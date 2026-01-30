Temas del día de Efe Internacional del viernes, 30 de enero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

IRÁN EEUU

Estambul – El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se ha mostrado dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, «falta de buena voluntad de Washington en el pasado».

(Texto)(Audio)

– El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ofrecido en una charla telefónica a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, asumir «un rol facilitador» en las negociaciones entre Teherán y Washington.

(Texto)

– Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán por su papel en lo que calificaron de «represión violenta» de las protestas.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – Venezuela y Estados Unidos inauguran una nueva era de comercio petrolero tras la aprobación en Caracas de la reforma a la ley de hidrocarburos, que abre su crudo a la inversión extranjera, y el levantamiento de Washington de algunas sanciones a la industria venezolana.

(Texto) (Foto) (Video)

– Los vuelos internacionales hacia y desde Caracas, mermados desde noviembre, podrían volver a la normalidad después de que Donald Trump anunciara que las conexiones se reanudarían el jueves, en una clara señal de sintonía con Miraflores, que espera que la conexión aérea acelere las inversiones extranjeras.

(Texto) (Foto) (Video)

– El peruano Marco Antonio Madrid, uno de los presos liberados en las últimas semanas en Venezuela, denuncia en una entrevista con EFE, tras más de un año encarcelado, que allí la prisión es «un campo de concentración» con «golpes, maltratos y condiciones inhumanas» que hacen pensar que cualquier día puede ser el último de tu vida, por lo que llama a lograr la excarcelación de todos los «secuestrados» por el chavismo, al que cataloga de «organización criminal».

(Texto) (Foto) (Video)

– La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, participa de manera virtual en el Hay Festival de Cartagena de Indias en un charla con el periodista Moisés Naim sobre el futuro de su país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

(Texto) (Foto)

PPE REUNIÓN

Zagreb – Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) iniciaron este viernes en Zagreb su retiro informal anual, centrado en la competitividad de la industria europea, el futuro de la integración europea y en la capacidad de defensa, entre otros temas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU GOBIERNO

Washington – El Gobierno de Estados Unidos posiblemente afrontará un breve cierre parcial este fin de semana, cuando expire la financiación temporal acordada tras el último parón gubernamental, y a la espera de la votación en el Congreso de un nuevo acuerdo presupuestario, que podría ocurrir el lunes.

(Texto) (Foto) (Video)

SIRIA KURDOS

Damasco.- Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) anunciaron este viernes un nuevo acuerdo «integral» para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo decayera este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí anunció este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo su control militar, será reabierto el próximo domingo, tanto para la entrada como para la salida de personas.

(Texto)

– El Ejército israelí mató la madrugada de este viernes en el centro de la Franja de Gaza a otros cuatro gazatíes, de quienes dice que iban armados, y sus muertes se suman a las de al menos otros tres palestinos en Rafah (sur) que presuntamente emergieron de un túnel.

(Texto) (Vídeo)

– China acusó recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada este mes por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, pero guarda desde entonces un silencio que anticipa un probable «no» a integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a la ONU.

(Texto)

RESERVA FEDERAL

Washington – El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que ha nominado al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell.

(Texto)

(Enviado perfil de Kevin Warsh, “el halcón de la inflación” del ala republicana de la Reserva Federal de EEUU).

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética ucraniana durante la pasada noche, tras la tregua para este sector que pidió al líder ruso, Vladímir Putin, el estadounidense Donald Trump con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El anuncio de tregua de Donald Trump no ha acabado con los enfrentamientos por ambas partes este viernes, mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra, pero ha confirmado que Moscú no atacó infraestructuras energéticas en las últimas horas.

(Texto)(Vídeo) (Foto)

– La tecnología de internet por satélite Starlink, de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk SpaceX, ha sido un pilar de las comunicaciones militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, pero ahora es cada vez más utilizada por las fuerzas rusas para guiar drones en tiempo real durante ataques aéreos diarios contra objetivos militares y civiles. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla «evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla».

(Texto) (Foto) (Video)

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió de que esta medida podría «desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance» en la isla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Cuba va a afrontar una «grave crisis» en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

(Texto)

EEUU FRIO

Nueva York – La ola de aire ártico en Estados Unidos provocaría nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, lo que no ocurre desde hace 16 años, avisó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), tras la anterior tormenta invernal que dejó este comienzo de año más de 100 muertos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami (EE.UU.) – La NASA anunció este viernes que la ventana de lanzamiento de Artemis II hacia la órbita lunar se retrasó dos días, hasta el 8 de febrero, debido a un reajuste en la carga de combustible del cohete por las inusuales bajas temperaturas en Florida.

(Texto) (Foto)

– La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SAMURÁIS EXPOSICIÓN

Londres – De guerreros de élite en el Japón medieval a héroes globales de videojuego, la figura de los samuráis está rodeada de mitos que una nueva exposición en el Museo Británico de Londres analiza y contrasta con la realidad. Por Judith Mora

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCO BATTIATO

Roma – Han pasado cinco años de la muerte de Franco Battiato pero su legado sigue intacto. Ahora, una exposición en Roma lo celebra mostrando los enseres, obras y libros que atesoraba en su villa siciliana para repasar, así, la vida de aquel cantautor y místico en perenne búsqueda de ‘un centro de gravedad permanente’. Por Gonzalo Sánchez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ARTE

Nueva York – La casa Sotheby’s presenta a la prensa las pinturas de su subasta ‘Old Master’, con piezas estimadas en más de 100 millones de dólares y cuyo cuadro estrella es un Rembrandt titulado ‘Young Lion Resting’.

(Foto) (Video)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, Efe envía la última parte de una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES.

int/rml/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245