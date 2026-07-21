Temas del día de EFE Internacional del miércoles 22 de julio

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11 minutos

DESTACADOS

EEUU MADURO

Nueva York – El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan una nueva audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde permanecen presos tras ser detenidos el 3 de enero en Caracas durante una operación de tropas estadounidenses y donde el exgobernante enfrentan cargos de narcoterrorismo.

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ISRAEL EEUU

Jerusalén – Israel ha alquilado por un dólar y durante 99 años a EE.UU. el terreno donde edificará su nueva embajada en Jerusalén, pero esta parcela fue arrebatada a 19 familias palestinas tras la guerra de 1948 y ahora sus herederos buscan paralizar la construcción. EFE entrevista en exclusiva al representante de estas familias desde la tierra que ansían recuperar.

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AUSTRIA NAZISMO

Viena – La casa natal del dictador nazi Adolf Hitler, en el pueblo austríaco de Braunau am Inn, en la frontera con Alemania, acoge desde este miércoles una comisaría, tras años de reconstrucción y debates sobre el uso del edificio.

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MUSEO LOUVRE

París – El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de los objetos preciosos que se exhibían en ese recinto hasta el robo de ocho de ellas hace nueve meses.

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ADEMÁS

ASEAN EXTERIORES | Manila – Los ministros de Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantienen reuniones bilaterales con los principales socios del bloque, incluidos EE.UU., China, Rusia y la Unión Europea en una cita en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN EXTRANJEROS | Tokio – La decisión del Gobierno japonés de endurecer los requisitos para los visados de negocios ha puesto en jaque a restaurantes y comercios extranjeros con décadas de historia en el país, que ahora afrontan cambios importantes o incluso el cierre ante una decisión que hundió el 96 % de las solicitudes los meses anteriores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO | Miami – La NASA avanza en una larga e inédita misión para rescatar el telescopio espacial Swift -lanzado hace 22 años y que no fue diseñado para recibir mantenimiento en órbita- con el fin de evitar su reingreso incontrolado a la Tierra a finales de este año. (Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) – Los ucranianos compran libros y donan fondos para apoyar a las editoriales y a las imprentas después de un reciente ataque aéreo ruso destruyera más de 1,5 millones de libros. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AMY WINEHOUSE | Londres – Mañana se cumple el decimoquinto aniversario de la muerte de Amy Winehouse, una de las cantantes más influyentes de la música británica contemporánea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- SANTANDER UK RESULTADOS.- El banco Santander UK divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. (Texto)

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de junio. (Texto)

11:00h.- Londres.- AMY WINEHOUSE.- Mañana se cumple el decimoquinto aniversario de la muerte de Amy Winehouse, una de las cantantes más influyentes de la música británica contemporánea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- La 23 edición de las Jornadas de los Autores, certamen independiente y paralelo del Festival de Venecia, anuncia en rueda de prensa la lista de sus películas en competición. (Texto)

12:00h.- Roma.- ITALIA CALOR.- El Ayuntamiento de Roma presenta ‘El gran frío’, una iniciativa con proyecciones gratuitas en las salas de cine y otros espacios culturales para hacer frente al calor sofocante de la ciudad (Texto)

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, presenta la nueva estrategia de empresas emergentes del Gobierno.

París.- MUSEO LOUVRE.- El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de los objetos preciosos que se exhibían en ese recinto hasta el robo de ocho de ellas hace nueve meses. (Texto)

Atenas.- GRECIA PORTUGAL.- El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, realiza una visita de trabajo a Grecia.

Braunau.- AUSTRIA NAZISMO.- En la casa natal del dictador nazi Adolf Hitler se inaugura una comisaría, tras años de reconstrucción y debates sobre el uso del edificio. (Texto)

Oslo.- EQUINOR RESULTADOS.- El grupo energético noruego Equinor presenta resultados del primer trimestre de su año fiscal

Bruselas.- KPN RESULTADOS.- La operadora neerlandesa de telefonía KPN presenta sus resultados del segundo trimestre del año y del conjunto del primer semestre.

Fráncfort.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, publica los resultados del primer semestre.

América

15:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA avanza en una larga e inédita misión para rescatar el telescopio espacial Swift -lanzado hace 22 años y que no fue no diseñado para recibir mantenimiento en órbita- con el fin de evitar su reingreso incontrolado a la Tierra a finales de este año. (Texto) (Foto)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- La Iglesia católica de Caracas ofrece un balance sobre la atención social y los daños estructurales de los templos parroquiales tras los terremotos. (Texto)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONSERVACIÓN.- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) expone sus aportes para la conservación de los manglares en Panamá (Texto)

18:00h.- Nueva York.- EEUU MADURO.- El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores afrontan una nueva audiencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Lima.- PERÚ CINE.- La vigésima novena edición del Festival Internacional de Cine de Lima se presenta en una rueda de prensa. (Texto)

20:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, visita un instituto de secundaria en Atlanta (Georgia) para promocionar las cuentas financieras para hijos nacidos durante su mandato.

21:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

22:00h.- Washington.- TESLA RESULTADOS.- Tesla da a conocer los resultados del primer semestre del año tras ganar 477 millones de dólares, un aumento del 17 %, en los tres primeros meses de 2026. (Texto)

22:30h.- Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- Alphabet, la matriz de Google y YouTube, presenta resultados trimestrales al cierre de la bolsa tras ganar 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este miércoles los datos sobre el desempeño logrado en mayo pasado en su actividad económica, que en abril último registró una caída del 1,5%. (Texto)

O.Medio

09:00h.- Jerusalén.- ISRAEL EEUU.- Israel ha alquilado por un dólar y durante 99 años a EEUU el terreno donde edificará su nueva embajada en Jerusalén, pero esta parcela fue arrebatada a 19 familias palestinas tras la guerra de 1948 y ahora sus herederos buscan paralizar la construcción. EFE entrevista en exclusiva al representante de estas familias desde la tierra que ansían recuperar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Dakar.- SENEGAL JUSTICIA.- Audiencia en el caso que implica a Ousmane Sonko, ex primer ministro y líder del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), y al exministro Mame Mbaye Niang, en relación a una sentencia de seis meses de prisión suspendida impuesta contra el primero por difamación en mayo de 2023.

Accra.- ÁFRICA SALUD.- Reunión sobre salud pública de los líderes de los Estados miembros de la Unión Africana (UA) y actores del sector, centrada en el VIH, la tuberculosis, las muertes maternales prevenibles y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, entre otros temas.

Casablanca.- MARRUECOS JUSTICIA.- Primera vista del caso del rapero y cineasta marroquí Mehdi El Youbi, conocido por sus canciones reivindicativas y su apoyo al movimiento GENZ212.

Asia

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, prosigue una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Tokio.- JAPÓN EXTRANJEROS.- La decisión del Gobierno japonés de endurecer los requisitos para los visados de negocios ha puesto en jaque a restaurantes y comercios extranjeros con décadas de historia en el país, que ahora afrontan cambios importantes o incluso el cierre ante una decisión que hundió el 96 % de las solicitudes los meses anteriores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- ASEAN EXTERIORES.- El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, parte hacia Filipinas para participar en una reunión de cancilleres de la ASEAN y un posible encuentro trilateral el mismo día con sus homólogos de EE.UU. y Japón para abordar asuntos de Corea del Norte y la cooperación trilateral en seguridad.

Tokio.- JAPÓN BALANZA COMERCIAL.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior y a los primeros seis meses de 2026. (Texto)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantienen reuniones bilaterales con los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Singapur.- SINGAPUR CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, inicia su visita a Singapur, la segunda parada en su gira asiática, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, para explorar oportunidades de cooperación entre ambos países, incluido en el campo de la inteligencia artificial.

Pekín.- CHINA UE.- Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo visita China del 21 al 23 de julio para reunirse con autoridades chinas y abordar la relación UE-China, la guerra de Ucrania, los derechos humanos y la dimensión tecnológica de los vínculos bilaterales, en un contexto de tensiones entre Pekín y Bruselas.

Redacción EFE Internacional

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