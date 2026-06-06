Temas del día de EFE Internacional del Sábado, 6 de junio de 2026 (14:00 horas)

11 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán – La situación continúa bloqueada en el estrecho de Ormuz y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán prácticamente paralizadas apenas días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase un acuerdo inminente entre las partes. (Texto)

– El Ejército israelí confirmó este sábado un ataque mortal de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban «dos oficiales y un soldado» del Ejército libanés que, afirma, estaba dirigido «contra Hizbulá».(Texto)

– El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, negó este sábado que Irán use El Líbano como “moneda de cambio” en las negociaciones de paz con Estados Unidos, después de que así lo afirmase el presidente libanés, Joseph Aoun. (Texto)

– Kuwait condenó este sábado los «reiterados y atroces ataques» iraníes y aseguró que representan una «peligrosa escalada que exacerba la tensión y la inestabilidad» en Oriente Medio, después de que la Guardia Revolucionaria atacara una base estadounidense en el país del golfo Pérsico.

PERÚ ELECCIONES

Lima – Perú se prepara para escoger este domingo al próximo presidente o presidenta del país entre la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que perdió en segunda vuelta las tres últimas elecciones, y el izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2020-2021) con la intención de retomar su proyecto truncado.

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ADEMÁS

ITALIA ELECCIONES|Romia – Italia celebra mañana y el lunes la segunda vuelta de las elecciones municipales en seis capitales de provincia y comicios también en la isla de Cerdeña (este), en un nuevo pulso a nivel nacional entre la derecha de Giorgia Meloni y su oposición. (texto)

KOSOVO ELECCIONES| Skope-Kosovo celebra este domingo sus terceras elecciones en 18 meses en un clima de gran polarización, marcada por la ruptura entre el primer ministro en funciones, Albin Kurti, y la ex presidenta Vjosa Osmani, el deterioro de las relaciones con Occidente y el estancamiento de sus aspiraciones de integrarse en la Unión Europea (UE). (texto)

ARMENIA ELECCIONES| Ereván- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, que aspira a la reelección el domingo, está intentando hacer posible algo que hasta hace poco parecía absolutamente inverosímil: acercar Armenia a Europa sin romper del todo los vínculos con Rusia, el principal socio comercial de Ereván. (texto)

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – Seguidores del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella se manifiestan con una caravana en Bogotá, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en la que el ultraderechista compite con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN | Los Ángeles – Defensores de los derechos humanos y familias afectadas recapitulan este sábado sobre el daño causado por las redadas migratorias desatadas el 6 de junio del 2025, cuando Los Ángeles sirvió de laboratorio para probar la máquina de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, que se ha saldado con la muerte de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. (Texto) (Foto)

COLOMBIA ATENTADO| Bogotá – Hace un año, el 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, del partido uribista Centro Democrático, fue gravemente herido en un atentado en Bogotá y falleció dos meses después, un crimen que conmocionó al país y que influyó en el rumbo de la elección presidencial de 2026. (Texto) (Foto)

INDIA POLÍTICA| Nueva Delhi – Abhijeet Dipke, líder del recién creado Partido de las Cucarachas, regresa a la India desde EE. UU. para encabezar este sábado en Nueva Delhi una concentración contra el Gobierno, en la primera gran prueba callejera de un movimiento apoyado por la Generación Z que alcanzó en semanas millones de seguidores en redes sociales y que denuncia riesgos de represión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén – La principal alternativa al gobierno de Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones israelíes de otoño no procede de la izquierda, sino de un bloque de centroderecha formado por tres dirigentes que, aun difiriendo en estilo y estrategia, comparten un objetivo: sustituir a la actual coalición y revertir lo que consideran un deterioro de las instituciones democráticas del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Leópolis – Tres años después de la destrucción de la presa de Kajovka la naturaleza se adapta a la desaparición de uno de los mayores embalses del país, pero las repercusiones para la ecología y la agricultura ucranianas, así como para la infraestructura energética y el patrimonio cultural, siguen siendo graves (Texto)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL BOLSA | Nueva York.- La batalla entre las grandes empresas de inteligencia artificial (IA) entra en una nueva fase: además de competir por modelos, clientes y talento, firmas como Anthropic, OpenAI o SpaceX se preparan para disputarse el favor de Wall Street (Texto) (Foto)

EEUU CINE| Nueva York- La película de acción “The Furious”, dirigida por el coreógrafo y cineasta japonés Kenji Tanigaki, sigue a un padre común que emprende una violenta misión de rescate tras el secuestro de su hija, en un thriller de artes marciales protagonizado por Xie Miao y Joe Taslim que se estrena en EE. UU. el 12 de junio mes. (Texto) (Vídeo)

Agenda Informativa

Europa

Linstow.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa como jefe del partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU) en el 41º congreso de la fuerza de Mecklemburgo-Antepomerania.

Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, busca la reelección en medio de las presiones de Rusia, que se opone a las aspiraciones del país caucásico de ingresar en la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Tres años después de la destrucción de la presa de Kajovka la naturaleza se adapta a la desaparición de uno de los mayores embalses del país, pero las repercusiones para la ecología y la agricultura ucranianas, así como para la infraestructura energética y el patrimonio cultural, siguen siendo graves (texto). (Texto)

05:15 GMT.- Neubiberg.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, pronuncia un discurso y participa en una ronda de preguntas y respuestas en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Múnich con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

06:30 GMT.- Laage.- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con soldados con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas.

08:00 GMT.- Ginebra.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- Bertha Zuniga, hija de la asesinada líder indígena hondureña Bertha Cáceres, habla en una entrevista para EFE sobre el legado de su madre y su lucha por obtener justicia, diez años después de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Río de Janeiro.- AVIACIÓN IATA.- Los dirigentes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que reúne a 370 aerolíneas de todo el mundo, presentan su diagnóstico para el sector en los diferentes continentes en medio de la reducción de los vuelos por el conflicto en Oriente Medio, en vísperas de la reunión anual del organismo en Río de Janeiro. (Texto)

Nueva York.- EEUU CINE.- La película de acción “The Furious”, dirigida por el coreógrafo y cineasta japonés Kenji Tanigaki, sigue a un padre común que emprende una violenta misión de rescate tras el secuestro de su hija, en un thriller de artes marciales protagonizado por Xie Miao y Joe Taslim que se estrena en EE. UU. el 12 de este mes. (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Claves sobre un mes desde el inicio de los bloqueos de carreteras en Bolivia impulsados por campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el Parlamento debate una ley para regular los estados de excepción. (Texto) (Foto)

Santiago de Chile – CUBA CHILE – Un mural realizado por el artista urbano chileno Sebastián E., conocido en redes sociales como Rata Virus, en un barrio de La Habana, intenta representar, según explicó a EFE, la sensación de polarización y tensión política que percibió durante su estancia en Cuba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- El Festival de Música Sacra toma la medina de Fez, la ciudad más medieval de Marruecos. (Texto) (Foto)

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- Manifestación para exigir el desmantelamiento de un complejo químico contaminante en Gabes, costa este de Túnez, convocada por la ONG Stop Pollution con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- La principal alternativa al gobierno de Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones israelíes de otoño no procede de la izquierda, sino de un bloque de centroderecha formado por tres dirigentes que, aun difiriendo en estilo y estrategia, comparten un objetivo: sustituir a la actual coalición y revertir lo que consideran un deterioro de las instituciones democráticas del país. (Texto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, concluye su visita de Estado a China.

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El líder del movimiento juvenil de las «cucarachas» que suma millones de seguidores en la India encabeza en Nueva Delhi una protesta contra el Gobierno de Narendra Modi.

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El ministro de Exteriores de Birmania, Tin Maung Swe, finaliza una visita oficial de tres días a China, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano y de sus esfuerzos por recomponer su imagen internacional tras las elecciones celebradas este año sin oposición.

Taipéi.- TAIWÁN PALAOS.- La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, parte hacia Palaos, uno de los tres aliados diplomáticos de Taipéi en el Pacífico, para reforzar los lazos bilaterales en medio de la presión de China. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Zoológico de Taipéi recibe dos pandas rojos procedentes de Shanghái, un gesto de cooperación poco habitual entre ambas partes del Estrecho, como parte de un acuerdo firmado entre las dos ciudades en 2024. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA POLÍTICA.- Abhijeet Dipke, líder del recién creado Partido de las Cucarachas, regresa a la India desde EE. UU. para encabezar este sábado en Nueva Delhi una concentración contra el Gobierno, en la primera gran prueba callejera de un movimiento apoyado por la Generación Z que alcanzó en semanas millones de seguidores en redes sociales y que denuncia riesgos de represión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, continúa una visita Corea del Sur en la que tiene previsto reunirse con dirigentes de algunas de las empresas más destacadas del país asiático. (Texto).

Redacción EFE Internacional

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