuando pensaba que podría tener algo de claridad sobre uno de los episodios más tristes de su vida, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast desarticuló la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura y su esperanza se desvaneció por completo. Por Sebastián Silva (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU PENA DE MUERTE – El estado de Florida, que lidera la pena de muerte en Estados Unidos con un ritmo récord, planea este martes dos ejecuciones de reclusos en un mismo día, incluyendo la de un hombre de 80 años, el de mayor edad en la historia estatal. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO INFANCIA – Plan International México presenta la investigación ‘Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México’, el cual muestra las barreras y oportunidades relacionadas con el ejercicio de sus derechos y busca dar respuestas más integrales para su protección.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU CINE.- El terror psicológico y el instinto de supervivencia se apoderan de unas paradisíacas vacaciones en Tailandia en ‘The Devil’s Mouth’ (‘La boca del diablo’), un suspense de Amazon que llevó al límite a su elenco, al rodar extenuantes jornadas de más de 13 horas sumergidos en el agua para recrear el acecho de una feroz bestia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, participa en una mesa redonda con empresarios brasileños en la ciudad de São Paulo, en el marco de su gira por América Latina. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que están en el 4,5 % desde diciembre pasado. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ENCUESTA.- El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), rectorado por los jesuitas, presenta los resultados de un sondeo de opinión pública en Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprueba este martes la prórroga 53 de un régimen de excepción contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales a toda la población y bajo el cual el Estado podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, según diversas organizaciones. (Texto)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, enfrenta una nueva audiencia en Nueva York mientras continúa negociando un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. (Texto)

Nueva York.- EEUU MÚSICA.- Arranca en Nueva York la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC, en inglés), que desde hoy hasta el 1 de agosto traerá a la ciudad coloquios con miembros de la industria musical y conciertos de artistas hispanos como Trueno, Julieta Venegas o Milo J.(Texto)

Montevideo.- URUGUAY ENERGÍA.- La movilidad eléctrica, el almacenamiento con baterías, la energía solar, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos serán temas abordados durante el congreso LATAM Renovables 2026, que se celebrará desde este martes en Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- La filial brasileña del grupo de telecomunicaciones español Telefónica comenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026.

O.Medio

15:00h.- Umm al Jair.- ISRAEL PALESTINA.- Palestinos celebran una ceremonia en la aldea de Umm al Jair en memoria del activista y líder comunitario Odeh Hadalin, quien colaboró en la creación del oscarizado documental ‘No Other Land’ sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, y fue asesinado hace justo un año por un colono israelí. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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