Temas del día de EFE Internacional del miércoles 24 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

PALESTINA NAVIDAD

Belén – La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena, tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y causó más de 70.000 muertos.

PAPA NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo, la tradicional misa nocturna con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús, en su primera Navidad al frente del pontificado iniciado en mayo pasado.

UCRANIA GUERRA

Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

– Millones de ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero, después de otro ataque ruso contra la infraestructura energética. Por Rostyslav Averchuk.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, entrega en el Kremlin medallas estatales a personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte ruso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela vive una víspera de la Navidad marcada por las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca del país y que ha confiscado un par de buques petroleros con crudo de la nación suramericana.

BRASIL BOLSONARO

Río de Janeiro – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, sale de prisión para ingresar en un hospital privado de Brasilia, donde será operado de unas hernias inguinales.

HONDURAS ELECCIONES

Los hondureños esperan los resultados del escrutinio especial después de que dos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuvieran de acuerdo con que se publique el informe de la fórmula presidencial, cuando aún faltan 395 actas que presentan inconsistencias de 2.792 que se comenzaron a contar el pasado día 18.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Los Ejércitos de Tailandia y Camboya debaten un eventual cese del fuego en la frontera común, donde los enfrentamientos militares se han extendido a una tercera semana consecutiva, con decenas de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

JAPÓN NAVIDAD

Tokio – Paseos de la mano, tarta de fresas y nata e iluminación navideña inundan las calles de Japón, donde este miércoles de Nochebuena tiene muy poco de festividad religiosa y para muchos es la noche más romántica del año, pero que tiene en el archipiélago un oscuro reverso: el fenómeno ‘Kuribocchi’ o las personas que pasan en soledad este festivo. Por Pilar Bernal Zamora

CINE ANACONDA

Londres – Un grupo de amigos en plena crisis de mediana edad, una anaconda gigante y una película dentro de otra: así es la nueva ‘Anaconda’ que protagonizan los estadounidenses Jack Black y Paul Rudd, quienes explican a EFE las claves de esta comedia de acción que llega a los cines en Navidad. Por Judith Mora

AGENDA INFORMATIVA

Europa

22:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA NAVIDAD.- El papa León XIV preside una misa nocturna por Navidad en la basílica de San Pedro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, entrega en el Kremlin medallas estatales a personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte ruso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- REY MENSAJE.- El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace un repaso del año desde el punto de vista institucional, político, económico y social y en el que también reflexiona sobre los retos del próximo año para España. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

América

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo de los primeros once meses del año. (Texto)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

20:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Inicia el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otras 21 personas y empresas, por un caso de contrabando de combustibles, vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio, y que la autoridad municipal opositora del Gobierno de Daniel Noboa ha calificado de «político». (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL BOLSONARO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro será trasladado este miércoles a un hospital, tras la autorización de la Corte Suprema, para someterse el jueves, en plena Navidad, a una cirugía por dos hernias inguinales, mientras cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL CÁRCELES.- Un clic, un enlace de pago y un código de seguimiento: el ritual es el mismo pero, en las pantallas de las familias de los presos, el carro de compras en línea se llena de productos de primera necesidad que atienden a estrictas normas de seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Veracruz (México).- MÉXICO LLUVIAS.- Cientos de familias del este y centro de México afrontan las fiestas de fin de año en plena recuperación tras las intensas lluvias que azotaron la región en octubre pasado y que dejaron al menos 83 personas muertas y 17 desaparecidas. (Texto) (Foto)

ECUADOR ARTE -Quito- En una casa patrimonial construida hace unos 200 años, en pleno Centro Histórico de Quito, trabaja Antonio Cuesta, un restaurador a quien algunos de sus clientes le dicen «doctor» porque cura reliquias, revive imágenes coloniales y devuelve la memoria a piezas que parecían condenadas al olvido. (Texto) (Foto) (Video)

O.Medio

16:00h.- Belén.- PALESTINA NAVIDAD.- La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena, tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y causó más de 70.000 muertos.

África

Argel – El Parlamento argelino vota el proyecto de ley que criminaliza prácticas de la colonización francesa en Argelia. (Texto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN JAPÓN.- Dos delegaciones japonesas, una integrada por legisladores de la Cámara Alta y otra encabezada por un ex ministro, ponen punto final a su visita a Taiwán, en plena escalada de tensiones entre Pekín y Tokio por la cuestión taiwanesa.

