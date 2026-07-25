Temas del día de EFE Internacional del sábado 25 de julio de 2026 (14:00 horas)

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DESTACADOS

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí irrumpió por la fuerza en varias localidades a lo largo del territorio palestino de Cisjordania ocupada en la madrugada de este sábado, como parte de una operación a gran escala tras un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro palestinos y dos soldados israelíes.

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FRANCIA INCENDIOS

París – Cerca de 98.000 hectáreas han ardido este año en Francia en incendios forestales, lo que supone «un récord histórico», según transmitió este sábado el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, que resaltó la especial preocupación por el fuego en Gironda (suroeste), a unos 30 kilómetros de Burdeos.

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– Burdeos huele a quemado. Los incendios que avanzan hacia esta ciudad del suroeste de Francia ya se sienten en sus calles, cubiertas este sábado por un humo gris amarillento que irrita la garganta, alimenta la inquietud de sus habitantes y ha hecho huir a muchos turistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – El nombramiento de Mijailo Drapati como nuevo comandante del Ejército no frena la crisis en Ucrania, donde los seguidores del ministro de Defensa cesado Mijailo Fédorov siguen demandando su retorno al Gobierno para garantizar que sigan las reformas. Por Rostyslav Averchuk.

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– Rusia y Estados Unidos han puesto la puntilla esta semana en Manila al proceso de paz en Ucrania. Las negociaciones, estancadas desde febrero por culpa de la guerra en Irán, tendrán que empezar de cero y, probablemente, con participación europea. (Texto)

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, oficializa su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL) en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, en un momento en que ha perdido fuelle en las encuestas frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

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– Se enviará también un perfil de Flávio Bolsonaro.

ONU SIRIA

Damasco – El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, recibió este sábado al secretario general de la ONU, António Guterres, quien se encuentra de viaje oficial en el país por primer vez en su mandato y en la primera visita de un jefe de esta organización en 17 años.

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INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi – El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió este sábado para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en el país.

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ADEMÁS

FESTIVAL BAYREUTH | Bayreuth (Alemania) – El Festival de Bayreuth comienza su 150 edición con la Novena sinfonía de Beethoven, en lo que es la primera vez que se incluye en la programación una obra que no es de Wagner, pero que fue fundamental para el compositor, quien la consideró «el evangelio humano del arte del futuro». Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto) (Vídeo)

VIETNAM CATALUÑA | Hanói – El presidente catalán, Salvador Illa, firmó este sábado un acuerdo tecnológico con Vietnam para conectar los ecosistemas de innovación entre Hanói y Barcelona y facilitar la incorporación de las ‘startups’ catalanas al mercado vietnamita, en el inicio de una gira asiática de seis días. (Texto)

R.UNIDO ESPAÑA | Londres – Las autoras del popular pódcast ‘Las hijas de Felipe’ reivindican desde Londres al Zurbarán más desconocido: tras la imagen de pintor santurrón con el que la historia lo ha retratado, subrayan que se esconde un hombre inteligente, un verdadero empresario muy al corriente de los rumbos artísticos de su época y de la evolución de los mercados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE TEMPORAL | Santiago de Chile – Mientras distintas localidades de gran parte de Chile sufrieron inundaciones y desbordes de ríos durante el fuerte temporal que dejó al menos 13 fallecidos en los últimos días, la ciudad sureña de Valdivia resistió y mostró una enorme capacidad para absorber el exceso de agua gracias a un elemento muy característico de su ecosistema: su red de humedales. (Texto) (Foto)

AGATHA CHRISTIE | Torquay (Reino Unido) – Agatha Christie, la reina del crimen y la novelista más vendida de todos los tiempos, se inspiró en los paisajes de su infancia en el condado inglés de Devon y en personas de su entorno para crear sus obras más célebres, un proceso creativo que centrará una gran exposición con motivo del 50 aniversario de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ASIA VERMUT | Bangkok – En España, un domingo de verano puede empezar alrededor de una mesa con tapas y vasos de vermut con hielo, mientras que en Asia esta bebida se asocia más a la coctelería que a la hora del aperitivo, pero un pequeño local de Bangkok apuesta por abrir camino no solo al producto, sino también al ritual que lo rodea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

18:00h.- Bayreuth.- FESTIVAL BAYREUTH.- El Festival de Bayreuth comienza su 150 edición con la Novena sinfonía de Beethoven, en lo que es la primera vez que se incluye en la programación una obra que no es de Wagner, pero que fue fundamental para el compositor, quien la consideró «el evangelio humano del arte del futuro». Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bayreuth.- ALEMANIA CULTURA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza unas declaraciones a la prensa en el marco de su participación en la jornada inaugural de los Festivales de Bayreuth, que celebran su 150.º aniversario, tras lo que será recibido por el primer ministro de Baviera, Markus Söder.

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- El nombramiento de Mijailo Drapati como nuevo comandante del Ejército no frena la crisis en Ucrania, donde los seguidores del ministro de Defensa cesado Mijailo Fédorov siguen demandando su retorno al Gobierno para garantizar que sigan las reformas. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Torquay (Reino Unido).- AGATHA CHRISTIE.- Agatha Christie, la reina del crimen y la novelista más vendida de todos los tiempos, se inspiró en los paisajes de su infancia en el condado inglés de Devon y en personas de su entorno para crear sus obras más célebres, un proceso creativo que centrará una gran exposición con motivo del 50 aniversario de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h. – Luque.- PARAGUAY ELECCIONES.- El gobernante Partido Colorado presenta a los candidatos que competirán en la elecciones municipales del 4 de octubre próximo Centro de Convenciones de la Conmebol (Texto) (Foto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR VIOLENCIA.- Las alertas recibidas por el servicio de emergencias ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar en Ecuador crecieron cerca de un 34 % en promedio los días en los que jugó la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, respecto a las mismas fechas del año anterior, según datos de la institución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Diego (EE.UU.) – COMIC CON.- Marvel volverá este sábado al Hall H de la Comic-Con de San Diego tras un año de ausencia para presentar adelantos de sus próximos proyectos, entre ellos la esperada ‘Avengers: Doomsday’, en una jornada que también estará marcada por el debut de Apple TV en el principal auditorio de la convención. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tarapoto (Perú).- PERÚ MEDIOAMBIENTE.- Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto gracias a la articulación con comunidades que rodean esta inmensa extensión de bosque tropical. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- La segunda jornada del Festival Gabo de Periodismo aborda la crisis climática y el uso cotidiano de la inteligencia artificial, así como los desafíos del periodismo literario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Resistencia (Argentina) – ARGENTINA ARTE – Diez artistas de distintos rincones del planeta esculpen contrarreloj una obra ante los ojos de cientos de personas que los fotografían, saludan, felicitan y les ofrecen hasta comida y bebida en un parque de la ciudad argentina de Resistencia, convertida en la capital latinoamericana de la escultura gracias a la reconocida Bienal del Chaco. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Tokio.- JAPÓN I.SALOMÓN.- El primer ministro de Islas Salomón, Matthew Cooper Wale, concluye una visita a Japón para reunirse con su homóloga, Sanae Takaichi, entre la inquietud de Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de influencia china en el Pacífico.

Redacción EFE Internacional

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