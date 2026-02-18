Temas del día de Efe Internacional del Miércoles, 18 de febrero de 2026 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Ginebra – Ocho horas duró la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, cuyo principal resultado conocido han sido los planteamientos de cómo se verificaría el cumplimiento de un alto el fuego, una vez que haya un acuerdo al respecto, según reconocieron las partes.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció progresos en los contactos, mientras que el negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, dijo sobre las negociaciones que «han sido difíciles pero sustanciales».

INDIA ESPAÑA

Nueva Delhi – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi, resaltaron este miércoles la trascendencia y oportunidad que supone para la Unión Europea y la India el reciente acuerdo comercial firmado por ambas partes.

– La cumbre sobre Inteligencia Artificial de Nueva Delhi, que concluirá el viernes, dedica su tercera jornada del miércoles a tender puentes entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global.

GROENLANDIA CRISIS

Nuuk (Groenlandia) – El rey Federico X de Dinamarca inició este miércoles una simbólica visita de tres días a Groenlandia en medio de la crisis provocada por el interés de Estados Unidos en hacerse con ese territorio autónomo danés.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas en el marco de la visita del mandatario catarí para fortalecer la relación entre ambos países.

CUBA EEUU

La Habana – La falta de combustible en Cuba por el asedio petrolero de EE.UU. está empezando a alcanzar a los mercados agrícolas. El desabastecimiento todavía no es un problema, pero los costes del combustible en el mercado negro están disparando el precio de frutas y verduras, que ya antes de esta última crisis estaban fuera del alcance de la mayoría. (Crónica) Juan Carlos Espinosa

– En Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamaron este miércoles al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie al bloqueo naval de la isla caribeña.

– En Ciudad de México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

ISRAEL PALESTINA

Beit Lahia (Gaza) – El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser que se refugiaban allí. Más de 470 días después, los equipos de rescate de la Franja tratan de sacar a las 67 personas que aún yacen entre los escombros, en una de las operaciones para sacar a miles de cadáveres aún bajo las ruinas de edificios. Por Ahmad Awad

JAPÓN GOBIERNO

Tokio- El Parlamento nipón revalidó este miércoles el nombramiento de la líder conservadora Sanae Takaichi como primera ministra, tras lograr una histórica victoria en las elecciones anticipadas de comienzos de febrero con un programa que puso el foco en la expansión del gasto y el refuerzo militar del país ante China.

– La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, subrayó que sus objetivos inmediatos son la rápida aprobación del presupuesto estatal de 2026 y reducir temporalmente a cero el impuesto a los alimentos, en sus primeras declaraciones tras ser revalidada este miércoles como mandataria por el Parlamento.

PERÚ CRISIS

Lima – El Congreso de Perú escoge en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país después de que el martes censuró al derechista José Jerí, por varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive la nación andina en casi una década de inestabilidad política.

IRÁN EEUU

Teherán – Irán y Estados Unidos coinciden en que se han producido avances en las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra, pero mantienen diferencias en el alcance del progreso y no reconocen sus líneas rojas, mientras continúan las tensiones militares.

– Desde Moscú, el Kremlin recordó este miércoles que está abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción discutida anteriormente con Teherán y que volvió a resurgir durante las conversaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

– Estados Unidos impedirá que Irán se dote de armas nucleares «de una manera u otra», aseguró este miércoles el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, quien este miércoles y mañana jueves participa en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París.

REDES SOCIALES

Los Ángeles (EEUU).- Mark Zuckerberg tiene previsto testificar este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

RAMADÁN ISLAM

Redacción Internacional – Cientos de millones de musulmanes comienzan en casi todo el mundo el mes sagrado del ramadán, cuando los fieles que profesan el islam iniciarán su ayuno durante las horas diurnas.

CINE BERLINALE

Berlín – El mexicano Fernando Eimbcke ha sorprendido en la competición de la Berlinale con «una película muy pequeña», «Moscas», que habla de la vida cotidiana, de los problemas de la gente normal y del dolor, desde la perspectiva de un niño de nueve años, en blanco y negro y con la sociedad mexicana como telón de fondo, según relató a EFE.

– También un niño, y también de nueve años, es el protagonista de ‘El tren fluvial’, película de los directores argentinos Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale que se presenta en la Berlinale.

LITTLE AMELIE

Madrid – Maïlys Vallade y Liane-Cho hablan con Efe de ‘Little Amélie’, una delicada pieza de animación basada en un libro de Amélie Nothomb que se ha abierto camino entre los títulos de grandes producciones en la carrera de los Oscar.

