Temas del día de EFE Internacional del viernes 19 de diciembre (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, puso este viernes condiciones para que no haya más guerras con Occidente y, por primera vez, se mostró dispuesto a garantizar la seguridad de los votantes en caso de que Ucrania convoque elecciones presidenciales.



– Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.



– Kiev – El presidente Volodímir Zelenski ha tenido que cambiar de retórica este viernes y destacar la importancia de que la Unión Europea (UE) aprobara seguir financiando a Kiev con la emisión de más deuda, después de que afirmara que Ucrania tendría «un gran problema» si los Veintisiete acababan rechazando destinar los activos rusos congelados para seguir manteniendo a flote a su país. Por Marcel Gascón



UE MERCOSUR

Bruselas – La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con el Mercosur que se pospuso este jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, dijeron a EFE fuentes europeas.



– Foz de Iguazú (Brasil) – Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur iniciaron este viernes su cita semestral con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.



VENEZUELA EEUU

Caracas – Brasil y México se han ofrecido para servir de mediadores en busca de una salida diplomática a la tensión entre Venezuela y Estados, que ha escalado en los últimos días con la orden del presidente Donald Trump de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, lo que es calificado por Caracas como una maniobra «guerrerista» y «colonialista».



Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de droga cerca del país sudamericano.



PARAGUAY BRASIL

Sao Paulo – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, inauguran el Puente Internacional de la Integración, un puente de 760 metros que une ambos países sobre el Río Paraná.



ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – – El Ejército de Israel mató a un palestino este viernes después de que supuestamente traspasara la conocida como línea amarilla en la zona sur de la Franja de Gaza, mientras el grupo islamista Hamás denunciaba que el ministro israelí de Finanzas ha aprobado la construcción de un nuevo asentamiento de grandes dimensiones en la parte oriental ocupada de Jerusalén.



Se envió una crónica desde Ciudad de Gaza sobre un nuevo dispositivo desarrollado por doctores gazatíes para permitir a los pacientes que han sufrido amputaciones conservar sus extremidades.

JEFFREY EPSTEIN

Washington – El Departamento de Justicia de EE.UU. publica «varios cientos de miles de documentos» sobre el pederasta Jeffrey Epstein este viernes, cuando vence el plazo para la salida a la luz de los archivos desclasificados del caso según una ley ratificada por el presidente, Donald Trump.



ASIA ESTAFAS

Bangkok/Bogotá/Nom Pen/São Paulo – Las mafias que desde espacios casi carceleros del Sudeste Asiático, sobre todo en Camboya y Birmania, llevan a cabo multimillonarias y sofisticadas estafas digitales, según denuncias de la ONU y numerosas organizaciones, han puesto el foco recientemente en España y Latinoamérica, con la creciente captación de nativos que les faciliten encontrar víctimas de fraudes en sus países de origen.



BANGLADÉS PROTESTAS

Nueva Delhi – La muerte del líder estudiantil y aspirante a diputado Sharif Osman Hadi desató la violencia en Bangladés, donde turbas de seguidores incendiaron anoche las sedes diplomáticas y de los principales periódicos, sembrando el caos en la capital, en lo que el Gobierno interino califica como un «sabotaje» diseñado para hacer descarrilar las elecciones de febrero.



HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras mantienen este viernes al candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, en cabeza con el 40,40 % de los votos, después de que el jueves se iniciara, con retraso, el escrutinio especial para el recuento de 2.792 actas electorales.



COLOMBIA JUSTICIA

Bogotá – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emite la primera sentencia condenatoria, con penas de cárcel, contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía, acusado por el asesinato de 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003, cuando era comandante del Batallón La Popa.



CUBA ENERGÍA

La Habana – Dos buques procedentes de México con un total de 80.000 barriles de combustible van a llegar en unos días a Cuba para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) facilitados a EFE. Por Juan Carlos Espinosa



EEUU MÚSICA

Miami (EE.UU.) – A más de tres décadas de su irrupción en el rock latino, el dúo colombiano Aterciopelados no reniega de su edad, sino que se burla de ella y le canta, una exploración que marca ‘Genes rebeldes’, el álbum que les valió una nominación al Grammy y los llevó de gira por Estados Unidos. Por Alicia Civita



EEUU NAVIDAD

Nueva York – Con 700 casitas y locales tallados uno a uno, el célebre GingerBread Lane, el pueblo de pan de jengibre más grande del mundo, regresa estas Navidades a Nueva York convertido en un retrato dulce de la ciudad, donde conviven un taxi amarillo, un tramo de la Quinta Avenida, los almacenes Macy’s y hasta un restaurante halal, todo en versión galletera. Por Jan Téllez Asensio



