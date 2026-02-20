Temas del Día de EFE Internacional del viernes, 20 de febrero de 2026 (19.00 GMT)

GUERRA COMERCIAL

Washington – La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país, lo que representa un duro revés a su política arancelaria.

– La asociación de pequeñas empresas de EE. UU. ‘Pagamos los aranceles’ (‘We Pay the Tariffs’) dijo este viernes, tras la decisión del Tribunal Supremo de invalidar gran parte de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas.

– La Comisión Europea ha pedido este viernes a Estados Unidos (EE.UU.) que reduzca los aranceles después de que el Tribunal Supremo del país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo.

IRÁN EEUU

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

– En Jerusalén, el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró este viernes que las directrices de seguridad para la población israelí no han cambiado en el país pese a las tensiones regionales por el posible ataque de Estados Unidos a Irán.

– Desde Moscú, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó a su colega iraní, Abás Araqchí, el apoyo del país a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ante las amenazas de Estados Unidos.

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Familiares de presos políticos de Venezuela esperan la liberación de sus allegados tras la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca varios períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a quienes promuevan acciones armadas.

– La ONG Foro Penal informó este viernes que alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento el jueves, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026.

– En Barcelona, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

PAPELES EPSTEIN

Londres – La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La India decidió este viernes extender una jornada adicional la Cumbre Impacto IA 2026, con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la «Declaración de Delhi» sobre inteligencia artificial (IA), que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones.

La India y Estados Unidos firmaron este viernes una alianza para blindar el suministro global de chips, minerales críticos e inteligencia artificial durante la jornada de la Cumbre India-IA en Nueva Delhi.

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia) – La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, afirmó este viernes que cuenta con que se pueda aprobar el próximo lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania.

– También en Cracovia, Polonia completó este viernes su salida de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona, un paso que Varsovia justifica por el deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN y el desarrollo del proyecto defensivo «Escudo del Este».

COREA DEL NORTE CONGRESO

Seúl – El líder norcoreano, Kim Jong-un, alabó el progreso económico del aislado país en la inauguración del noveno Congreso del partido único, que se celebra cada cinco años y que definirá el futuro de Corte de Norte en pleno refuerzo de la alianza con Rusia y de distanciamiento con Donald Trump en EE.UU., que se ha mostrado favorable a una reunión.

FRANCIA NARCOTRÁFICO

Marsella (Francia) – Con 22 años, amenazado de muerte por narcotraficantes y protegido por dos policías en todo momento, el activista antidrogas Amine Kessaci no tiene una vida como la de otros jóvenes de su edad. «Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial», dice en una entrevista a EFE este político ecologista, candidato en las listas electorales para las municipales del 15 y 22 de marzo en Marsella.

SINGAPUR EJECUCIONES

Bangkok- Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 convictos, mientras desoye las peticiones de clemencia de los presos, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

Bogotá – El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez cree que el deterioro de la relación de los ciudadanos con la realidad ha propiciado el auge de autoritarismos, como «el de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump», que en su opinión está destruyendo «desde adentro una democracia de tradición venerable».

GUATEMALA PRENSA

Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asegura en una entrevista con EFE que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo por casi cuatro años en prisión y que luchará por llevar a la justicia a quienes lo han querido acusar de manera falsa.

CINE BERLINALE

Berlín – La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, ‘Josephine’, de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta ‘The Only Living Pickpocket in New York’, con John Turturro.

