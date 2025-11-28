Temas del día de EFE Internacional del sábado 29 de noviembre

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La dimisión de Andrí Yermak, la mano derecha del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras semanas de crecientes críticas por parte de la oposición y de grupos de la sociedad civil, se ve como una oportunidad para reforzar la posición del país en medio de la investigación en curso por corrupción y las negociaciones en torno al plan de paz promovido por EEUU.

VENEZUELA EEUU

La Habana – La presión militar de Washington sobre Venezuela y la fijación con Cuba del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preocupan sobremanera en La Habana, donde se analizan las derivadas políticas y sobre todo económicas de un potencial cambio de régimen en Caracas.

PAPA TURQUÍA

Estambul- El papa visita la Mezquita Azul de Estambul como hicieron sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco, y celebra una misa para unas 4.000 personas, de la pequeña comunidad católica del país, el 0,04 % de la población.

– Además se enviará un tema sobre la comunidad maronita y el resto de confesiones religiosa en Líbano.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel continúa realizando ataques esporádicos, pese al alto el fuego, en la Franja de Gaza; al tiempo que realiza incursiones militares en Cisjordania ocupada y mantiene tropas en el sur de Siria.

– Rodeado de escombros a los pies de un edificio bombardeado por Israel, un tanque israelí abandonado en el barrio de Tel al Hawa, en la norteña ciudad de Gaza, sirve desde hace semanas de estación de carga para teléfonos móviles, al que acuden numerosos palestinos aún sin acceso a la electricidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUINEA-BISÁU GOLPE

Bisáu – Guinea-Bisáu aguarda con incertidumbre el desarrollo tras el golpe de Estado de los militares, que han formado un Gobierno de transición y han forzado la huida al vecino Senegal del depuesto presidente, Umaro Sissoco Embaló.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong- Las autoridades hongkonesas prosiguen investigando la causa del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se extendió rápidamente por siete edificios y que ya deja más de 120 fallecidos y decenas de desaparecidos, en uno de los peores desastres en la excolonia británica en las últimas décadas.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/ Yakarta – Tailandia e Indonesia continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos por un temporal de lluvias que deja en total más de doscientos fallecidos en ambos países.

ALEMANIA ULTRADERECHA

Berlín – Las juventudes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) inician un congreso de dos días para fundar una nueva organización tras la disolución de la anterior por haber sido clasificada como extremista por los servicios de seguridad interiores del país centroeuropeo.

R.UNIDO PARTIDOS

Londres – Your Party, como se denomina provisionalmente el nuevo partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, celebra su congreso fundacional en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde los delegados debatirán sobre sus objetivos entre crecientes divisiones internas.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con más de seis millones de ciudadanos llamados a las urnas, en una jornada en la que el partido oficialista Libre busca un segundo mandato consecutivo, mientras los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, compiten por retornar al poder en un clima de tensión.

INDIA CONTAMINACIÓN

Nueva Delhi – El río Yamuna —o, como lo llaman los devotos, la Madre Yamuna— no es solo una corriente de agua, hoy cubierta por una espuma tóxica que flota como nieve, es uno de los ríos más sagrados y al mismo tiempo más contaminados del mundo, donde cada amanecer llegan quienes le ofrecen flores, los pescadores que lanzan sus redes y las familias que se sientan a tomar té en la orilla.

MUSEO LOUVRE

París – La subida de las entradas en el Louvre a los extracomunitarios ha abierto la veda a que otros museos y monumentos se sumen a una medida que genera controversia y reabre el debate sobre la financiación de estas instituciones en ocasiones confrontadas a problemas de seguridad. Por Luis Miguel Pascual

MÉXICO LITERATURA

Guadalajara (México) – La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y con la presencia de destacados autores como Amin Maalouf, Martín Caparrós, Guillermo Arriaga y Cristina Rivera Garza, entre otros.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV visita la mezquita de Sultan Ahmet, conocida como la mezquita azul, donde también estuvieron Benedicto XVI y Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:45h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV mantiene un encuentro con los líderes de la Iglesias cristianas en la Iglesia ortodoxa siriaca de Mor Ephren en Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Roma.- ITALIA ARTE.- Roma.- En los Museos Capitolinos de Roma, hogar de los mármoles de la colección Albani desde hace casi tres siglos, irrumpen visitantes inesperados: las joyas de Cartier. La «maison» francesa cruza por primera vez el umbral del museo más antiguo del mundo para dialogar con Afrodita, Dioniso, Apolo o Heracles. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Giessen (Alemania).- ALEMANIA ULTRADERECHA.- Numerosas manifestaciones han sido convocadas para protestar contra la fundación de las nuevas juventudes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), tras la disolución de la organización anterior, que estaba clasificada como extremista por los servicios de seguridad alemanes. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Concentración de apoyo a Palestina con los lemas: Acabar con la ocupación. Parar las armas a Israel. Acabar con el Apartheid. Hyde Park Corner (Texto) (Foto)

15:30h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV celebra junto con los líderes ortodoxos una liturgia en la Iglesia de San Jorge en Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:50h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, una declración conjunta sobre la unidad en el Palacio patriarcal de Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV celebra misa para la comunidad católica de Turquía en el pabellón ‘Volkswagen Arena’ de Estambul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA TEATRO.- El Teatro de Roma acoge la Asamblea General de la Union des Théâtres de l’Europe (UTE), en la que se debatirán estrategias para la promoción de la cultura y el diálogo artístico europeo. (Texto)

Londres.- R.UNIDO PARTIDOS.- Your Party, como se denomina provisionalmente el nuevo partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, celebra su congreso fundacional en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde los delegados debatirán sobre sus objetivos entre crecientes divisiones internas. (Texto)

Bruselas.- Bélgica da oficialmente la bienvenida a la Navidad con la inauguración de los mercadillos navideños en el centro de su capital, que ornamentan la ciudad e invitan a visitantes de todo el mundo a cantar villancicos, degustar sus mejores dulces o beber vino caliente.(texto) (foto)(vídeo)

La Valetta.- INTERNACIONAL SOCIALISTA.- El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, interviene en la reunión del Presídium de la Internacional Socialista. (Texto)

O. Medio

Beirut.- PAPA VIAJE.- El Líbano, donde el papa León XIV iniciará una visita de tres días mañana, domingo, es el país con más porcentaje de cristianos de todo Oriente Medio y, de hecho, hasta tan solo el siglo pasado una estrecha mayoría de la población libanesa profesaba esa religión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Medellín.- J BALVIN.- El cantante colombiano J Balvin presenta su show ‘Made in Medellín, ciudad primavera’. Estadio Atanasio Girardot (Texto) (Foto)

Guadalajara.- MÉXICO LITERATURA.- La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y que se prolongará hasta el 7 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con más de seis millones de ciudadanos aptos para votar. El oficialismo (Libre) busca un segundo mandato consecutivo, mientras los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, compiten por retornar al poder en un clima de tensión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Hat Yai (Tailandia).- ASIA LLUVIAS.- Tailandia e Indonesia continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos por un temporal de lluvias que deja en total más de doscientos fallecidos en ambos países.

Nueva Delhi.- INDIA CONTAMINACIÓN.- El río Yamuna —o, como lo llaman los devotos, la Madre Yamuna— no es solo una corriente de agua, hoy cubierta por una espuma tóxica que flota como nieve, es uno de los ríos más sagrados y al mismo tiempo más contaminados del mundo, donde cada amanecer llegan quienes le ofrecen flores, los pescadores que lanzan sus redes y las familias que se sientan a tomar té en la orilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- TAILANDIA INDIA.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, realiza una visita oficial a India que se prolongará hasta el 2 de diciembre.

África

13:00h.- Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Manifestación a favor de las libertades y de las luchas sociales que, según organizaciones de la sociedad civil, están siendo reprimidas por el presidente tunecino, Kais Said. Plaza Pasteur (Texto)

