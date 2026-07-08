Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 8 de julio de 2026 (14.00 horas)

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12 minutos

DESTACADOS

OTAN CUMBRE

Ankara – Los líderes de la OTAN comenzaron este miércoles la única sesión de trabajo prevista en la cumbre de Ankara, marcada por el enfrentamiento del presidente de EE. UU., Donald Trump, con aliados como el Reino Unido, España o Dinamarca por su papel en la guerra en Irán y por Groenlandia.

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– Las primeras horas de la cumbre de la OTAN han tenido como protagonista indiscutible al presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha vuelto a quejarse de la falta de apoyo de los socios en los ataques a Irán, ha reafirmado su pretensión de anexionarse Groenlandia y ha criticado a España y otros países por lo que, en su opinión, es una falta de compromiso presupuestario con la OTAN.

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IRÁN GUERRA

Ankara – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que «se ha acabado» porque Irán «es basura».

– El anuncio se produce horas más tarde de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán. Teherán denunció varios ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejaron varios heridos en el sur del país y, posteriormente, Irán atacó también a sus países vecinos.

– La propia Guardia Revolucionaria iraní reconoció haber lanzado 85 ataques contra bases estadounidenses en la región.

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– Tras las declaraciones de Trump, el precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre disparódo más de un 6 % y superó los 78,5 dólares el barril.

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– Irak celebra, a petición de Irán, un cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que comenzará desde las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala.

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– El grupo chií libanés Hizbulá convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut, conocidos como Dahye, por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano y otros países con motivo de las exequias.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira – Venezuela concluye este miércoles los siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos de hace dos semanas, mientras continúan las labores de remoción de escombros y miles de afectados intentan retomar sus vidas y localizar a familiares desaparecidos.

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– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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CÁNCER OMS

Ginebra – La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un nuevo informe sobre la evolución del cáncer, la incidencia de los más comunes, cómo van cambiando los factores de riesgo y las perspectivas de aquí a 2050.

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PREMIOS EMMY

Los Ángeles (EE.UU.) – La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

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ADEMÁS

FMI PERSPECTIVAS | Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualiza hoy las perspectivas económicas mundiales, después de que en abril pronosticara para este año un ritmo de crecimiento global del 3,1 %, con una inflación global cercana al 4,4 %, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. (Texto) (Infografía)

UE CALOR | Estrasburgo – El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las olas de calor, cada vez más frecuentes y prolongadas, y la temporada de incendios, que afecta especialmente a países como España. (Texto) (Foto) (Video)

UE MÉXICO | Estrasburgo – El Parlamento Europeo dio luz verde al Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, que impulsa nuevas oportunidades de negocio entre ambos bloques y refuerce aspectos como el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS ARIEL | Ciudad de México – La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia los nominados a los premios Ariel de su edición 68, el máximo galardón cinematográfico del país al que se han inscrito 151 películas, 67 cortometrajes y 84 largometrajes. (Texto) (Foto) (Video)

MODA PARÍS | París – Balenciaga, Elie Saab, Jean Paul Gaultier y Zuhair Murad, entre otros, protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00 GMT.- Nueva York.- JOHNSON & JOHNSON RESULTADOS.- Johnson & Johnson presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el primero un beneficio neto de 11.000 millones de dólares, favorecido por la evolución de su negocio farmacéutico.

13:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY EEUU.- El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) invita a una conferencia de prensa sobre la celebración por los 250 años de independencia de Estados Unidos que tendrá lugar en el Puerto de Asunción el 18 de julio próximo. Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- San Juan.- PUERTO RICO MEDIOAMBIENTE.- Las playas de Puerto Rico se convierten durante el estío en aulas al aire libre donde se inculca a los niños la protección de las tortugas tinglares, mientras se supervisa que las neonatas lleguen sanas y salvas al mar tras la eclosión de los nidos. Por Esther Alaejos (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de junio. (Texto)

18:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR NARCOTRÁFICO.- Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador presentan este miércoles un cargamento de cocaína incautada recientemente y brindan detalles sobre el procedimiento que dejó como resultado seis extranjeros capturados. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se encontrará al asumir el mando el próximo 28 de julio con un histórico incremento del gasto público fijo de más de 36.700 millones de soles (unos 10.700 millones de dólares) que suponen alrededor del 3 % del producto interior bruto (PIB) nacional y que ponen en riesgo el orden fiscal y estabilidad macroeconómica que han caracterizado al país andino en la últimas décadas. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El próximo Gobierno prevé un cambio de rumbo en la política ambiental de Colombia con medidas como el inicio de proyectos piloto de fracking y la creación de un santuario para los hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, entre otras propuestas que han despertado preocupación entre organizaciones ambientalistas. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad industrial, que en abril cayó un 2,1 % en comparación con marzo último.

Punta Cana.- REPÚBLICA DOMINICANA SARGAZO.- Entre cocoteros y kilométricos litorales de arena blanca, en algunas de las playas paradisíacas de la República Dominicana como las de Punta Cana, al este del país, el aumento de la llegada del sargazo preocupa a quienes viven del turismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS EEUU.- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATF-S), el contraalmirante Jeffry Randall, llegará a Honduras para reunirse con el presidente, Nasry ‘Tito’ Asfura, con el objetivo de abordar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Tres custodios de Diego Armando Maradona declaran este miércoles en el juicio por la muerte del astro argentino, entre ellos Julio César Coria, quien durante el primer juicio, que resultó anulado en 2025, fue detenido por falso testimonio. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCION.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad de la construcción, que cayó en abril un 4 % con respecto a marzo último.

Washington.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su informe de perspectivas de la economía mundial. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- PREMIOS EMMY.- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. (Texto)

Europa

13:00 GMT.- Ginebra.- CANCER EVOLUCIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un nuevo informe sobre la evolución del cáncer. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por videoconferencia con el Gobierno ruso para debatir problemas de combustible y transporte en el país tras los ataques ucranianos contra las refinerías usas y el déficit de combustible (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Un manuscrito del siglo XIV que contiene la historia de la búsqueda del Santo Grial y las aventuras del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda sale a subasta con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de libras (entre 1,7 y 2,3 millones de euros). (Foto) (Video)

Ankara.- OTAN CUMBRE.- La OTAN celebra en Ankara su anual cumbre de líderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Balenciaga, Elie Saab, Jean Paul Gaultier y Zuhair Murad, entre otros, protagonizan la tercera jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra la semana de la moda de alta costura para la temporada de otoño e invierno 2026-2027. (Texto) (Foto)

Londres.- CINE DISNEY.- El universo de ‘Moana’ (‘Vaiana’) salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne ‘La Roca’ Johnson y una joven Catherine Lagaʻaia dan vida al semidiós Maui y Moana y con la que su director, Thomas Kail espera que «el público se guíe por su espíritu y pasión». (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Dakar.- SENEGAL ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con su homólogo senegalés, Mamadou Lamine Dianté, y con líderes sindicales y de la patronal de Senegal en su visita oficial al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mashad.- IRÁN GUERRA.- La ciudad santa de Mashad, en el noreste de Irán, se prepara para dar mañana jueves el último adiós al asesinado líder supremo Alí Jameneí, cuyo entierro culmina una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- FÚTBOL MUNDIAL 2026 MARRUECOS.- Cuenta atrás en Marruecos para el encuentro que enfrentará este jueves a los «Leones del Atlas» contra Francia, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo, no solo porque los franceses acabaron con el sueño de los marroquíes en semifinales en el Mundial 2022 sino por sus estrechos lazos históricos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- IRÁN GUERRA.- Irak celebra hoy, a petición de Irán, un cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que comenzará desde las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala. (Texto)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El grupo chií libanés Hizbulá convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut, conocidos como Dahye, por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano y otros países con motivo de las exequias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA.- Sudán del Sur conmemora el decimoquinto aniversario de su independencia, un hito histórico alcanzado el 9 de julio de 2011 que puso fin a décadas de conflicto con Jartum (Sudán), en un momento decisivo marcado por el colapso económico, una severa crisis humanitaria y la incertidumbre ante sus primeras elecciones generales, convocadas para el próximo 22 de diciembre. Por Atem Simón Mabior. (Texto)

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