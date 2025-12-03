Temas del día de EFE Internacional del miércoles 3 de diciembre (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, mientras Kiev mantiene que no hubo avances.

– Los actuales esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra han alentado el debate público en Ucrania sobre los objetivos estratégicos que se pueden alcanzar y sobre las concesiones necesarias para lograr la paz, a pesar de que la mayoría de los observadores ven pocas posibilidades de llegar a una solución duradera en un futuro cercano. Por Rostyslav Averchuk

– Los ministros de Exteriores de la OTAN continuaron este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kiev, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado.

– El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa EE.UU. y coordinar los siguientes pasos.

– El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, denunció este miércoles, en la cumbre de jefes de Estado del Grupo de Visegrádo en la localidad húngara de Esztergom, que Rusia libra una guerra híbrida en Europa y advirtió de que solo una fuerte presencia de Estados Unidos puede garantizar la defensa del continente.

– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, insistió este miércoles en la que la financiación para Ucrania, especialmente a través de un posible préstamo con los activos rusos congelados, debe cumplir con la legislación internacional y proteger la estabilidad financiera en Europa.

– Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo acordaron este miércoles que la UE detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027.

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a tensar la situación en el Caribe al insistir en que empezarán «muy pronto» los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano y sugerir la posibilidad de que también se incluya a Colombia en las operaciones.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a doce dirigentes del chavismo para conformar un nuevo buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes, indicó, asumirán «la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana», en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

– Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por mantener supuestamente una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

Caracas – El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Bogotá – La diáspora venezolana en Colombia y el equipo de la líder opositora María Corina Machado convocaron en Bogotá la jornada ‘Marcha por la Paz y la Libertad’, con el objetivo de «visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela».

UE CORRUPCIÓN

Bruselas – La Fiscalía Europea anunció este miércoles la imputación de las tres personas detenidas en la víspera en el marco de su investigación por presunto fraude y corrupción en la contratación pública, entre ellas la ex alta representante de la Política Exterior de la UE, antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini.

– La exjefa de la diplomacia de la UE y rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, imputada este miércoles por un supuesto caso de corrupción que afecta a esa institución, defendió en un comunicado la integridad de la misma y anunció que colaborará con la justicia.

(se ha enviado el perfil ‘Mogherini, de rostro de la diplomacia de la UE a protagonizar un escándalo de corrupción’)

– La imputación de la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini -junto a otro alto funcionario europeo y un directivo del Colegio de Europa- por un caso de corrupción con fondos comunitarios ha vuelto a golpear la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en «el peor momento posible», según analistas. Por Laura Zornoza

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – La incertidumbre continúa en Honduras a la espera de que se conozcan los resultados de las elecciones generales del domingo, en un recuento muy ajustado entre los candidatos de la derecha y que lidera Salvador Nasralla frente a Nasry Asfura, por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto.

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja este miércoles contra su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos de las elecciones del pasado domingo en Honduras, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

– Un contingente policial y militar custodia este miércoles los terrenos del hotel donde se lleva a cabo el recuento de votos de los resultados preliminares de las elecciones generales de Honduras, que lidera por un estrecho margen el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

CHILE ELECCIONES

Santiago – .- La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast mantuvieron este miércoles un debate presidencial más tenso de lo normal, en el que ambos se hicieron duros reproches en materia de política migratoria, economía y gobernabilidad a once días de la segunda vuelta en Chile.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mantiene sus redadas a gran escala en Cisjordania, mientras continúa su demolición diaria de viviendas y las operaciones con muertos en una Franja de Gaza cada vez más desolada.

– Israel anunció que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial.

– La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que el Ejército israelí recibió del Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con los restos de un nuevo supuesto rehén entregado por Hamás.

– Un grupo de 140 niños palestinos y sus familias regresaron este miércoles a la Franja de Gaza tras completar su tratamiento médico en hospitales jordanos, dentro de una operación para tratar a 2.000 menores del enclave palestino en el país, informaron fuentes oficiales.

UE MATERIAS PRIMAS

Bruselas – La Comisión Europea presenta el plan Resource EU para reducir su dependencia para el suministro de tierras raras y otras materias primas, que ha vuelto a ponerse de manifiesto con los controles a las exportaciones de China, con medidas como el impulso a las compras conjuntas por parte de la UE, la creación de reservas o la diversificación de proveedores.

CPI LIBIA

La Haya – – La Corte Penal Internacional (CPI) acogió este miércoles la primera comparecencia del libio Khaled El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluida tortura y violencia sexual, cometidos en la prisión de Mitiga, de las cárceles más temidas de Libia, en una audiencia breve en la que confirmó su identidad y añadió: “Pido mi liberación”.

CHINA FRANCIA

Pekín – El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de Estado a China en la que buscará soluciones a los desequilibrios comerciales, tanto con Francia como con la Unión Europea (UE), así como que Pekín oriente a Moscú hacia la paz en Ucrania.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo/Bangkok- Los equipos de rescate siguen buscando a centenares de desaparecidos y tratan con dificultad de repartir ayuda a miles de afectados por las fuertes inundaciones que han asolado partes de Indonesia y Sri Lanka, sobre todo, y también el sur de Tailandia, debido al inusual impacto de varios ciclones, con más de 1.400 fallecidos.

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl – El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, elogió este miércoles el valor de los habitantes del país asiático a la hora de oponerse a la ley marcial con motivo del primer aniversario de su fallido intento de imposición, al tiempo que señaló que aún queda pendiente que los responsables sean castigados.

MATTHEW PERRY

Los Ángeles (EE.UU.) – El médico Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte del actor Matthew Perry en octubre de 2023, conocerá este miércoles la sentencia por los cuatro delitos de distribución de ketamina de los que se declaró culpable y por los que puede ser condenado a un máximo de 40 años de cárcel.

EROS RAMAZZOTTI

Miami – Entrevista con el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien busca reconectar con el público latinoamericano con su nuevo disco ‘Una historia importante’, que incluye duetos con el mexicano Carín León, la argentina Lali y la puertorriqueña Kany García.

EFE ANIVERSARIO

Buenos Aires – La Agencia EFE celebrará este jueves el 60 aniversario de su desembarco en Argentina -y en América- con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, que repasa los acontecimientos más trascendentes de la historia reciente del país sudamericano a través de la lente de sus fotógrafos.

– Se enviará una crónica sobre los sesenta años transcurridos desde que la Agencia EFE diera sus primeros pasos en América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN ROBOTS

Tokio – Robots que ejercen de camarero, recepcionistas, auxiliares médicos o rescatistas son solo algunas de las propuestas destinadas a reinventar el mercado laboral en el iREX 2025, la feria de autómatas más grande del mundo, que abrió este miércoles sus puertas en Japón.

