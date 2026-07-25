Temas del día de EFE Internacional del sábado 25 de julio de 2026 (09:00 horas)

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10 minutos

DESTACADOS

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí despliega una operación a gran escala al norte de Cisjordania ocupada, con tropas incluso enviadas desde Gaza, después de que un tiroteo en una aldea palestina se saldara con cuatro palestinos y dos muertos israelíes, a lo que ha seguido una oleada de asaltos de colonos radicales en la zona.

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UCRANIA GUERRA – Leópolis (Ucrania) – El nombramiento de Mijailo Drapati como nuevo comandante del Ejército no frena la crisis en Ucrania, donde los seguidores del ministro de Defensa cesado Mijailo Fédorov siguen demandando su retorno al Gobierno para garantizar que sigan las reformas. Por Rostyslav Averchuk.

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FRANCIA INCENDIOS

París – Las labores de extinción contra los incendios forestales que asolan Francia prosiguen, con especial preocupación por los fuegos en la turística bahía de Arcachon y en Las Landas, que han obligado a evacuar a miles de residentes y turistas.

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– También se enviará una crónica desde Arcachon.

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, oficializa su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL) en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, en un momento en que ha perdido fuelle en las encuestas frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

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– Se enviará también un perfil de Flávio Bolsonaro.

ONU SIRIA

Damasco – El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó este sábado a Damasco en el primer viaje de un jefe de las Naciones Unidas al país desde 2009, donde se reunirá con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, informaron fuentes oficiales.

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FESTIVAL BAYREUTH

Bayreuth (Alemania) – El Festival de Bayreuth comienza su 150 edición con la Novena sinfonía de Beethoven, en lo que es la primera vez que se incluye en la programación una obra que no es de Wagner, pero que fue fundamental para el compositor, quien la consideró «el evangelio humano del arte del futuro». Por Rodrigo Zuleta

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ADEMÁS

VIETNAM CATALUÑA | Hanói – El presidente catalán, Salvador Illa, inicia en Vietnam su primera parada de una gira, de seis jornadas en la que también viajará a Singapur, con una marcada agenda económica con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con Asia, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana. (Texto)

R.UNIDO ESPAÑA | Londres – Las creadoras del pódcast ‘Las hijas de Felipe’ graban un episodio en la National Gallery de Londres, inspirado en la obra de Zurbarán «Jacobo y sus doce hijos». (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE TEMPORAL | Santiago de Chile – Mientras distintas localidades de gran parte de Chile sufrieron inundaciones y desbordes de ríos durante el fuerte temporal que dejó al menos 13 fallecidos en los últimos días, la ciudad sureña de Valdivia resistió y mostró una enorme capacidad para absorber el exceso de agua gracias a un elemento muy característico de su ecosistema: su red de humedales. (Texto) (Foto)

MÉXICO ONU | Ciudad de México – La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, quien estará en México para encabezar un diálogo sobre IA y desarrollo humano, habla en entrevista con EFE sobre la Inteligencia Artificial, migración y derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGATHA CHRISTIE | Torquay (Reino Unido)- Agatha Christie, la reina del crimen y la novelista más vendida de todos los tiempos, se inspiró en los paisajes de su infancia en el condado inglés de Devon y en personas de su entorno para crear sus obras más célebres, un proceso creativo que centrará una gran exposición con motivo del 50 aniversario de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ASIA VERMUT | Bangkok – En España, un domingo de verano puede empezar alrededor de una mesa con tapas y vasos de vermut con hielo, mientras que en Asia esta bebida se asocia más a la coctelería que a la hora del aperitivo, pero un pequeño local de Bangkok apuesta por abrir camino no solo al producto, sino también al ritual que lo rodea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Las creadoras del pódcast «Las hijas de Felipe» graban un episodio en la National Gallery de Londres, inspirado en la obra de Zurbarán «Jacobo y sus doce hijos». Pigott Theatre. National Gallery (Texto) (Vídeo)

18:00h.- Bayreuth.- FESTIVAL BAYREUTH.- El Festival de Bayreuth comienza su 150 edición con la Novena sinfonía de Beethoven, en lo que es la primera vez que se incluye en la programación una obra que no es de Wagner, pero que fue fundamental para el compositor, quien la consideró «el evangelio humano del arte del futuro». Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bayreuth.- ALEMANIA CULTURA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza unas declaraciones a la prensa en el marco de su participación en la jornada inaugural de los Festivales de Bayreuth, que celebran su 150.º aniversario, tras lo que será recibido por el primer ministro de Baviera, Markus Söder.

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- El nombramiento de Mijailo Drapati como nuevo comandante del Ejército no frena la crisis en Ucrania, donde los seguidores del ministro de Defensa cesado Mijailo Fédorov siguen demandando su retorno al Gobierno para garantizar que sigan las reformas. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Torquay (Reino Unido).- AGATHA CHRISTIE – .- Agatha Christie, la reina del crimen y la novelista más vendida de todos los tiempos, se inspiró en los paisajes de su infancia en el condado inglés de Devon y en personas de su entorno para crear sus obras más célebres, un proceso creativo que centrará una gran exposición con motivo del 50 aniversario de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h. – Luque.- PARAGUAY ELECCIONES.- El gobernante Partido Colorado presenta a los candidatos que competirán en la elecciones municipales del 4 de octubre próximo Centro de Convenciones de la Conmebol (Texto) (Foto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR VIOLENCIA.- Las alertas recibidas por el servicio de emergencias ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar en Ecuador crecieron cerca de un 34 % en promedio los días en los que jugó la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, respecto a las mismas fechas del año anterior, según datos de la institución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa – HONDURAS CORRUPCIÓN – Claves sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, más de cuatro años después de su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente indultado por el mandatario estadounidense, Donald Trump. (Texto) (Foto)

San Diego (EE.UU.) – COMIC CON.- Marvel volverá este sábado al Hall H de la Comic-Con de San Diego tras un año de ausencia para presentar adelantos de sus próximos proyectos, entre ellos la esperada ‘Avengers: Doomsday’, en una jornada que también estará marcada por el debut de Apple TV en el principal auditorio de la convención. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tarapoto (Perú).- PERÚ MEDIOAMBIENTE.- Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto gracias a la articulación con comunidades que rodean esta inmensa extensión de bosque tropical. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Guatemala.- CENTROAMÉRICA HAMBRE.- El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, Carl Skau, advirtió que el fenómeno meteorológico El Niño amenaza con asestar un «golpe duro» a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador. Por Agustín Ortiz y Mariano Macz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- La segunda jornada del Festival Gabo de Periodismo aborda la crisis climática y el uso cotidiano de la inteligencia artificial, así como los desafíos del periodismo literario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Resistencia (Argentina) – ARGENTINA ARTE – Diez artistas de distintos rincones del planeta esculpen contrarreloj una obra ante los ojos de cientos de personas que los fotografían, saludan, felicitan y les ofrecen hasta comida y bebida en un parque de la ciudad argentina de Resistencia, convertida en la capital latinoamericana de la escultura gracias a la reconocida Bienal del Chaco. (Texto) (Foto) (Video)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Ejército israelí despliega una operación a gran escala al norte de Cisjordania ocupada, con tropas incluso enviadas desde Gaza, después de que un tiroteo en una aldea palestina dejó cuatro palestinos y dos muertos israelíes. A esto le ha seguido una oleada de asaltos de colonos radicales en la zona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- ONU SIRIA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, llega este sábado a Siria, en su primera visita desde que lidera la organización, donde se reunirá con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y otros altos cargos.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- Expira el plazo de 24 horas que el Gobierno de la India pidió a los manifestantes del movimiento de las ‘Cucarachas’ para responder a la exigencia de dimisión del ministro de Educación. (Texto)

Hanói.- VIETNAM CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, inicia en Vietnam su primera parada de una gira, de seis jornadas en la que también viajará a Singapur, con una marcada agenda económica con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con Asia, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana. (Texto)

Bangkok.- ASIA VERMUT.- En España, un domingo de verano puede empezar alrededor de una mesa con tapas y vasos de vermut con hielo, mientras que en Asia esta bebida se asocia más a la coctelería que a la hora del aperitivo, pero un pequeño local de Bangkok apuesta por abrir camino no solo al producto, sino también al ritual que lo rodea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN I.SALOMÓN.- El primer ministro de Islas Salomón, Matthew Cooper Wale, concluye una visita a Japón para reunirse con su homóloga, Sanae Takaichi, entre la inquietud de Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de influencia china en el Pacífico.

Redacción EFE Internacional

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