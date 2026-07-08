Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 8 de julio de 2026 (09.00 horas)

Compartir

15 minutos

DESTACADOS

OTAN CUMBRE

Ankara – Los líderes de la OTAN celebran la jornada principal de una cumbre donde esperan mostrar sus progresos para llegar a invertir en defensa el 5 % de su PIB en 2035 ante las presiones de Donald Trump, además de reafirmar su apoyo financiero a Ucrania para que siga defendiéndose ante Rusia.

(Texto) (Foto) (Video) (Audio) (Directo YouTube)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en una rueda de prensa de la cumbre de la OTAN de Ankara, en la que quiso despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que España cumpla sus compromisos con la Alianza sin sobrepasar un gasto en defensa del 2,1 % de su PIB.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira – Venezuela concluye este miércoles los siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos de hace dos semanas, mientras continúan las labores de remoción de escombros y miles de afectados intentan retomar sus vidas y localizar a familiares desaparecidos.

(Texto) (Foto) (Video)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Video)

IRÁN GUERRA

Mashad (Irán) – La ciudad santa de Mashad, en el noreste de Irán, se prepara para dar mañana jueves el último adiós al asesinado líder supremo Alí Jameneí, cuyo entierro culmina una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes.

(Foto) (Video)(Audio)

– Irak celebra este miércoles, a petición de Irán, un cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que comenzará desde las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala.

(Texto)(Video)

– El grupo chií libanés Hizbulá convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut, conocidos como Dahye, por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano y otros países con motivo de las exequias.

(Texto) (Foto) (Video)

– En medio de las celebraciones, Irán denunció este miércoles varios ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejaron varios heridos en el sur del país, lo que constituye una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán.

(Texto)(Audio)(Video)

– Y las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) habían lanzado previamente una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

CÁNCER OMS

Ginebra – La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un nuevo informe sobre la evolución del cáncer, la incidencia de los más comunes, cómo van cambiando los factores de riesgo y las perspectivas de aquí a 2050.

(Texto)(Audio)

PREMIOS EMMY

Los Ángeles (EE.UU.) – La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

(Texto)(Foto) (Vídeo) (Directo)

ADEMÁS

FMI PERSPECTIVAS | Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualiza hoy las perspectivas económicas mundiales, después de que en abril pronosticara para este año un ritmo de crecimiento global del 3,1 %, con una inflación global cercana al 4,4 %, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. (Texto) (Infografía)

UE CALOR | Estrasburgo – El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las olas de calor, cada vez más frecuentes y prolongadas, y la temporada de incendios, que afecta especialmente a países como España. (Texto) (Foto) (Video)

UE MÉXICO | Estrasburgo – El Parlamento Europeo vota si da luz verde al Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, que busca impulsar nuevas oportunidades de negocio entre ambos bloques y reforzar aspectos como el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS ARIEL | Ciudad de México – La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia los nominados a los premios Ariel de su edición 68, el máximo galardón cinematográfico del país al que se han inscrito 151 películas, 67 cortometrajes y 84 largometrajes. (Texto) (Foto) (Video)

SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA | Yuba – Sudán del Sur conmemora el decimoquinto aniversario de su independencia, un hito histórico alcanzado el 9 de julio de 2011 que puso fin a décadas de conflicto con Jartum (Sudán), en un momento decisivo marcado por el colapso económico, una severa crisis humanitaria y la incertidumbre ante sus primeras elecciones generales, convocadas para el 22 de diciembre. Por Atem Simón Mabior. (Texto)

MODA PARÍS | París – Balenciaga, Elie Saab, Jean Paul Gaultier y Zuhair Murad, entre otros, protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- RSF PRENSA.- Reporteros sin Fronteras (RSF) publica un informe sobre cómo los gobiernos utilizan argumentos de seguridad nacional como los riesgos de espionaje, de terrorismo o de difusión de propaganda contra el periodismo y para aumentar el control sobre los medios.

09:00h.- Luxemburgo.- UE APPLE.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre un recurso de la tecnológica estadounidense Apple contra las nuevas reglas de la competencia que afectan a la tecnología digital. (Texto)

10:00h.- Estrasburgo.- UE CALOR.- El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las olas de calor y la temporada de incendios

12:00h.- Estrasburgo.- UE MÉXICO.- El Parlamento Europeo vota si da luz verde al Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México

13:00h.- Estrasburgo.- ISRAEL PALESTINA.- El Parlamento Europeo discute sobre cuál debe ser el papel de la Unión Europea en la reconstrucción de Gaza y la responsabilidad de Israel según el derecho internacional

13:45h.- París – OCDE GÉNERO – La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, participa en el panel ‘Tecnologías digitales, datos y el futuro de la economía del cuidado’, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París.

14:00h.- Estrasburgo.- UE NARCOTRÁFICO.- El Parlamento Europeo debate sobre el narcotráfico en aguas europeas, como en el caso del estrecho de Gibraltar, la protección de sus fronteras y el apoyo a las fuerzas de seguridad.

14:00.- París.- FRANCIA INTELIGENCIA ARTIFICIAL – El responsable de Mistral, Arthur Mensch, participa en Raise, la cumbre sobre inteligencia artificial más importante del mundo y que cuenta con la participación del presidente de Francia, Emmanuel Macron. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- La muestra ‘Intimidades del cuidado: espacios de duelo y posibilidad’, que se inaugurará el próximo viernes, pone el foco en la salud mental en el Reino Unido de las personas racializadas a través de esculturas, pinturas y elementos sonoros. Wellcome Collection (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ginebra.- CANCER EVOLUCIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un nuevo informe sobre la evolución del cáncer. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno ruso para debatir problemas de combustible y transporte en el país tras los ataques ucranianos contra las refinerías usas y el déficit de combustible (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Un manuscrito del siglo XIV que contiene la historia de la búsqueda del Santo Grial y las aventuras del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda sale a subasta con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de libras (entre 1,7 y 2,3 millones de euros). (Foto) (Vídeo)

Ankara.- OTAN CUMBRE.- La OTAN celebra en Ankara su anual cumbre de líderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Balenciaga, Elie Saab, Jean Paul Gaultier y Zuhair Murad, entre otros, protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra la semana de la moda de alta costura para la temporada de otoño e invierno 2026-2027. (Texto) (Foto)

Londres.- CINE DISNEY.- El universo de ‘Moana’ (‘Vaiana’) salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne ‘La Roca’ Johnson y una joven Catherine Lagaʻaia dan vida al semidiós Maui y Moana y con la que su director, Thomas Kail espera que «el público se guíe por su espíritu y pasión». (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Nueva York.- JOHNSON & JOHNSON RESULTADOS.- Johnson & Johnson presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el primero un beneficio neto de 11.000 millones de dólares, favorecido por la evolución de su negocio farmacéutico.

15:00h.- Asunción.- PARAGUAY EEUU.- El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) invita a una conferencia de prensa sobre la celebración por los 250 años de independencia de Estados Unidos que tendrá lugar en el Puerto de Asunción el 18 de julio próximo. Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) (Texto) (Foto)

15:00h.- San Juan.- PUERTO RICO MEDIOAMBIENTE.- Las playas de Puerto Rico se convierten durante el estío en aulas al aire libre donde se inculca a los niños la protección de las tortugas tinglares, mientras se supervisa que las neonatas lleguen sanas y salvas al mar tras la eclosión de los nidos. Por Esther Alaejos (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de junio. (Texto)

Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se encontrará al asumir el mando el próximo 28 de julio con un histórico incremento del gasto público fijo de más de 36.700 millones de soles (unos 10.700 millones de dólares) que suponen alrededor del 3 % del producto interior bruto (PIB) nacional y que ponen en riesgo el orden fiscal y estabilidad macroeconómica que han caracterizado al país andino en la últimas décadas. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El próximo Gobierno dará un giro a la agenda medioambiental de Colombia y prevé dar inicio de los pilotos de fracking o la crear un santuario para los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, entre otros asuntos que causan preocupación entre las organizaciones ambientalistas. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad industrial, que en abril cayó un 2,1 % en comparación con marzo último. Punta Cana.- REPÚBLICA DOMINICANA SARGAZO.- Entre cocoteros y kilométricos litorales de arena blanca, en algunas de las playas paradisíacas de la República Dominicana como las de Punta Cana, al este del país, el aumento de la llegada del sargazo preocupa a quienes viven del turismo. (Texto) (Foto) (Vídeo) Tegucigalpa.- HONDURAS EEUU.- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATF-S), el contraalmirante Jeffry Randall, llegará a Honduras para reunirse con el presidente, Nasry ‘Tito’ Asfura, con el objetivo de abordar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos. (Texto) Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto) Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCION.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad de la construcción, que cayó en abril un 4 % con respecto a marzo último. Washington.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su informe de perspectivas de la economía mundial. (Texto) Los Ángeles.- PREMIOS EMMY.- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. (Texto)

Oriente Medio

Dakar.- SENEGAL ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con su homólogo senegalés, Mamadou Lamine Dianté, y con líderes sindicales y de la patronal de Senegal en su visita oficial al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mashad.- IRÁN GUERRA.- La ciudad santa de Mashad, en el noreste de Irán, se prepara para dar mañana jueves el último adiós al asesinado líder supremo Alí Jameneí, cuyo entierro culmina una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- FÚTBOL MUNDIAL 2026 MARRUECOS.- Cuenta atrás en Marruecos para el encuentro que enfrentará este jueves a los «Leones del Atlas» contra Francia, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo, no solo porque los franceses acabaron con el sueño de los marroquíes en semifinales en el Mundial 2022 sino por sus estrechos lazos históricos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- IRÁN GUERRA.- Irak celebra hoy, a petición de Irán, un cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que comenzará desde las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala. (Texto)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El grupo chií libanés Hizbulá convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut, conocidos como Dahye, por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano y otros países con motivo de las exequias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín – CHINA TORMENTA – China suma al menos 38 muertos a causa de una sucesión de desastres naturales que con tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, el tifón Maysak en la meridional de Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental de Gansu, han asolado el país, a la espera de la llegada del supertifón Bavi a finales de semana. (Texto)(Video)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA.- Sudán del Sur conmemora el decimoquinto aniversario de su independencia, un hito histórico alcanzado el 9 de julio de 2011 que puso fin a décadas de conflicto con Jartum (Sudán), en un momento decisivo marcado por el colapso económico, una severa crisis humanitaria y la incertidumbre ante sus primeras elecciones generales, convocadas para el próximo 22 de diciembre. Por Atem Simón Mabior. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245