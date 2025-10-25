Temas del día de EFE Internacional del sábado 25 de octubre (19.00 horas)

7 minutos

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiática (ASEAN) en el inicio de una gira asiática en la que ha dicho que está dispuesto a reunirse con el norcoreano Kim Jong-un.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha hecho del discurso agresivo y la mano dura su marca política en sus primeros meses en el poder, con la advertencia de que «matará» a todos los narcotraficantes en la región, el uso de tácticas militares contra migrantes, la imposición de aranceles y la demolición sin previo aviso del Ala Este de la Casa Blanca.

(Texto) (Foto)

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur – Las delegaciones encargadas de las negociaciones comerciales de China y Estados Unidos se reunieron este sábado durante varias horas en Kuala Lumpur, en medio de un aumento de las tensiones bilaterales y antes de la llegada del presidente Donald Trump el domingo a la capital malasia.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur – Malasia celebra desde este domingo y hasta el martes la que se espera que sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáico (ASEAN) y países aliados, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros mandatarios.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este sábado la necesidad de reforzar los organismos multilaterales y el libre comercio con el objetivo de «mejorar el mundo» durante su visita a Malasia, donde se reunió con el primer ministro, Anwar Ibrahim.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí ha derruido edificios residenciales al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y el Ministerio de Sanidad de la Franja informó de que en las últimas 48 horas Israel mató a cuatro palestinos y dejó heridos a otros siete en nuevos ataques lanzados contra el enclave, sin respetar el alto el fuego.

(Texto)

– El Ejército israelí ha derruido en las últimas horas edificios residenciales al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, informan está sábado varios medios palestinos.

(Texto)

– La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, instó este sábado a la comunidad internacional a “apoyar la autodeterminación palestina” ante un territorio que “sigue siendo apocalíptico”, durante su intervención en la 23.ª conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela, en Sudáfrica.

(Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Supremo retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por lo que tachó de «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar» de su país, en un contexto marcado por la tensión creciente con Estados Unidos, que ha desplegado el portaaviones Gerald R. Ford en aguas del Caribe.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas en Kiev y en Dnipropetrovsk, mientras que otras 17 resultaron heridas.

(Texto)

Leópolis (Ucrania) – La ciudad meridional de Jersón, atacada a diario por drones rusos, ha sido objeto de un bombardeo masivo por parte del Ejército de Rusia, estacionado al otro lado del río Dniéper, después de que tropas invasoras fueran repelidas tras intentar cruzar las aguas y entrar en la ciudad. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

(Texto)

PERÚ PROTESTAS

Lima – La Generación Z de Perú vuelve a salir a las calles en memoria del manifestante al que un policía encubierto mató de un disparo en la última movilización del 15 de octubre, y en medio del estado de emergencia decretado por el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que ha suspendido el derecho a la libertad de reunión.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de nuevas convocatorias de movilización de la Generación Z en varias ciudades marroquíes.

IRLANDA ELECCIONES

Dublín – La izquierdista Catherine Connolly obtuvo este sábado la victoria en las elecciones a la presidencia de la República de Irlanda, un puesto principalmente representativo, frente a la democristiana Heather Humphreys, candidata del gobernante Fine Gael, que reconoció su derrota y felicitó a la vencedora.

(Texto)

COSTA DE MARFIL ELECCIONES

Abiyán – El presidente de Costa de Marfil y candidato a la reelección, Alassane Ouattara, afirmó este sábado que «la paz ha vuelto» al país tras ejercer su voto en las elecciones presidenciales, que se desarrollan sin incidentes mayores, según confirmaron las autoridades.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebrará este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional, en unos comicios clave para las ambiciones del Gobierno de Javier Milei, que medirá además sugrado de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

(Texto) (Foto)

R.UNIDO LABORISMO

Londres – La diputada británica Lucy Powell fue elegida número dos del Partido Laborista de Keir Starmer, al vencer a la otra aspirante al cargo, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, anunció este sábado la formación.

(Texto)(Foto)

POLONIA PARTIDOS

Varsovia – El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este sábado en Varsovia la disolución de Plataforma Cívica (PO), el partido que dirige y cofundó, al tiempo que confirmó la refundación de dicha formación bajo el nombre de Coalición Cívica (KO), en un acto en el que pidió unidad ante la crisis de su Gobierno y lo que llamó «ofensiva conservadora».

(Texto)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Estambul – Representantes del Gobierno de Pakistán y del Gobierno de facto de Afganistán se reunirán este sábado en la ciudad turca de Estambul para abordar su crisis fronteriza y garantizar la creación de un mecanismo que asegure la aplicación efectiva del alto el fuego alcanzado el 19 de octubre por estos dos países en Doha.

(Texto)

EEUU ECONOMÍA

Toronto/Washington – La economía estadounidense depende en estos momentos de las inmensas inversiones en Inteligencia Artificial (IA), según diversos análisis macroeconómicos de un fenómeno que preocupa cada vez más por las dudas sobre su capacidad de generar retornos.

(Texto) (Foto)

int/jlp/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245