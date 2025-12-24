Temas del día de EFE Internacional del miércoles 24 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

4 minutos

UCRANIA GUERRA

Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

(Se ha pasado una información con los 20 puntos del plan)

– Millones de ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero, después de otro ataque ruso masivo contra la infraestructura energética. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU UE

Bruselas.- La Unión Europea condenó este miércoles las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos a cinco europeos, incluido el excomisario Thierry Breton, a quienes Washington acusa de «coaccionar» a plataformas en línea para «censurar» opiniones estadounidenses, y defendió su soberanía para regular la actividad digital en su territorio.

(Texto)

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró «actos de intimidación y coerción» la prohibición de entrada en suelo estadounidense decretada por la administración de Donald Trump contra el excomisario europeo francés Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas.

(Texto)

PALESTINA NAVIDAD

Belén – La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebró este miércoles una anhelada Nochebuena, tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y causó más de 70.000 muertos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo, la tradicional misa nocturna con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús, en su primera Navidad al frente del pontificado iniciado en mayo pasado.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo Youtube)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa.- Los hondureños esperan este miércoles la posible difusión de los resultados de la fórmula presidencial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, con el escrutinio ordinario prácticamente concluido -99,93 % de las actas contabilizadas-, mientras sigue sin finalizar un escrutinio especial de al menos 333 actas con inconsistencias.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela vive una víspera de la Navidad marcada por las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca del país y que ha confiscado un par de buques petroleros con crudo de la nación suramericana.

(Texto)

BRASIL BOLSONARO

Río de Janeiro – El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro abandonó temporalmente este miércoles el lugar de reclusión donde cumple una condena de 27 años y tres meses por golpismo para someterse a una cirugía programada para Navidad, con el fin de corregir dos hernias inguinales.

(Texto) (Foto)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Tailandia y Camboya empiezan este miércoles cuatro días de negociaciones en búsqueda de una resolución pacífica a los combates militares en la frontera, donde las hostilidades que estallaron el 7 de diciembre se han cobrado hasta ahora la vida de, al menos, 86 personas.

(Texto)

JAPÓN NAVIDAD

Tokio – Paseos de la mano, tarta de fresas y nata e iluminación navideña inundan las calles de Japón, donde este miércoles de Nochebuena tiene muy poco de festividad religiosa y para muchos es la noche más romántica del año, pero que tiene en el archipiélago un oscuro reverso: el fenómeno ‘Kuribocchi’ o las personas que pasan en soledad este festivo. Por Pilar Bernal Zamora

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE ANACONDA

Londres – Un grupo de amigos en plena crisis de mediana edad, una anaconda gigante y una película dentro de otra: así es la nueva ‘Anaconda’ que protagonizan los estadounidenses Jack Black y Paul Rudd, quienes explican a EFE las claves de esta comedia de acción que llega a los cines en Navidad. Por Judith Mora

(Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245