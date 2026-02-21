Temas del día de EFE Internacional del sábado 21 de febrero (19:00 horas)

EEUU IRÁN

Teherán – Irán trabaja en la preparación de “un marco de negociaciones” con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, dio un ultimátum de 10 días al país persa para aclarar las conversaciones nucleares y después ha dicho que está considerando un «ataque militar limitado» como modo de presión.

– Estudiantes de varias universidades iraníes protagonizaron este sábado protestas contra la República Islámica y conmemoraron a las víctimas mortales de la represión estatal de las movilizaciones antigubernamentales del mes pasado.

GUERRA COMERCIAL

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

– La histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al considerar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en 2025 plantea importantes implicaciones para la política presupuestaria y exterior de la Casa Blanca, así como para la economía global.

PAPELES EPSTEIN

Londres – Mientras las autoridades continúan con los registros en la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en Royal Lodge (afueras de Londres) tras su detención y posterior liberación el pasado jueves, en la política británica crecen las voces que piden retirar al expríncipe de la línea de sucesión al trono, donde actualmente ocupa el octavo lugar.

FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) – La manifestación en homenaje al joven de ultraderecha Quentin Deranque que murió hace una semana por la paliza que recibió en un enfrentamiento con activistas de extrema izquierda comenzó este sábado en Lyon bajo fuertes medidas de seguridad y en medio de una gran tensión.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que la semana que viene tiene previsto reunirse con «socios europeos» para abordar las conversaciones de paz con Rusia mediadas por EE.UU., a la espera de una nueva ronda de contactos en Ginebra.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Dos palestinos murieron este sábado en ataques del Ejército israelí en distintos puntos de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente, informaron el Hospital Nasser (sur de Gaza) y la clínica de Sheij Radwan (norte).

INDIA BRASIL

Nueva Delhi – El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron este sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

– La India y Brasil, las dos mayores democracias del Hemisferio Sur, han aprovechado la visita oficial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nueva Delhi para escenificar una alineación estratégica que busca reconfigurar el tablero internacional con un marcado enfoque Sur-Sur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la firma de la «Declaración de Delhi», el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción.

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – El método colombiano para reclutar a menores de bajos recursos para integrarlos a las filas de narcotráfico se ha “sofisticado” en los últimos 30 años, mediante la eficiencia del “algoritmo de las redes sociales”, especialmente en México, donde “los carteles de la droga se han convertido en el quinto empleador del país”, advierte a EFE un especialista.

CINE BERLINALE

Berlín – El jurado de la competición de la Berlinale, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders, anuncia el palmarés de una 76 edición marcada por la polémica política.

LITERATURA MONJAS

París – El reciente ‘boom’ de interés por las monjas en la cultura pop no sorprende a Ana Garriga y Carmen Urbita, conocidas por su podcast ‘Las hijas de Felipe’ y autoras de ‘Instrucción de Novicias’, pues lo ven como una reacción ante un mundo «terrorífico» y «testosterónico». Por Nerea González (Entrevista)

ESPECIALES

Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE está enviando desde este viernes una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas. EFE

