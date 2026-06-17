Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 17 de junio de 2026 (07:30 horas)

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20 minutos

DESTACADOS

G7 CUMBRE

Évian (Francia) – Los debates sobre la búsqueda de consensos para acometer los desequilibrios económicos globales y la regulación digital, en presencia este último de líderes del sector tecnológico y de la inteligencia artificial, centran la última jornada de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, que Francia espera cerrar con resultados concretos.

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– La cumbre está previsto que termine a las 12:30 GMT y a partir de las 13:00 GMT darán comienzo las ruedas de prensa de los mandatarios.

– La cumbre del G7 llega en un momento en el que la fractura entre Washington y el resto de los países miembros beneficia a un actor que ni siquiera tiene asiento en la mesa: China.

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– El presidente estadounidense, Donald Trump, asiste a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

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UE MIGRACIÓN

Estrasburgo – El pleno del Parlamento Europeo lleva a cabo la votación final sobre el controvertido Reglamento de Retornos, rechazado por España y que entre otras medidas contempla la creación en terceros países de centros para la deportación de emigrantes.

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– Los controvertidos centros para extraditar inmigrantes desde Albania que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abrió hace casi dos años han funcionado ‘a medio gas’ hasta la fecha pero ahora afrontan una segunda oportunidad con el nuevo Pacto de Asilo e Inmigración europeo, que los toma como «modelo».

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CUBA CRISIS

La Habana – El núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) analiza este miércoles de urgencia el paquete de reformas para abrir la economía anunciado hace apenas cinco días, en medio de las crecientes protestas por la grave crisis y de las presiones de EE.UU.

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RESERVA FEDERAL

Washington – La Reserva Federal toma su primera decisión sobre los tipos de interés bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh, tras un aumento significativo de la inflación y en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebajarlos.

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ADEMÁS

IRÁN GUERRA | Teherán – Irán y Estados Unidos preparan la reunión que tendrá lugar el viernes para formalizar el acuerdo con el que formalmente cerrarán el conflicto iniciado el 28 de febrero y que abrirá negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní. (Texto)

– Israel mantiene tropas en el sur Líbano pero ha reducido las operaciones militares a dos días de que EE.UU. e Irán firmen el memorando de entendimiento.

– Irán denuncia 84 violaciones de la tregua en Líbano en 48 horas y amenaza con responder.

– Al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo, en lo que constituye la primera exportación petrolera del país en dos meses tras un prolongado bloqueo naval, indicó este miércoles en X el portal especializado TankerTrackers.

PERÚ ELECCIONES | Lima.- El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones de Perú avanza a un punto donde se prevé que se confirme el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez. (Texto)

CRISTINA FERNÁNDEZ | Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cumple este miércoles un año desde que comenzó a cumplir en su domicilio de Buenos Aires una condena de seis años de prisión por corrupción. (Texto) (Foto)

RD CONGO ÉBOLA | Kinsasa – El brote de ébola se está viendo «multiplicado» por el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y por los fallos en la vigilancia epidemiológica en algunas de las remotas zonas afectadas, que se ha visto debilitada por los recortes de fondos humanitarios, afirma a EFE un responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF). Por Lucía Blanco Gracia. (Texto) (Foto)

FRANCIA IA | París/ Versalles (Francia) – Las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial (IA) centran desde hoy hasta el sábado la décima edición de VivaTech, el mayor evento europeo dedicado a la tecnología, que presentará en primicia algunas de sus novedades en la Puerta de Versalles y que contará con la presencia del primer ministro indio, Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INDEPENDENCIA | Miami (EE.UU.) – Los documentos originales de la fundación de Estados Unidos, incluyendo la Declaración de Independencia, llegan al Museo de Miami, donde se exhibirán al público y tendrán una celebración especial el 4 de julio, cuando se cumplen 250 años de la fundación del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NEPAL EVEREST | Katmandú – Un robot humanoide de fabricación china que recientemente deslumbró al completar una media maratón en Pekín podría enfrentarse pronto a un desafío mucho mayor: escalar parte del monte Everest, en un proyecto que podría llevar tanto a la robótica como a las normativas de montañismo de Nepal a territorios inexplorados. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, que disputan el próximo domingo el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, la Agencia EFE enviará este miércoles y jueves una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

05:30 GMT.- Estocolmo.- SUECIA TIPOS.- El Banco Central de Suecia anuncia su decisión sobre los tipos de interés básicos

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice del desempleo en el Reino Unido correspondiente al mes de mayo. (Texto)

07:00 GMT.- Évian.- G7 CUMBRE.- Cumbre de los líderes del G7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CUMBRE.- El Parlamento Europeo debate sus prioridades para la cumbre del jueves y viernes en Bruselas y las relaciones entre la Unión Europea y China.

07:00 GMT.- Venecia.- ITALIA COTEC.- Se celebra en Venecia la XIX Cumbre Internacional de los COTEC de Italia, Portugal y España en Venecia con el tema ‘Repensar el trabajo en la era de la IA: Transformación, Oportunidad y Gobernanza’ y la participación del rey de España Felipe VI, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde, y los jefes de Estado de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, Antonio José Seguro (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica sus indicadores de seguimiento de los salarios.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de mayo. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN del jueves.

09:30 GMT.- Viena.- EUROPA CONFERENCIA.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, participa hoy en Viena en la conferencia anual del European Council on Foreign Relations.

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE SÁJAROV.- El periodista Andrzej Poczobut, Premio Sájarov 2025 a la libertad de conciencia y liberado tras pasar ocho años encarcelado en Bielorrusia, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo.

10:OO GMT.- Estrasburgo.- UE AGRICULTURA.- El Parlamento Europeo celebra un voto sobre nuevas técnicas genómicas en plantas.

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- El pleno del Parlamento Europeo celebra el voto final sobre el controvertido Reglamento de Retornos. (Texto)

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLONIA.- Los ministros de Exteriores de Alemania y de Polonia, Johann Wadephul y Radoslaw Sikorski, respectivamente, participan en el foro franco-alemán en Berlín y ofrecen una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:45 GMT.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, en la sede de la OTAN en Bruselas

15:00 GMT.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) publica su Nota de Coyuntura con previsiones sobre el crecimiento, el mercado de trabajo, la inflación o el poder adquisitivo en Francia.

Moscú.- RUSIA ASEAN.- Se celebra el Foro Empresarial Rusia-ASEAN en la ciudad de Kazán.

Versalles.- FRANCIA EEUU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Moscú, donde se reúne con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Serguéi Shoigú. (Texto)

París.- FRANCIA EEUU.- Tras la cumbre del G7 en Évian, el presidente estadounidense, Donald Trump, asiste a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. (Texto) (Foto)

Londres.- R. UNIDO MUSEOS.- Londres inaugura esta semana un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil, que explora las diferentes tribus urbanas británicas desde las últimas décadas hasta la actualidad, a través de la música o la moda y con exhibiciones confeccionadas por adolescentes locales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, visita Rusia y se reúne con su homólogo ruso, Sergey Lavrov.

París.- FRANCIA IA.- Las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial (IA) centran desde hoy hasta el próximo día 20 en París la décima edición de VivaTech, el mayor evento europeo dedicado a la tecnología, que presentará en primicia algunas de sus novedades en los Campos Elíseos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Hasta el día 18)

– La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en la conferencia y se reúne con Andrea Mezza, vicesecretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y con Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores de turquía, Hakan Fidan, visita Moscú. (Texto)

Varsovia.- POLONIA ALEMANIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en la ceremonia de firma del acuerdo de defensa entre Alemania y Polonia en Varsovia. (Texto)

Moscú.- RUSIA ASEAN.- La ciudad rusa de Kazán acoge una cumbre entre Rusia y países de la ASEAN.

América

17:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en abril del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

20:00 GMT.- Washington.- OEA NARCOTRÁFICO.- El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, ofrecerá el próximo 17 de junio una sesión informativa sobre la creciente convergencia del crimen organizado en las Américas, en la que abordará cómo actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal y el lavado de activos operan cada vez más de forma interconectada, así como la respuesta regional que el organismo planteará ante la próxima Asamblea General en Panamá.

21:00 GMT.- Nueva York.- GUERRA MUJERES.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles un debate abierto sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la salida de los conflictos, bajo el epígrafe ‘La paz se decide con las mujeres: salir del conflicto mediante el fortalecimiento de su participación’, en el marco de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL MUSEOS.- El Museo Thysen de Madrid organiza una exposición itinerante en Brasilia, que después pasará a São Paulo y México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Miami.- EEUU INDEPENDENCIA.- Documentos de la fundación de EEUU llegan a Miami para celebrar el 250 aniversario del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado fiscal de mayo, luego de que las cuentas públicas registraran en abril pasado una caída interanual del 25,2 % en el superávit fiscal primario. (Texto)

01:30 GMT (del jueves).- Asunción.- PARAGUAY PARTIDOS.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta un informe de gestión ante la Junta de Gobierno de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado. (Texto) (Foto)

La Habana.- CUBA CRISIS.- Pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) para evaluar el paquete de reformas económicas planteado el 12 de junio por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel. Las medidas pretenden abrir y descentralizar parcialmente el sistema de economía planificada de la isla. Cuba sufre una grave crisis económica desde hace seis años, con elementos coyunturales como la pandemia y ciertas sanciones de EE.UU., y componentes estructurales, de una economía que por décadas no ha sido sustentable. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente dominicano, Luis Abinader, tras su visita al vecino Haití, asolado por la violencia de las bandas armadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) marca este miércoles un año desde que comenzó a cumplir en su domicilio de Buenos Aires una pena a seis años de prisión por un caso de corrupción (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Francia ve a México como destino clave para la inversión por el Plan México y la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, con el que espera se incrementen los inversores en ambos países y aumentar hasta 30 % su comercio, afirmó a EFE en entrevista la embajadora de Francia en México, Delphine Borione. (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile actualiza sus proyecciones de crecimiento para la economía en medio del impacto del alza de los combustibles debido a la guerra en Oriente. (Texto)

Santiago.- CHILE VINO.- Con un consumo global de vino en caída libre y en niveles de hace 70 años, la industria vitivinícola chilena apuesta por productos sin alcohol, experiencias de enoturismo exclusivas y vinos ‘premium’ para capear la crisis y mantener al país como el cuarto exportador mundial. (Texto)(Foto)(Video)

Río de Janeiro.- LATINOAMÉRICA SEGURIDAD.- XVIII Conferencia del Fuerte de Copacabana. Autoridades y expertos de Europa y América Latina debatirán sobre el tema ‘Reprogramando el poder: tecnología y geopolítica en un mundo fragmentado’ en este foro sobre seguridad internacional en América Latina. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Nueva York.- EEUU CRIMEN.- Un juez dicta formalmente la sentencia a cadena perpetua para el asesino en serie Rex Heuermann, quien admitió en abril haber matado entre 1993 y 2010 a ocho mujeres jóvenes cuyos restos fueron hallados en torno a Gilgo Beach, una zona costera remota de Long Island (este de Nueva York), dando lugar a uno de los casos criminales más mediáticos del país.

Río de Janeiro.- CUMBRE CUENCAS.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro recoge el bastón de Marrakech y Burdeos y acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) de las cuencas en el mundo. (Texto)

Santo Domingo.- REPUBLICA DOMINICANA AGRICULTURA.- La producción de azúcar de República Dominicana se recupera gradualmente tras una de las mayores contracciones de los últimos años, pero ese repunte contrasta con el persistente deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores cañeros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DERECHOS HUMANOS.- Comienza el juicio por los fusilamientos de cinco militantes peronistas en 1956, un año después del golpe a Juan Domingo Perón y que se celebrará 70 años después de unos hechos que marcaron la historia de Argentina. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EMPRESAS.-La inversión extranjera directa en Panamá representaba cerca del 10 % del producto interno bruto en 2019, pero ahora equivale al 2 %. Recuperar esos fondos, valiosos en una economía dolarizada como la panameña, es, junto con la generación de empleo, uno de los objetivos de la ley que impone una tasa del 15 % a las empresas de fuente extranjera que no demuestren actividad económica en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS FOTO.- El Festival Internacional de Fotografía Photo Tanger cuenta en esta edición, que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto, con la española Isabel Muñoz como fotógrafa invitada (Texto)

África

Accra.- ÁFRICA ESCLAVITUD.- Empieza en Ghana la Conferencia de Alto Nivel sobre los Próximos Pasos en Materia de Justicia Reparadora, que se celebra hasta el día 19, tras el reconocimiento en marzo de la esclavitud de los africanos en el comercio transatlántico de esclavos como el «crimen más grave contra la humanidad» por parte de la ONU.

Yenagoa.- NIGERIA PETRÓLEO.- Audiencia en el caso de un rey tradicional de Bayelsa, en el sur de Nigeria, que denunció a Shell por la contaminación provocada durante décadas de explotación petrolera.

Kinsasa.- RD CONGO ÉBOLA.- El brote de ébola se está viendo «multiplicado» por el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y por los fallos en la vigilancia epidemiológica en algunas de las remotas zonas afectadas, que se ha visto debilitada por los recortes de fondos humanitarios, afirma a EFE un responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF). Por Lucía Blanco Gracia. (Texto) (Foto)

Asia

Manila.- FILIPINAS RUSIA.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Kazán, Rusia, para participar en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia, en la que coincidirá con el presidente Vladímir Putin.

Pekín.- CHINA NEPAL.- El ministro de Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, finaliza su visita China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi, en un viaje que servirá para profundizar la cooperación bilateral.

Tokio.- JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior.

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Las congresistas estadounidenses Lucy McBath y Valerie Foushee continúan su visita a Taiwán, en medio de la incertidumbre respecto a la aprobación, por parte de Washington, de un paquete de armas a la isla.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica el número de llegadas de turistas extranjeros al archipiélago de mayo, que en 2025 experimentaron un récord pero que cayeron un 5,5 % interanual en abril debido al conflicto en Oriente Medio. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EXTERIORES.- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, comparece ante la prensa extranjera para explicar los proyectos de la isla en materia de ayuda humanitaria y desarrollo internacional. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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