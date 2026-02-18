Temas del día de Efe Internacional del Miércoles, 18 de febrero de 2026 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Ginebra – Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantienen su segundo día de reuniones en Ginebra para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz, después de una primera jornada centrada en aspectos militares y políticos de la que apenas trascendieron detalles concretos.

INDIA ESPAÑA

Nueva Delhi – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y mantiene un encuentro con inversores de este país en el marco de su visita a Nueva Delhi para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial.

– La cumbre sobre Inteligencia Artificial de Nueva Delhi, que concluirá el viernes, dedica su tercera jornada del miércoles a tender puentes entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global.

GROENLANDIA CRISIS

Nuuk (Groenlandia) – El rey Federico X de Dinamarca inicia una visita oficial de tres días a Groenlandia, su primer viaje a la isla ártica después de la crisis provocada por el interés de Estados Unidos por ese territorio autónomo danés.

VENEZUELA EEUU

Caracas.- El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, quien llegó el martes a Venezuela, continúa hoy su visita para «una amplia agenda de trabajo» y después de que la nación árabe se ofreciera a mediar entre Caracas y Washington, tras el ataque estadounidense de enero terminó con la captura de Nicolás Maduro.

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal.

ISRAEL PALESTINA

Beit Lahia (Gaza) – El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser, que se refugiaban allí. Esta semana, más de 470 días después, los equipos de rescate de la Franja tratan de sacar a las 67 personas que aún yacen entre los escombros.

CUBA EEUU

La Habana – La falta de combustible en Cuba por el asedio petrolero de EE.UU. está empezando a alcanzar a los agromercados. El desabastecimiento todavía no es un problema, pero los costes del combustible en el mercado negro están disparando el precio de frutas y verduras, que ya antes de esta última crisis estaban fuera del alcance de la mayoría.

JAPÓN GOBIERNO

Tokio- El Parlamento nipón revalidó este miércoles el nombramiento de la líder conservadora Sanae Takaichi como primera ministra, tras lograr una histórica victoria en las elecciones anticipadas de comienzos de febrero con un programa que puso el foco en la expansión del gasto y el refuerzo militar del país ante China.

– Takaichi ofrecerá una rueda de prensa en la que se esperan detalles de su nuevo gabinete.

PERÚ CRISIS

Lima.- El Congreso de Perú escoge en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país después de que el martes censuró al derechista José Jerí, por varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive la nación andina en casi una década de inestabilidad política.

IRÁN EEUU

Teherán – Irán y Estados Unidos informan de los avances en las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida ayer en Ginebra, pero matizan que un acuerdo está aún lejos y se mantienen las tensiones militares.

– El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’, fue puesto en libertad bajo fianza tras 17 días detenido por firmar un manifiesto que acusaba al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, de la represión de las protestas.

REDES SOCIALES

Los Ángeles (EEUU).- Mark Zuckerberg tiene previsto testificar este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

(Texto)

RAMADÁN ISLAM

Redacción Internacional – Cientos de millones de musulmanes comienzan en casi todo el mundo el mes sagrado del ramadán, cuando los fieles que profesan el islam iniciarán su ayuno durante las horas diurnas.

CINE BERLINALE

Berlín – El mexicano Fernando Eimbcke, presenta en la competición de la Berlinale su filme ‘Moscas’, del que habla con EFE, en una jornada en la que llegan a la lucha por el Oso de Oro la cinta japonesa de animación ‘A New Dawn’ y la alemana ‘Etwas ganz Besonderes Home Stories’.

– Los argentinos Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale presentan a la prensa su filme ‘El tren fluvial’, incluido en la sección Perspectivas de la Berlinale.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de inflación correspondiente al mes de enero. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en enero.

10:00h.- Putlos.- OTAN MANIOBRAS.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita la operación de desembarco anfibio en la costa del mar Báltico, en el que participa la formación naval hispano-turca- en el marco del ejercicio anual de la OTAN ‘Steadfast Dart 26’

10:30h.- París.- INDUSTRIAS CULTURALES.- La Unesco presenta su informe «Repensando las políticas para la creatividad», que presenta los datos y tendencias más recientes en las industrias culturales y creativas de 120 países, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías. (Texto) (Foto)

12:15h.- París.- AIE MINISTERIAL.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hace declaraciones a los medios a su llegada a la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , en la que se hará balance de los últimos avances en los mercados y políticas energéticas, y sus implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- París.- ATR RESULTADOS.- El fabricante de aviones turbohélices ATR, filial de Airbus y del italiano Leonardo, presenta sus resultados anuales de 2025.

14:30h.- París.- AIE MINISTERIAL.- La Agencia Internacional de Energía (AIE) celebra su reunión ministerial bainual para hacer balance de los últimos avances en los mercados y políticas energéticas, y sus implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad. (Texto)

16:00h.- Bruselas.- UE MEDIO AMBIENTE.- La comisaria europea de Medio Ambiente y Resiliencia Hídrica, Jessika Roswall, concede una entrevista a EFE antes de su visita a España para participar en varios actos con autoridades españolas en el marco de la estrategia europea contra los incendios forestales y para promover la seguridad hídrica. (Texto) (Foto)

16:30h.- Roma.- PAPA CUARESMA.- El papa León XIV preside por primera vez los ritos del Miércoles de Ceniza, que incluyen la tradicional procesión desde la iglesia romana de San Anselmo a la cercana basílica de Santa Sabina, en la colina del Aventino, donde celebrará misa. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EL SALVADOR.- Tribuna EFE – Casa América con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia en la ciudad de Tréveris un discurso en el marco de los tradicionales debates políticos con motivo del miércoles de ceniza.

17:30h.- Tréveris.- ALEMANIA PARTIDOS.- El presidente de la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU) y canciller, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el Miércoles de Ceniza político del partido en Renania-Platinado junto al presidente del Estado federado y candidato principal en las elecciones regionales, Gordon Schnieder.

Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El candidato a primer ministro interino búlgaro, Andrey Gyurov, se reúne con la presidenta Iliana Yotova para presentarle su propuesta de nuevo Gobierno. (Texto)

Oslo.- NORUEGA ISLANDIA.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre se reúne con su homóloga islandesa, Kristrún Mjöll Frostadóttir

Nuuk.- GROENLANDIA CRISIS.- El rey Federico X de Dinamarca inicia una visita oficial de tres días a Groenlandia, su primer viaje a la isla ártica después de la crisis provocada por el interés de Estados Unidos por ese territorio autónomo danés. (Hasta el día 20) (Texto)

Tavira.- CICLISMO VOLTA AL ALGARVE.- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 1ª etapa: Vila Real de Santo António-Tavira (183,5 km). (Texto)

Ginebra.- UCRANIA GUERRA.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelven a reunirse en el marco de los contactos trilaterales para alcanzar un acuerdo de paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita Jordania, donde hace un recorrido por un centro de registro de ACNUR, conversa con el rey Abdulá II y con el príncipe heredero, además de visitar una universidad.

París.- ORANGE RESULTADOS.- El operador francés Orange presenta sus resultados anuales de 2025.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

América

15:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Presentación del ‘Consenso por los Derechos Humanos’, un documento colectivo firmado por más de 150 organizaciones sociales de distintos ámbitos para fijar los puntos básicos en materia de derechos humanos de cara a las elecciones generales en Perú convocadas para el 12 de abril (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:15h.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de enero. (Texto)

15:30h.- Washington.- OEA HAITÍ.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria en la que analizará la situación política en Haití y también el impacto de las sanciones en distintas partes de la región en un momento marcado por el endurecido bloqueo estadounidense sobre Cuba, que no es miembro de la OEA. OEA (Texto)

16:00h.- Nueva York.- LIBIA TRANSICIÓN.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para evaluar el mandato de su misión de apoyo en Libia, que el pasado enero expresó su preocupación por la escalada de tensiones internas en torno al proceso para avanzar en la organización de elecciones generales en el país.

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador analiza el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, planteado por el correísmo por un supuesto incumplimiento de funciones, en especial por aparentemente no haber protegido a un juez que denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio.

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador somete a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que puede terminar destituido, al ser acusado de presuntamente haber ejercido tráfico de influencias como máxima autoridad del poder judicial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente al ingreso de los hogares y las personas para el cuarto y último trimestre del año 2025. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA HISTORIA.- Un grupo internacional de arqueólogos busca en Azua, suroeste de la República Dominicana, los restos del legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado «el primer guerrillero de América», protagonista de un alzamiento contra los españoles y que, posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, se convirtió en noble. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS CUARESMA.- Cientos de feligreses católicos de Honduras acuden este miércoles a diferentes iglesias del país para participar en el rito de la imposición de ceniza en la frente con el que se da comienzo al tiempo de Cuaresma de la Semana Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Votación para elegir la ‘escola de samba’ campeona de las fiestas de carnaval de Río de Janeiro. (Texto)

La Paz.- CUARESMA BOLIVIA.- Feligreses católicos asisten a la Basílica Menor de San Francisco en la Paz, Bolivia para recibir la cruz de ceniza en el Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la cuaresma para los fieles católicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR CUARESMA.- Cientos de feligreses católicos de El Salvador acuden este miércoles a diferentes iglesias del país para participar en el rito de la imposición de ceniza en la frente con el que se da comienzo al tiempo de Cuaresma -de gracia, conversión, arrepentimiento y de preparación para la Semana Santa-. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en enero (Texto)

Río de Janeiro.- TENIS ABIERTO DE RÍO.- Partidos de la tercera jornada del Abierto de tenis de Río de Janeiro.

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS HUELGA.- Huelga de los notarios musulmanes (adoul) de dos días en Marruecos.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El expresidente Yoon Suk-yeol se encuentra a un día de conocer el fallo del juicio más decisivo en su contra por la fallida imposición de la ley marcial, a finales de 2024, un espisodio que sacudió las instituciones democráticas del país y que podría acarrearle la pena de muerte. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA ESPAÑA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Nueva Delhi.- INDIA BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comienza su visita oficial de 5 días a la India.

Washington.- EEUU VIETNAM.- El máximo dirigente de Vietnam, To Lam, inicia una visita de tres días (hasta el viernes) a Estados Unidos, en la que tiene previsto participar en Washington en la reunión de Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos de turistas para el mes de enero, tras registrar en todo 2025 un récord histórico de más de 40 millones de visitantes extranjeros pese a la caída de los viajes desde China por las tensiones sobre Taiwán.

Tokio.- JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior.

Oceanía

Sídney.- AUSTRALIA EXTERIORES.- Encuentro entre la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Australia (FCA, por sus siglas en inglés) y la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en su oficina de Sídney. El encuentro, en principio, es off the record, y solo se permitirá la toma de fotografías.

