Temas del día de EFE Internacional del Viernes, 22 de mayo de 2026 (14:00 horas)

14 minutos

DESTACADOS

OTAN EXTERIORES

Helsingborg (Suecia) – Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una segunda jornada de reuniones en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio y después de que su secretario general, Mark Rutte, insistiera a los países aliados que concedan un 0,25 % de su PIB para apoyar a Ucrania.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias.

– El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que la «decepción» del presidente Donald Trump con algunos miembros de la OTAN en cuanto a su respuesta a las operaciones estadounidenses en Irán será tratada «a nivel de líderes».

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RESERVA FEDERAL

Washington – Kevin Warsh asumirá este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., tras ser impulsado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente del banco central, en medio de las presiones de la Casa Blanca para acelerar los recortes de las tasas de interés.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana – El oficialismo cubano quiere sacar músculo con un acto de respaldo al expresidente Raúl Castro, una figura política clave en la isla, tras la acusación de EE.UU. por el derribo de dos avionetas y la muerte de sus cuatro ocupantes hace 30 años y su calificación como «prófugo de la justicia».

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

MÉXICO UE

Ciudad de México – La Unión Europea (UE), representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, y México celebran su octava cumbre bilateral en más de una década en la que sellarán su nuevo acuerdo comercial en medio de la creciente proteccionismo global impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi llegan en el penúltimo día del festival de Cannes con ‘La bola negra’, mientras que el belga Lukas Dhont presenta ‘Coward’ y la sección Una cierta mirada anuncia su palmarés.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ADEMÁS

UE EUROGRUPO

Nicosia – El Eurogrupo analiza en Chipre la situación económica de la eurozona a la luz de las últimas proyecciones de la Comisión Europea, debate en el que figurará previsiblemente la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio y las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia y España, además del reto de la vivienda y su efecto sobre la competitividad.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RD CONGO ÉBOLA | Nairobi – El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) afecta ya a tres provincias congoleñas, mientras organizaciones internacionales advierten de la necesidad urgente de detener la epidemia para evitar una catástrofe. (Texto)(Video)

– Las muertes sospechosas por ébola en la República del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea «mucho mayor», afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Texto)(Foto)

– El médico estadounidense contagiado con el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) e ingresado desde el miércoles pasado en Berlín en uno de los centros del hospital universitario de la Charité está débil, pero no se encuentra en estado crítico.

HAITÍ CRISIS | Santo Domingo – La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, alertó en una entrevista con EFE sobre la «muy compleja» situación en Haití, donde más de 1.600 personas fallecieron víctimas de la violencia entre enero y marzo de este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL CRISTIANISMO | Jerusalén – El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce en una entrevista con EFE «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero reclama a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

IRÁN GUERRA | Teherán – Irán sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte de Pakistán y las continuas amenazas de Donald Trump. (Texto) (Audio)

– Israel incrementa sus ataques más allá del área en la que se apostan sus tropas en la Franja de Gaza, mientras retiene el territorio ocupado en el sur libanés y permanece alerta ante las inestables negociaciones de la paz con Irán. (Texto)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – Los sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), que piden la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, anuncian una nueva movilización en La Paz, al cumplirse 17 días de los bloqueos de carreteras que mantienen incomunicada y desabastecida a la sede del Gobierno, en medio de acercamientos con la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica para un posible diálogo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico y primero en todas las encuestas de intención de voto, encabeza su último mitin en Bogotá, dos días antes del cierre de las campañas para las elecciones del 31 de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CONGRESO LENGUA | Ciudad de Panamá – El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, tiene previsto oficializar con las autoridades panameñas la elección de Panamá como sede para albergar en 2028 el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), después de que en octubre estallara una controversia entre la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, sobre cómo se debe llevar a cabo la elección de la ciudad anfitriona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

18:15GMT.- Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El Festival de Cannes desvela a los premiados de la sección Una cierta mirada, centrada en visiones autorales y nuevas voces, con películas de Chile y Costa Rica entre las aspirantes. (Texto)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con miembros del Gobierno.

Liubliana.- ESLOVENIA GOBIERNO.- El Parlamento de Eslovenia votará sobre la candidatura del líder de derechas esloveno, Janez Jansa, a primer ministro. (Texto)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en un foro sobre Seguridad Euroasiática en Perm.

Brno.- REPÚBLICA CHECA HISTORIA.- 76º congreso de los alemanes de los Sudetes, con un programa cultural, debates y actos de conmemoración en recuerdo de las víctimas del nazismo y la deportación de posguerra, siendo la primera vez que este foro se reúne en la República Checa. Hasta el 25 de mayo.

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Limasol.- CHIPRE UE.- Reunión del Día Marítimo Europeo 2026, un punto de encuentro anual de la comunidad marítima europea.

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Helsingborg (Suecia).- OTAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El universo de Spider-Man se tiñe de sombras, humo de cigarrillo y cinismo con el estreno de la serie ‘Spider-Noir’, una propuesta que rompe con el molde tradicional del cine de superhéroes jóvenes que saltan rascacielos por diversión para presentar a un protagonista listo para jubilarse y cansado de las aventuras que protagoniza Nicolas Cage. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Miami.- EEUU LIBROS.- El libro ‘Somos otros’ documenta cómo la sociedad cambió tras la pandemia de covid-19. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de marzo, tras una caída interanual del 0,3 % en febrero. (Texto)

19:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- Vigilia en una plaza de Caracas por la muerte de Carmen Navas, la madre que se convirtió en símbolo de los familiares de los presos políticos al fallecer apenas diez días después de que las autoridades confirmaron la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta pero ligeramente positiva, con avances que llevaron al Dow Jones a nuevos máximos impulsados por los buenos resultados de Nvidia y el auge de la inteligencia artificial, aunque el mercado se mantiene atento a la evolución de los precios del petróleo y a las tensiones en Oriente Medio. (Texto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, toma posesión de su cargo en la Casa Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena en el país tras situarse en el 4,45 % anual en abril.

Ciudad de México.- MÉXICO PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena en el país tras situarse en el 4,45 % anual en abril.

San Salvador.- EL SALVADOR MÚSICA.- El músico Atilio Montalvo dejó El Salvador y se refugió en México cuando su situación fue insostenible por las amenazas y el acoso al que lo sometieron, según denuncia, tras la detención de su padre -un reconocido exguerrillero y negociador del fin de la guerra civil-, y en respuesta al dolor, compuso ‘Tránsito’, un disco para bailar y luchar por no perder la alegría. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico y primero en todas las encuestas de intención de voto, encabeza su último mitin en Bogotá, dos días antes del cierre de las campañas para las elecciones del 31 de mayo. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor venezolazo Jorge Luis Chacín recorre en una entrevista con EFE los tres pilares que le llevaron a crear su nuevo álbum ‘De Amor, Sueños y Cantares’, que supone «una celebración de la vida» que mezcla tradición y presente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- MILEY CIRUS.- La cantante estadounidense Miley Cirus recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- VENEZUELA PANAMÁ.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llega este viernes a Panamá, donde el próximo lunes se reunirá con el presidente José Raúl Mulino, además de mantener encuentros con autoridades y miembros de la diáspora venezolana. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO UE.- La Unión Europea (UE), representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, y México celebrarán su octava cumbre bilateral con el objetivo de avanzar en «prioridades conjuntas» como el comercio, la inversión, el clima y el medio ambiente, entre otros aspectos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

08:00GMT.- Rabat.- MARRUECOS MATRIMONIO INFANTIL.- La difusión de un vídeo grabado por un ciudadano emiratí que supuestamente incitaba al matrimonio con menores en Marruecos ha provocado una ola de indignación en el país y reactivado el debate sobre la abolición de esta práctica, que enfrenta a defensores de derechos humanos con los sectores más conservadores de la sociedad marroquí. Por Mar Marín (Texto)

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Presentación en Tánger del Festival de cine africano de Tarifa y Tánger

Rabat.- MARRUECOS VIDEOJUEGO.- Nueva edición de la feria del videojuego en Marruecos «Morocco Gamingo Expo 2026».

Ifran.- MARRUECOS ASTRONOMÍA.- Celebración del festival nacional de astronomía, palenteología y ciencias de la tierra organizado por el Ministerio de Educación marroquí y la fundación marroquí Attarik. Universidad Akhawayn

Jerusalén.- ISRAEL CRISTIANISMO.- El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce en una entrevista con EFE «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero recrimina a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumidor (IPC) de abril. (Texto)

Suzhou.- CHINA APEC.- Los ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) inician su reunión oficial en China para abordar la facilitación del comercio regional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro. (Texto)

FILIPINAS POLÍTICA – Bangkok – La escena política en Filipinas se recrudece, con la rivalidad entre los Marcos, con el presidente al frente, y los Duterte, encabezados por la vicepresidenta: El Senado comenzó esta semana los preparativos para el juicio político de Sara Duterte, mientras el Supremo allanó el camino para la detención del aliado de la familia y exjefe de Policía Ronald Bato Dela Rosa, requerido por La Haya. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245