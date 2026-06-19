Temas del día de EFE Internacional del viernes, 19 de junio de 2026 (14:00 horas)

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11 minutos

DESTACADOS

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea comenzaron este viernes la segunda jornada de su cumbre, que estará centrada en discutir un próximo presupuesto comunitario sobre el que todavía hay amplias divergencias, y en analizar la situación en Oriente Medio, ante la incertidumbre sobre las negociaciones para la paz entre Irán y Estados Unidos.

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– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en rueda de prensa de la reunión del Consejo Europeo en la que ha rechazado, por considerarla insuficiente, la última propuesta presentada a los Veintisiete, sobre el próximo presupuesto comunitario.

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IRÁN GUERRA

Bürgenstock (Suiza) – Tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para finalizar la guerra y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se retomarán las negociaciones para avanzar hacia la paz después de que Suiza confirmara el aplazamiento del encuentro previsto para hoy.

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– El tráfico en el estrecho de Ormuz experimentó ayer, jueves, un destacado repunte diario con el cruce de 25 buques comerciales, coincidiendo con la entrada en vigor del memorando de entendimiento entre Estados e Irán que reactiva este paso marítimo, informaron este viernes empresas especializadas. (Texto)

– Irán dice que los buques que quieran cruzar Ormuz deben seguir informando a Teherán. (Texto)

– El Gobierno libanés confirmó que al menos 18 personas han muerto y 33 han resultado heridas en ataques que Israel ha lanzado en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del país. (Texto)

– Decenas de familias desplazadas comienzan regresar a la ciudad costera de Tiro y a otras localidades del sur del Líbano, en un lento pero emotivo retorno marcado por las huellas de la guerra, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que extiende al territorio libanés el cese de hostilidades.

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CUBA CRISIS

La Habana – Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington.

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PERÚ ELECCIONES

Lima.- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos.

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R.UNIDO ELECCIONES

Londres – El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

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ADEMÁS

VENEZUELA CRISIS | Caracas – EE.UU. dio un nuevo paso en su plan para la estabilización, recuperación y transición en Venezuela al propiciar un proceso de diálogo político entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y el Parlamento opositor elegido en 2015, representado por la exdiputada Dinorah Figuera, que retornó al país suramericano con el respaldo de Washington, que ha dejado al margen el liderazgo de María Corina Machado. (Texto)

BIRMANIA CONFLICTO | Bangkok – La nobel de la paz birmana Aung San Suu Kyi cumple este viernes 81 años de edad sin que sus familiares y seguidores conozcan su paradero, mientras el Gobierno militar que ordenó su detención tras el golpe de 2021 aumenta sus esfuerzos para ganar reconocimiento internacional, amparado por China. (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Deir al Balah (Franja de Gaza) – Caminar por la avenida que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur le costó a Bahadín Mohamed Abu al Ayín, el pasado domingo, la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien, según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza. «¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!», asegura que le dijeron los soldados. (Texto) (Video)

INDONESIA PROTESTAS | Yakarta – Indonesia cumple una semana de protestas contra las políticas del presidente Prabowo Subianto con una nueva convocatoria de manifestaciones por parte de organizaciones estudiantiles, en medio de críticas contra el exgeneral por recortar las libertades a un nivel no visto desde el fin de la dictadura de Suharto en 1998. (Texto)(Foto)(Vídeo)

MUNDIAL 2026 | Ciudad de México – Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza. (Texto) (Foto) (Video)

CHINA TURISMO | Pekín – Las reservas de turismo extranjero hacia China crecieron más de un 500 % interanual durante el periodo festivo por la tradicional Fiesta del Barco del Dragón, que el país celebra este viernes y que incluye costumbres como las regatas de embarcaciones dragón y el consumo de los tradicionales «zongzi», bolas de arroz glutinoso, en unas vacaciones en las que se esperan además millones de viajes internos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo del décimo aniversario del Brexit, que se cumple el próximo 23 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa este viernes y este sábado con la guía BREXIT ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Moscú.- RUSIA BANCO CENTRAL.- La presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiúlina, comparece en rueda de prensa ordinaria después de varias semanas de ausencia en la escena pública por motivos de salud para informar sobre las novedades de la política monetaria. (Texto)

Viena.- EUROPA ECONOMÍA.- Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), participa en una conferencia organizada por el Banco Nacional Austríaco (OeNB) y el foro económico europeo SUERF (The European Money and Finance Forum).

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Charla sobre la elección parcial en Makerfield de la víspera, a cargo del profesor Richard Rose de la Universidad de Strathclyde. Royal Overseas League. (Texto)

Viena.- VIENA CONCIERTO.- La Orquesta Filarmónica de Viena da su famoso concierto al aire libre en el palacio de Schönbrunn. Este año estará dirigido por Lorenzo Viotti y se interpretarán piezas de Wagner y Verdi, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

Potsdam.- ALEMANIA PARTIDOS.- Congreso federal del partido La Izquierda en Potsdam en el que se elegirá al comité ejecutivo del partido y se realizará el debate político de actualidad. (Texto)

10:00h.- Madrid – PLATINO CLÁSICOS.- Presentación de Platino Clásicos, el nuevo festival internacional de cine clásico impulsado por EGEDA y FIPCA en un acto presentado por la actriz Cayetana Guillén-Cuervo y el presidente de los Premios Platino, Enrique Cerezo. Casa de la Panadería (Plaza Mayor, 27). (Texto)

Kiev – UCRANIA HONDURAS – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reúne en Kiev en la que es la segunda visita de un líder latinoamericano desde el comienzo de la invasión rusa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambos países en agricultura, tecnología y energía e infraestructuras. (Texto)(Foto)(Vídeo)

África

Praia.- CABO VERDE GOBIERNO.- El nuevo primer ministro de Cabo Verde, Francisco Carvalho, toma posesión del cargo, tras las elecciones legislativas del pasado 17 de mayo. (Texto)

América

Chicago (EEUU).- BARACK OBAMA.- El Centro Presidencial (Barack) Obama, inaugurado este jueves por el expresidente de EE.UU., abre sus puertas al público. (Foto) (Video)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Presentación de la Misión de Observación Electoral conformada por diferentes organismos nacionales e internacionales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (Texto) (Foto) (Video)

16:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Empieza en Ecuador la audiencia preparatoria de juicio en el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, por el que están procesados tres líderes de Los Lobos, el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga. (Texto)

16:00h.- Sao Paulo.- BRASIL UE.- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ofrece una rueda de prensa en São Paulo tras visitar las obras de ampliación del metro. (Texto) (Foto) (Video)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos, considera en una entrevista con EFE que la democracia no le puede costar muerte a Colombia, a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto) (Video)

23.30h.- Quito.- ECUADOR ACTIVISTA.- Presentación de un mural en honor a Mónika Silva, activista polaca conocida por denunciar casos de presunta corrupción en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, y cuya muerte el pasado 8 de junio, está bajo investigación de las autoridades con apoyo internacional. (Texto)

La Habana.- CUBA CRISIS.- Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington.(Texto) (Video) (Foto)

Montevideo – URUGUAY ESPAÑA – El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rinde homenaje en su segundo día de visita oficial a Uruguay a los emigrantes canarios que fundaron hace 300 años Montevideo y al general José Gervario Artigas (1764-1850), militar de ascendencia isleña, héroe de la independencia del país en el siglo XIX. (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- CUMBRE CUENCAS.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro recoge el bastón de Marrakech y Burdeos y acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) de las cuencas en el mundo. (Texto)

Lima.- PERÚ INFLACIÓN.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, presenta el Reporte de Inflación de junio 2026 en una rueda de prensa en su sede institucional en Lima, tras reportar una inflación acumulada de 3,27 % en mayo pasado, por encima del rango meta anual. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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