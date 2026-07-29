Temas del día de EFE Internacional del miércoles 29 de julio de 2026 (07:30 horas)

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16 minutos

DESTACADOS

FRANCIA INCENDIOS

Burdeos/París – Los bomberos franceses trabajan para mantener estable el megaincendio de la Gironda, aún lejos de estar controlado, en una jornada en la que Francia vivirá los máximos de temperatura de su cuarta ola de calor del verano.

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– El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), cerebro operativo del Mecanismo de Protección Civil de la UE, abre este miércoles sus instalaciones a la prensa para explicar el despliegue de medios europeos contra los incendios en España y Francia. (Texto)

JAPÓN TERRREMOTOS

Kumamoto (Japón).- Al menos trece personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que golpeó la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, donde han sido desplegados 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para continuar este miércoles las labores de rescate. Por Jorge Dastis.

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– Tras el terremoto del martes que ha causado ya 13 muertes y centenares de heridos en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, expertos señalan como responsable a la falla intacta que ya causó dos temblores simultáneos hace una década provocando una ola de destrucción y 200 muertos. Por Pilar Bernal Zamora. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a traducirse en ataques sobre objetivos estadounidenses en Oriente Medio y sobre aliados iraníes en Irak, apenas un día después de que Washington ordenara detener los bombardeos directos sobre la República Islámica para negociar un acuerdo.

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– El presidente iraní, Masud Pezeshkian, cumple dos años en el poder con un país inmerso en una sucesión de crisis, marcado por dos guerras con Israel y Estados Unidos, una economía cada vez más deteriorada y una represión recrudecida por las protestas antigubernamentales de enero pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Sinjil (Cisjordania) – Una veintena de vecinos del pueblo palestino de Sinjil, al noreste de Ramala (Cisjordania), conforman cada noche una patrulla nocturna para vigilar su valle y enfrentarse a los colonos israelíes que, con frecuencia, atacan a sus viviendas y su ganado.

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MARRUECOS MONARQUÍA

Rabat – El rey Mohamed VI pronuncia este miércoles un discurso con motivo del 27 aniversario de su entronización, una de las principales citas del calendario político marroquí, en la que el monarca trata las grandes orientaciones en el ámbito económico y social, en una intervención que tiene lugar a unos dos meses de las elecciones legislativas previstas en el país.

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– El discurso comenzará a las 22.00 hora española.

RESERVA FEDERAL

Washington – La Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés al término de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con la tasa de referencia situada en un rango de entre el 3,50 % y el 3,75 %, y en un contexto marcado por las nuevas peticiones del presidente, Donald Trump, para que rebaje el precio del dinero.

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ADEMÁS

R.UNIDO SHAKESPEARE | Londres – El teatro Shakespeare’s Globe de Londres apuesta por el flamenco para reinventar una de las comedias más sofisticadas de William Shakespeare, ‘Trabajos de amor perdidos’ (1598), en una producción que combina verso isabelino, cante, guitarra y baile con un elenco que incluye a varios artistas españoles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SIRIA TRANSICIÓN | Damasco – En las estrechas y ruidosas callejuelas de Al Hamidiya, el mercado más antiguo de Damasco, ha comenzado la cuenta atrás para que los billetes con el rostro del derrocado Bachar al Asad dejen de circular definitivamente este jueves, culminando una histórica reforma monetaria que quita dos ceros a la libra siria y borra casi una década de iconografía del régimen anterior. Por Ghadi George Baghdadi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO | Miami – La NASA presenta en una rueda de prensa los detalles del lanzamiento al espacio del telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias, programado para el 30 de agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES | Río de Janeiro – Directo y sin tapujos, disruptivo, irreverente y radical, Renan Santos aspira a convertirse en presidente de Brasil sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular y con un discurso que combina el liberalismo económico del presidente argentino, Javier Milei, con la mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. (Texto)

CUBA PARLAMENTO – La Habana – La reducción del aparato del Estado -incluidos varios ministerios- y el paquete de profundas reformas económicas que promete liberalizar y descentralizar la devastada economía cubana son los platos fuertes de la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) que arranca este miércoles en La Habana. (Texto) (Vídeo)

ONU DESARROLLO | Viena – El mundo cuenta con los recursos, la tecnología y el conocimiento necesarios para erradicar el hambre y mitigar los efectos del cambio climático, pero se enfrenta a un gran obstáculo: la falta de voluntad política, asegura a EFE el director general de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el alemán Gerd Müller. Por Jordi Kuhs y Luis Lidón (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Fráncfort.- DEUTSCHE BANK RESULTADOS.- Deutsche Bank publica los resultados del segundo trimestre.

07:00h.- Ludwigshafen.- BASF RESULTADOS.- El grupo químico BASF presenta los resultados del primer semestre.

07:00h.- Hamburgo.- NORDEX RESULTADOS.- El fabricante de aerogeneradores Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, presenta los resultados del primer semestre.

07:00h.- Stuttgart.- PORSCHE RESULTADOS.- El fabricante de deportivos Porsche publica los resultados del primer semestre, después de anunciar recientemente un plan de reducción de platilla que afecta a 5.000 empleados. (Texto)

09:00h.- Nicosia.- CHIPRE ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Chipre, se encuentra hoy en una reunión trilateral con el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la comunidad turca del norte de Chipre, Tufan Erhürman. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, oficializa los ceses y nombramientos de ministros anunciados por el canciller Friedrich Merz en el curso de la remodelación de su gabinete. (Foto)

14:00h.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- El Museo Imperial de la Guerra acoge ‘La infancia en tiempos de guerra’, una exposición interactiva que explora cómo los niños han vivido los conflictos desde 1914 hasta la actualidad, mostrando la capacidad de adaptación y resiliencia en la infancia frente a circunstancias extraordinarias y desafiantes. Imperial War Museum (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- La Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU) votan sobre el candidato a nuevo jefe de la fracción conservadora en la Cámara Baja, Thomas Frei, en sustitución de Jens Spahn, quien dimitió recientemente al trascender que fue padre gracias a un vientre de alquiler.

15:00h.- Londres.- R.UNIDO SHAKESPEARE.- El teatro Shakespeare’s Globe de Londres, dedicado a obras de William Shakespeare, estrena la producción ‘Trabajos de amor perdidos’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- El grupo europeo Airbus presenta sus resultados del primer semestre.

19:00h.- París.- RENAULT RESULTADOS.- El grupo automovilístico Renault publica sus resultados financieros del primer semestre.

Bruselas.- UE INCENDIOS.- El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), cerebro operativo del Mecanismo de Protección Civil de la UE, abre este miércoles sus instalaciones a la prensa para explicar el despliegue de medios europeos contra los incendios en España y Francia. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El bloque conservador del canciller Friedrich Merz en la Cámara Baja o Bundestag elige al nuevo jefe del grupo parlamentario tras la dimisión de Jens Spahn por una polémica sobre el uso de un vientre de alquiler. (Texto)

Ginebra.- UBS RESULTADOS.- El mayor banco de Suiza, UBS,presenta sus resultados de medio año. (Texto)

París.- HERMÈS RESULTADOS.- El grupo de lujo francés Hermès publica sus resultados del primer semestre. (Texto)

Bruselas.- SOLVAY RESULTADOS.- La empresa química belga Solvay presenta sus resultados del segundo trimestre de 2026.

América

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ MINERÍA.- Organizaciones ambientalistas y activistas agrupados en la llamada Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá presentan a la prensa sus hallazgos sobre la auditoría integral a la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Mineral e inhabilitada por orden judicial desde noviembre de 2023, realizada por la multinacional suiza SGS a pedido del Gobierno panameño, que evalúa el futuro del yacimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CORRUPCIÓN.- La gerente del Fondo de Adaptación de Colombia, Angie Rodríguez, presenta una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por supuestamente cometer «una serie de agravios» en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La escritora mexicana y miembro del jurado Cristina Rivera Garza entrega el Premio Internacional de la Novela Breve Almadía VENTOSA-ARRUFAT 2025, iniciativa literaria destinada a reconocer la excelencia en la narrativa breve en lengua española. (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El festival internacional de cine ‘DOQUMENTA’ presenta su edición número 14, cuya programación expone narrativas de no ficción con una dimensión social a nivel nacional. (Texto) (Foto)

22:30h.- Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- Microsoft anunciará los resultados de su cuarto trimestre fiscal tras el cierre de la bolsa. (Texto)

22:30h.- Nueva York.- META RESULTADOS.- La tecnológica Meta presenta resultados del segundo trimestre de 2026 se publicarán tras el cierre del mercado. (Texto)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) ofrecen una rueda de prensa para brindar detalles sobre la comunicación individual presentada a nombre de la exmandataria ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena en su contra en la causa ‘Vialidad’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU ESPACIO – La NASA revela en una rueda de prensa los detalles del lanzamiento al espacio del telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias, programado para el 30 de agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU PRENSA – Medios de toda América debaten sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y cómo adaptarse a ella en un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este miércoles en Miami, donde también se lanza un laboratorio con Google News Initiative para enseñar esta tecnología. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realiza una visita oficial a Ecuador por invitación de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Palacio de Carondelet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR MANGLARES.- El trabajo para restaurar una zona manglar de El Salvador es liderada por un grupo de mujeres de la comunidad costera Barra de Santiago (zona occidental), quienes reconocen la importancia de proteger dicho ecosistema, hogar de diversas especies de animales y plantas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en junio de 2026.

Caracas.- VENEZUELA CRISIS – El movimiento opositor Unión y Cambio, del que es parte el diputado Henrique Capriles, se pronuncia sobre la política exterior de Venezuela y la reconstrucción del país tras los terremotos de junio. (Texto)

O.Medio

Teherán.- IRÁN POLÍTICA.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, cumple dos años en el poder con un país inmerso en una sucesión de crisis, marcado por dos guerras con Israel y Estados Unidos, una economía cada vez más deteriorada y una represión recrudecida por las protestas antigubernamentales de enero pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- La Comisión de Justicia Transicional de Siria dará a conocer la sentencia en el caso contra Wasim al Asad, familiar del depuesto expresidente Bachar al Assad, en uno de los procesos judiciales impulsados por las nuevas autoridades para depurar responsabilidades por presuntos crímenes cometidos durante el anterior régimen.

África

Rabat.- MARRUECOS MONARQUÍA.- Discurso del rey Mohamed VI de Marruecos con motivo del 27 aniversario de su entronización. (Texto)

Nairobi.- KENIA EEUU.- Audiencia sobre el recurso presentado contra un acuerdo minero millonario entre Kenia y Estados Unidos para explotar tierras raras en el bosque costero de Mrima Hill.

Kampala.- UGANDA OPOSICIÓN.- Audiencia en el caso por traición del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, tras el boicot de su equipo de defensa en la última vista al argumentar que no se cumplían las garantías mínimas para un proceso justo.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR CHILE.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, llega este miércoles a Chile, la segunda parada de su gira por Sudamérica, para avanzar en la renovación del tratado de libre comercio (TCL) bilateral, el primero de este tipo en la historia de Corea del Sur, e impulsar una asociación sobre recursos minerales. (Texto) (Foto)

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS (Claves).- Tras más de un mes de protestas en la India, el movimiento juvenil ‘Cockroach Janta Party’, mejor conocido como las ‘Cucarachas’, forzó la renuncia del ministerio de Educación, impulsó una reforma educativa y desafió el aura de invencibilidad del Gobierno de Narendra Modi. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- Asociaciones de transportistas de la India marchan al Parlamento para protestar contra la imposición del combustible E20 (20 % de etanol y 80 % de gasolina) para los consumidores.

Singapur.- SINGAPUR CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, comienza su visita a Singapur, la segunda y última parada de una gira asiática con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

Pekín.- CHINA ESLOVAQUIA.- El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, realiza una visita oficial a China entre el 27 y el 29 de julio, la primera desde que ambos países elevaron sus relaciones a una asociación estratégica en noviembre de 2024 y en un momento de creciente acercamiento político y económico entre Pekín y Bratislava.

Busan.- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO finaliza su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur, para examinar las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

Redacción EFE Internacional

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