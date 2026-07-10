Temas del día de EFE Internacional del viernes, 10 de julio de 2026 (09.00 horas)

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15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán insiste en mantener el control del estrecho de Ormuz a pesar de los ataques de los dos últimos días de Estados Unidos en unos bombardeos que han dejado las conversaciones de paz en el aire.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela sigue recibiendo ayuda mientras avanza hacia el proceso de reconstrucción tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio que dejaron al menos 3.899 muertos y 16.740 heridos.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad – Pakistán tiene previsto comenzar este viernes una masiva operación de arrestos tras expirar el plazo límite impuesto para que todo ciudadano afgano sin documentos válidos abandone el país, dentro de una campaña de deportaciones que ya ha expulsado a 2 millones de personas desde 2023.

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EUROPA CALOR

París – El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, preside una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo y que este viernes ha puesto a nueve del centenar de departamentos franceses en alerta roja y otros 76 en naranja.

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– Desde Italia se enviará una crónica sobre la posibilidad de convertir en ‘refugios climáticos’ algunas grutas bajo el subsuelo de Roma, según un plan preliminar de las autoridades de la ciudad.

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LA ODISEA

Londres – La reflexión sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar es lo que busca provocar ‘La Odisea’, una película «de lo más aventurera» que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya, explica su director, Christopher Nolan, en una entrevista con EFE.

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ADEMÁS

MÉXICO NARCOTRÁFICO | Ciudad de México – La actual guerra interna entre facciones rivales dentro del histórico Cartel de Sinaloa no ha supuesto un descenso en el envío de fentanilo a EE.UU, mientras que la violencia en ese estado mexicano sigue vigente, pese al despliegue militar del Gobierno federal, según un reciente informe de la organización International Crisis Group (ICG). (Texto) (Foto)

CHARLIE KIRK | Washington – Concluye la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (Texto) (Vídeo)

ASIA ESTAFAS | Bangkok – Las mafias detrás de las estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Policía y a las autoridades de otros países, entre ellos España, para conseguir que las víctimas transfieran fondos a cuentas bancarias bajo su dominio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AIE PETRÓLEO | París – La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo en un momento en que ha vuelto a subir el nivel de tensión ante la posibilidad de que los ataques armados de los últimos días en el golfo Pérsico entre Irán y Estados Unidos vuelvan a degenerar en una guerra abierta. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

06:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la inflación en junio, estimado inicialmente en el 2,3 %.

06:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en junio.

08:00h.- Roma.- ITALIA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de la producción industrial en Italia en el mes de mayo. (Texto)

08:00h.- Londres.- LA ODISEA.- El cineasta británico Christopher Nolan habla en una entrevista con EFE sobre la superproducción de la película La Odisea, que se estrena el 17 de julio (Texto) (Vídeo)

08:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo en un momento en que ha vuelto a subir el nivel de tensión ante la posibilidad de que los ataques armados de los últimos días en el golfo Pérsico entre Irán y Estados Unidos vuelvan a degenerar en una guerra abierta. (Texto)

08:00h.- París.- FRANCIA CALOR.- El primer ministro, Sébastien Lecornu, preside una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo y que este viernes ha puesto nueve del centenar de departamentos franceses en alerta roja y otros 76 en naranja. (Texto)(Foto)(Video)

09:00h.- Roma.- ITALIA ARQUITECTURA.- El Palacio Farnese, sede de la Embajada de Francia en Italia, presenta la conclusión de las obras de restauración de las fachadas y los tejados del edificio, tras cinco años de trabajos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Roma.- ITALIA CALOR.- ¿Volverán los seres humanos del futuro a las cavernas por el aumento del calor? Aunque suene a distopía, Roma ya sondea la posibilidad de convertir en ‘refugios climáticos’ algunas grutas bajo su subsuelo… aunque antes de disfrutar de su frescor habrá que analizarlas y, sobre todo, garantizar su salubridad. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Birmingham.- R.UNIDO MONARQUÍA.- A un año de la celebración de Invictus Games, competición para militares en activo y veteranos -heridos, lesionados o enfermos-, el duque de Sussex participa en el acto de cuenta atrás para Birmingham 2027. (Texto)(Foto) (Vídeo)

14:15h.- Berlín.- ALEMANIA ESLOVENIA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo esloveno, Tone Kajzer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- París.- FRANCIA SUDÁFRICA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el marco de la visita oficial que este realiza a Francia y que se prolongará hasta el domingo.

Redacción Medioambiente.- EUROPA PLAYAS.- Aunque las playas son consideradas espacios de dominio público en una parte de Europa, el establecimiento de hoteles y negocios las dejan en manos privadas, restringiendo su acceso y provocando tensiones con los ciudadanos, que exigen que prevalezca el interés público. (Texto)

Ginebra.- CUMBRE IA.- Expositores , expertos y público en general han colmado la Cumbre sobre Inteligencia Artificial para el Bien Común en Ginebra, evidenciando una vez más el constante aumento del interés en esta tecnología, que ahora quiere mostrar sus aplicaciones en beneficio de la sociedad. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- TORMENTAS ARENA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica su boletín dedicado a las tormentas de arena y polvo, sus repercusiones y la investigación al respecto. (Texto)

Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral Central decide si acepta las listas electorales del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA PRESIDENCIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, muda sus actividades temporalmente a un edificio situado junto a la Cancillería Federal, debido a las tareas de renovación a las que debe someterse el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán, valoradas en 601 millones de euros y que podrían durar varios años. Elisabeth-Abegg-Strasse (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Lisboa.- FESTIVAL NOS ALIVE.- El Festival NOS Alive celebra del 9 al 11 de julio su 18.ª edición en el Passeio Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, con una programación que reúne a destacados nombres del rock, el pop, el indie y la electrónica. La segunda jornada estará encabezada por Foo Fighters, Wolf Alice, Skunk Anansie, The War on Drugs, Zara Larsson y Jehnny Beth, además de las sesiones de electrónica de SBTRKT y Digitalism. Passeio Marítimo de Algés. (Texto)

América

18:00h.- Nueva York.- DELTA RESULTADOS.- Delta Air Lines presenta los resultados de su segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el mismo periodo del año anterior un beneficio neto de 1.330 millones de dólares.

17:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en junio.

19:00h.- Nueva York.- EEUU FOTOGRAFÍA.- El Bronx Documentary Center (BDC) de Nueva York celebra hasta el 26 de julio la novena edición de su Festival Latinoamericano de Fotografía (LAFF), una muestra que reúne proyectos de fotógrafos emergentes y consagrados de América Latina y el Caribe y que busca acercar al público neoyorquino historias sobre migración, memoria, medioambiente, identidad y resistencia comunitaria. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística divulga los datos de la actividad industrial de mayo. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de mayo. (Texto)

Santiago de Chile.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica un informe en el que analiza el impacto en la región de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. (Texto)

Washington.- CHARLIE KIRK.- Termina la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS AVIÓN.- El Gobierno de Honduras subastará un avión presidencial que fue adquirido durante la administración que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2022), que no fue utilizado por la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), quien había prometido venderlo y en cuyo mandato solo fue autorizado su uso para la repatriación de algunos migrantes hondureños fallecidos en el exterior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ANIMALES.- Comienza en Florida el ‘Desafío de la Pitón de Florida’, en el que cientos de participantes compiten cada año para eliminar al mayor número de ejemplares de pitones birmanas, una especie invasora, a cambio de premios en metálico. (Texto)

Nueva York.- ROLLING STONES.- The Rolling Stones sacan hoy a la venta su nuevo disco, ‘Foreign Tongues’. (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- La aplicación de un tipo de cambio flexible en Bolivia tras 15 años de un esquema fijo no resolverá por sí misma la falta de dólares que sufre desde 2023 el país, que requiere medidas adicionales como recortar más el gasto fiscal y aplicar reformas para atraer inversiones, advirtieron analistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana de resultados mixtos en la que el Dow Jones suma leves subidas mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden, también ligeramente, por la toma de beneficios en los valores tecnológicos.

Lima.- PERÚ PAPA.- Los diez finalistas para crear un himno para la visita del papa León XIV a Perú el próximo noviembre participan en una gala, tras haber sido seleccionado de 394 temas musicales presentados en este concurso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU TELEVISIÓN (Entrevista).- El actor turco Can Yaman asegura que no le gusta viajar por turismo. Prefiere descubrir nuevos destinos gracias a su trabajo y, con el estreno de ‘El Turco’ en Estados Unidos, suma un nuevo paso en su aspiración de convertirse en «un ciudadano del mundo». (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA DDHH.- En los cinco años desde el estallido social del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas en Cuba, las protestas se han multiplicado y politizado en la isla, explica en una entrevista a EFE la socióloga cubana Cecilia Bobes. (Texto)

Asia

Bangkok.- ASIA ESTAFAS.- Las mafias detrás de las estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Policía y a las autoridades de otros países, entre ellos España, para conseguir que las víctimas transfieran fondos a cuentas bancarias bajo su dominio. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Tokio/Taipéi- ASIA TIFÓN – El avance del tifón Bavi, acompañado de ráfagas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora, mantiene en alerta este viernes a las islas más septentrionales del archipiélago japonés, donde podría tocar tierra en la madrugada del sábado, y a Taiwán, donde las autoridades prevén lluvias intensas y torrenciales. (Texto)

– La mitad norte de Taiwán amanece con escuelas y oficinas cerradas ante el tifón Bavi

– China mantiene la alerta naranja ante la espera de fuertes lluvias por el tifón Bavi

– El tifón Bavi provoca cortes de energía y cancelaciones de vuelos en el sur de Japón

Islamabad.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Pakistán comienza este viernes una masiva operación de arrestos tras expirar el plazo límite impuesto para que todo ciudadano afgano sin documentos válidos abandone el país, dentro de una campaña de deportaciones que ya ha expulsado a 2 millones de personas desde 2023. (Texto)

Seúl/Nueva York.- BOLSA SK HYNIX.- El gigante surcoreano de los chips de memoria SK hynix empieza a cotizar este viernes en el índice estadounidense Nasdaq, con una oferta de títulos valorada en unos 28.000 millones de dólares, con la que espera financiar la construcción de una nueva fábrica y otras inversiones, en pleno auge del sector de la inteligencia artificial (IA). (Texto)

Pekín.- CHINA COREA DEL NORTE.- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, comienza este viernes una visita a China para asistir a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang tras la reciente visita del líder chino, Xi Jinping, al país vecino. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- La fiscalía de Corea del Sur presenta su petición de pena contra la líder de la influyente Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, en la audiencia final de su juicio por supuestamente entregar regalos de lujo a la ex primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, a cambio de favores. (Texto)

Ulán Bator.- MONGOLIA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, continúa una visita oficial a Mongolia, la primera de un mandatario surcoreano al país en 15 años.

Hsinchu.- TSMC VENTAS.- TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, publica sus cifras de ventas del primer semestre, en medio de la creciente demanda global de chips avanzados para inteligencia artificial. (Texto)

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