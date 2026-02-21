Temas del día de EFE Internacional del sábado 21 de febrero (13:00 horas)

12 minutos

EEUU IRÁN

Teherán – Irán trabaja en la preparación de “un marco de negociaciones” con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, dio un ultimátum de 10 días al país persa para aclarar las conversaciones nucleares y después ha dicho que está considerando un «ataque militar limitado» como modo de presión.

(Texto)

– La diáspora iraní en Berlín convoca una nueva manifestación de apoyo a las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás en Irán.

GUERRA COMERCIAL

Washington – La histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al considerar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en 2025 plantea importantes implicaciones para la política presupuestaria y exterior de la Casa Blanca, así como para la economía global, aunque el mandatario ya ha dicho que rechaza la medida y que impondrá un arancel global del 10 % amparándose en una ley de 1974.

(Texto)

(Se ha enviado un resumen de reacciones de países asiáticos al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos)

PAPELES EPSTEIN

Londres – Mientras las autoridades continúan con los registros en la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en Royal Lodge (afueras de Londres) tras su detención y posterior liberación el pasado jueves, en la política británica crecen las voces que piden retirar al expríncipe de la línea de sucesión al trono, donde actualmente ocupa el octavo lugar.

(Texto)

FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) -La convocatoria de una manifestación en Lyon en homenaje al joven de ultraderecha Quentin Deranque, fallecido hace una semana tras una paliza propinada por activistas de ultraizquierda, ha provocado una gran inquietud en el país, por temor a que pueda desembocar en incidentes, pese a que tanto la ultraderechista Agrupación Nacional como la izquierdista La Francia Insumisa han pedido a sus simpatizantes que no acudan.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela avanza en el cumplimiento de la recién aprobada Ley de Amnistía al establecer un protocolo que garantice que el sistema de Justicia ejecute de forma «rápida y efectiva» la aplicación de los beneficios, mientras aumenta la expectativa de los familiares de presos políticos que aspiran a que sus parientes sean liberados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – La población gazatí celebra el Ramadán en una Franja sometida a ataques diarios del Ejército israelí pese al alto el fuego vigente, y en Jerusalén los palestinos viven el mes más sagrado del islam entre restricciones de las autoridades de Israel.

(Texto)

– Dos palestinos murieron este sábado en ataques del Ejército israelí en Gaza, a pesar del alto el fuego vigente, informaron el Hospital Nasser (sur de Gaza) y la clínica de Sheij Radwan (norte).

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania y Rusia están inmersas en unos contactos de paz impulsados por EE.UU. que han mejorado en tono y regularidad desde que empezaran a comienzos del año pasado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero que siguen sin cuajar en un alto el fuego permanente.

(Vídeo)

INDIA BRASIL

Nueva Delhi – El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron este sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La India y Brasil, las dos mayores democracias del Hemisferio Sur, han aprovechado la visita oficial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nueva Delhi para escenificar una alineación estratégica que busca reconfigurar el tablero internacional con un marcado enfoque Sur-Sur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado unas Claves desde Bangkok: Acuerdos, diversificación y pugna por las tierras raras: ¿Es viable desbancar a China?)

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La India celebra una jornada adicional de la Cumbre Impacto IA 2026, con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la «Declaración de Delhi» sobre inteligencia artificial (IA), que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones.

(Texto)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – El método colombiano para reclutar a menores de bajos recursos para integrarlos a las filas de narcotráfico se ha “sofisticado” en los últimos 30 años, mediante la eficiencia del “algoritmo de las redes sociales”, especialmente en México, donde “los carteles de la droga se han convertido en el quinto empleador del país”, advierte a EFE un especialista.

(Texto) (Foto)

CINE BERLINALE

Berlín – El jurado de la competición de la Berlinale, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders, anuncia el palmarés de una 76 edición marcada por la polémica política.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LITERATURA MONJAS

París – El reciente ‘boom’ de interés por las monjas en la cultura pop no sorprende a Ana Garriga y Carmen Urbita, conocidas por su podcast ‘Las hijas de Felipe’ y autoras de ‘Instrucción de Novicias’, pues lo ven como una reacción ante un mundo «terrorífico» y «testosterónico». Por Nerea González (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín -IRÁN PROTESTAS – La diáspora iraní en Berlín convoca una nueva manifestación de apoyo a las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás en Irán.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- De los drones Bayraktar y los lanzacohetes HIMARS a los misiles balísticos, los drones de fabricación propia y los sistemas antiaéreos Patriot: cómo han evolucionado el armamento clave para ucranianos y rusos en cuatro años de guerra (Texto) (Foto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- El jurado de la competición de la Berlinale, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders, anuncia el palmarés de una 76 edición marcada por la polémica política. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres- PREMIOS BAFTA (previa) -Los premios Bafta, los más importantes del cine británico y considerados como antesala de los Óscar, celebran este domingo su 79 edición con las películas ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los Pecadores’ liderando las nominaciones, con 14 y 13 respectivamente, y la cinta española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, en la lucha por una de las máscaras doradas.

Stuttgart.- ALEMANIA PARTIDOS.- La Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz celebra su congreso federal los días 20 y 21 de febrero en Stuttgart, en el que el partido prevé adoptar posturas acerca de varios asuntos, incluida sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales y una eventual prohibición para adolescentes de 14 a 16 años. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA AGRICULTURA.- Se celebra el Salón anual de la Agricultura de Francia del 21 de febrero al 1 de marzo marcado por el descontento del sector debido al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. Porte de Versailles

15:00h.- Lyon.- FRANCIA VIOLENCIA.- Manifestación en Lyon en homenaje al joven de ultraderecha Quentin Deranque, fallecido hace una semana tras una paliza propinada por activistas de ultraizquierda, sobre la que planea el temor de que pueda dar lugar a incidentes, pese a que tanto la Agrupación Nacional como La Francia Insumisa han pedido a sus simpatizantes que no acudan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París – LITERATURA MONJAS – Aunque ven el fenómeno con cierta distancia, Ana Garriga y Carmen Urbita, conocidas por su podcast ‘Las hijas de Felipe’ y autoras de ‘Instrucción de Novicias’, aseguran que no les sorprende tanto el reciente ‘boom’ de interés por las monjas en la cultura pop, algo que ven como una reacción ante un mundo «terrorífico» y «testosterónico». Por Nerea González (Entrevista) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Londres.- LONDRES SEMANA MODA.- El diseñador neerlandés Jimmy Paul presenta la pasarela ‘Roam’, en colaboración con Pokémon, en la tercera jornada de la Semana de la Moda de Londres y reflexiona en una entrevista por escrito con EFE sobre su pasión por la franquicia animada japonesa y los detalles que inspiran su colección. Protein Studios (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Argel – ARGELIA MUJERES – Las mujeres argelinas, de cultura árabe conservadora, expresan el trauma tras una agresión sexual de manera «social», con sentimientos como la «vergüenza» y el «miedo a no casarse», a diferencia de las occidentales que sufren individualmente, considera la psicóloga, Houda Bouzidi, en su libro «Violación en Argelia». (Texto) (Foto)

Asia

Tokio- VIDEOJUEGOS ZELDA -‘The Legend of Zelda’, título original de 1986 que abrió una franquicia de la que se han vendido más de 150 millones de copias, cumple 40 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA BRASIL.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne en Nueva Delhi con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el plato fuerte de su visita al país asiático, al que ha viajado con una amplia delegación empresarial y cuando se espera que firmen un acuerdo sobre tierras raras.

Seúl.- COREA DEL NORTE CONGRESO.- Corea del Norte inauguró un Congreso clave donde se definirá la dirección política del próximo lustro, afirmó este viernes la agencia de noticias estatal KCNA, mientras la atención se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de lazos militares con Rusia. (Texto) (Foto)

Bangkok.- TIERRAS RARAS.- En plena pugna por las tierras raras, casi monopolizadas por China y esenciales en sectores como la electrónica y la defensa, Estados Unidos ha acelerado la firma de acuerdos en la materia con países de varios continentes, mientras se dan prisa también potencias emergentes como Brasil e India.

América

Buenos Aires – RICARDO MONTANER – Entrevista a Ricardo Montaner con motivo de su regreso a los escenario y el inicio en Buenos Aires de una gira mundial. (texto) (foto) (vídeo)

Miami (EE.UU.)- EEUU INMIGRACIÓN – Gobiernos locales y estatales, y grupos civiles mostraron su rechazo al plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar almacenes en una veintena de ciudades del país para convertirlas en centros de detención de migrantes para su deportación. (texto) (foto)

La Paz.- AÑO NUEVO CHINO.- La Organización Boliviana de Wushu realiza el ‘Segundo Gran desfile de leones y dragones chinos’ en la ciudad de La Paz para celebrar el Año Nuevo Chino en un evento que busca fortalecer la relación entre Bolivia y China países con fuertes vínculos bilaterales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA UE.- Ciudad de Guatemala- El eurodiputado español José Cepeda afirma en entrevista con EFE que la Unión Europea (UE) vigila de cerca los procesos de elección de las altas cortes en Guatemala, al considerar que el país se ha convertido en una «referencia» regional que busca «desarrollar grandes avances en la consolidación del sistema democrático». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AVES.- Celebración del 50 aniversario de la publicación del icónico libro ‘A Guide to the Birds of Panama’ (Guía de las Aves de Panamá), del autor estadounidense Robert. S. Ridgely . (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – COLOMBIA ABORTO – Se cumplen cuatro años de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, en medio de una jornada convocada por colectivas feministas para conmemorar la fecha y rechazar un acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá que, según las organizaciones, va en contravía de la sentencia que reguló la interrupción voluntaria del embarazo.(Texto) (Foto)

01:00h.- Sao Paulo.- BAD BUNNY BRASIL.- Bad Bunny actúa por primera vez en Brasil, en el marco de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos world tour’. (Texto) (Foto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU CHINA.- Jóvenes estadounidenses están adoptando hábitos cotidianos de la cultura china como parte de una tendencia viral en redes sociales conocida como ‘Chinamaxxing’ o «becoming Chinese», que combina humor y curiosidad por el país y que ha generado debate sobre la percepción y el interés de Occidente por el gigante asiático (Texto) (Vídeo)

