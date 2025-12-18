Temas del día de EFE Internacional del viernes 19 de diciembre

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su tradicional rueda de prensa de fin de año, en la que responde a preguntas de periodistas y ciudadanos, intervención en la que abordará la situación política y económica del país, además de la marcha de la guerra en Ucrania.

– Los líderes europeos siguen negociando una decisión sobre el uso de los rendimientos que generan los activos inmovilizados por sanciones, con el objetivo de garantizar la financiación que necesita Ucrania ante la prolongación de la guerra con Rusia, un acuerdo que requiere superar el veto belga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene previsto una visita a Polonia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rueda de prensa de final de año de la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE MERCOSUR

Bruselas – El nuevo aplazamiento de última hora por parte de la UE de la firma del acuerdo comercial con Mercosur, prevista para el sábado, muestra una vez más las enormes diferencias entre los Veintisiete acerca de este pacto, deseado por muchos socios europeos pero rechazado por algunos, encabezados por Francia e Italia.

– Los cancilleres del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se reúnen en Foz de Iguazú (Brasil) para preparar la cumbre semestral de jefes de Estado del día siguiente, en un contexto de incertidumbre, ya que estaba prevista la firma del acuerdo comercial con la UE, ahora aplazado hasta enero a petición de Italia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibe en París a los sindicatos agrícolas para tratar el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, cuya firma se ha aplazado, previsiblemente hasta enero, y la dermatosis bovina, dos cuestiones que preocupan en extremo al campo en Francia. (Texto) (Foto)

– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, inauguran el Puente Internacional de la Integración, un puente de 760 metros que une ambos países sobre el Río Paraná, un día antes de la cumbre del Mercosur del sábado. (Texto)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El acuerdo de alto el fuego en Gaza se mantiene, aunque sin evolucionar, mientras su población sigue sometida a una crisis humanitaria agravada ahora por las lluvias y las bajas temperaturas y sometida a los ataques ocasionales de las fuerzas armadas israelíes contra quienes cruzan la llamada “línea amarilla”.

– Se enviará una crónica desde Ciudad de Gaza sobre un nuevo dispositivo desarrollado por doctores gazatíes para permitir a los pacientes que han sufrido amputaciones conservar sus extremidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JEFFREY EPSTEIN

Washington – Al final del día vence el plazo fijado por la ley aprobada por el Congreso para que el Departamento de Justicia haga públicos los archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, un proceso que, según la mayoría de expertos, difícilmente podrá llevarse a cabo a tiempo debido al enorme volumen de información archivada.

ASIA ESTAFAS

Bangkok/Bogotá/Nom Pen/Sao Paulo – Las mafias que desde espacios casi carceleros del Sudeste Asiático, sobre todo en Camboya y Birmania, llevan a cabo multimillonarias y sofisticadas estafas digitales han puesto el foco recientemente en España y Latinoamérica, con la creciente captación de trabajadores que ayudan a buscar víctimas de fraudes en sus países de origen.

– Con testimonios a EFE de protagonistas de estafas, víctimas y expertos desde varios países.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El retraso en el inicio del escrutinio de casi 2.800 actas electorales con inconsistencias mantiene la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, con el horizonte de que si no hay un resultado oficial para el 30 de diciembre el proceso pasará al Parlamento.

EEUU NAVIDAD

Nueva York – Con 700 casitas y locales tallados en jengibre, el célebre GingerBread Lane regresa estas Navidades a Nueva York convertido en un retrato dulce de la ciudad, donde conviven un taxi amarillo, un tramo de la Quinta Avenida, los almacenes Macy’s y hasta un restaurante halal, todo en versión galletera.

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El Banco de Francia publica sus proyecciones macroeconómicas para el periodo 2026-2028. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA DEUDA.- Se publican los datos de la deuda pública francesa en el tercer trimestre. (Texto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA PENSIONES.- La Cámara Alta de Alemania, el Bundesrat, prevé adoptar la reforma de las pensiones. (Texto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- La Cámara Alta de Alemania o Bundesrat, la representación de los 16 estados federados del país, prevé adoptar el proyecto presupuestario de 2026, que prevé para el próximo año gastos e ingresos por un total de 524.540 millones de euros. (Texto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de octubre de 2025. (Texto)

10:00h.- MOSCU.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su tradicional su rueda de prensa de fin de año, en la que responde a preguntas de periodistas y ciudadanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:25h.- Varsovia.-POLONIA PORTUGAL .- El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, se reúne con su homólogo luso, Paulo Rangel. (Texto)

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, publica su informe mensual de diciembre. (Texto)

15:00h.- Moscú.- RUSIA BANCO CENTRAL.- Rueda de prensa de final de año de la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina. (Texto)

16:30h.- Bucarest.- RUMANÍA PROTESTAS.- Manifestación contra la corrupción y a favor de la independencia del sistema judicial en Bucarest, organizada por la ONG “La corrupción mata”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prevé visitar Polonia.

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la última reunión del año del Consejo Europeo

Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga los datos de la deuda acumulada del Reino Unido. (Texto)

París.- FRANCIA SHEIN.- Un tribunal francés se pronuncia sobre la demanda de suspensión de la plataforma Shein en Francia por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil y otros productos ilegales. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA VIOLENCIA MACHISTA.- Sayuri, Jannifer, Oriana y Rossmery fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en tan solo una semana de diciembre y todas ellas tenían en común que eran inmigrantes latinas. Una cifra que evidencia la vulnerabilidad de este colectivo, que representa una quinta parte de los casos de violencia machista con seguimiento policial activo en España. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA ELECCIONES.- Extremadura es un ejemplo del despoblamiento de la España rural y del envejecimiento progresivos por factores como la emigración y la baja natalidad, y pese a ello la extrema derecha no renuncia a los mensajes contra la inmigración extranjera de cara a las elecciones que se celebrarán en la región este domingo. (Texto) (Foto)

América

13:00h.- Foz de Iguazú.- MERCOSUR CUMBRE.- Reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, encabezada por los cancilleres y previa a la cumbre de jefes de Estado del bloque suramericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en noviembre. (Texto)

14:00h.- Sao Paulo.- BRASIL LULA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acude este viernes a su tradicional cita navideña con recicladores informales, en la ciudad de São Paulo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Lima.- PERÚ FUJIMORI.- El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional analiza en una audiencia presencial el pedido de Keiko Fujimori y otros investigados en un caso de presunto lavado de activos para que se ejecute una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó anular la investigación fiscal y archivar ese proceso. Corte Superior Nacional (cuadra 7 de la avenida Tacna, Cercado de Lima) (Texto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a conocer la primera sentencia adversarial, que conlleva penas de cárcel contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía, acusado por el asesinato de 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, cuando fue comandante del Batallón La Popa, entre 2002 y 2003. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU PRECIOS.- La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) de Estados Unidos tenía previsto publicar el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés) correspondiente al mes de noviembre, pero los estragos del cierre Federal han obligado a aplazarla.

17:30h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia se reúne para revisar la tasa básica de interés, que desde abril pasado está en el 9,25 %. (Texto)

19:00h.- Sao Paulo.- BRASIL PARAGUAY.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, inauguran el Puente Internacional de la Integración, un puente de 760 metros que une ambos países sobre el Río Paraná. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana marcada por las pérdidas en el sector tecnoógico, arrastrado por la caída de la tecnológica Oracle, y la publicación de los datos de la inflación en EEUU, que decreció en noviembre hasta el 2,7%, menos de lo esperado

Montevideo.- URUGUAY MODA.- La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada presenta en una rueda de prensa la exposición ‘En Retrospectiva – 40 años de diseño y creatividad de Ágatha Ruiz de la Prada’, que estará en Uruguay desde el 20 de diciembre hasta el 22 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ANIMALES.- Hace más de dos años, el Congreso de la Ciudad de México prohibió la venta de animales en mercados en la capital. Un proceso legal que simboliza ahora el popular Mercado de Sonora, ubicado en pleno centro de la capital mexicana, y que deberá poner fin a esta controvertida actividad a final de 2025. (Texto) (Foto)

Nueva York.- ONU SOMALIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar la misión de paz para Somalia llamada Misión de Apoyo a la Unión Africana en Somalia (AUSSOM), aprobada el año pasado por primera vez para luchar contra las células terroristas de Al Shabab y otros grupos yihadistas presentes en ese país y estabilizar el país africano, uno de los más pobres del continente.

Nueva York.- RD CONGO CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación de la misión de paz de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) en medio de la persistente violencia y los avances de grupos armados en el este del país.

Nueva York.- ONU SIRIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la misión de ‘cascos azules’ en el Golán sirio, conocida como UNDOF (“Fuerza de observación de retirada de Naciones Unidas», siglas en inglés).

Nueva York.- EEUU NAVIDAD.- Con 700 casitas y locales tallados en jengibre, el célebre GingerBread Lane regresa estas Navidades a Nueva York convertido en un retrato dulce de la ciudad, donde conviven un taxi amarillo, un tramo de la Quinta Avenida, los almacenes Macy’s y hasta un restaurante halal, todo en versión galletera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- JEFFREY EPSTEIN.- Al final del día se cumple el plazo otorgado por la ley que aprobó el Congreso para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, aunque la mayoría de expertos considera imposible que la divulgación se realice a tiempo teniendo en cuenta el enorme volumen de información archivada. (Texto)

Miami.- EEUU MÚSICA.- A más de tres décadas de su irrupción en el rock latino, el dúo colombiano Aterciopelados no reniega de su edad, sino que se burla y le canta, una exploración que marca ‘Genes rebeldes’, el álbum que les valió una nominación al Grammy y los llevó de gira por Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

El Cairo.- RUSIA ÁFRICA.- La conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África abordará durante dos días las relaciones entre Moscú y el continente africano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nom Pen.- ASIA ESTAFAS.- Los centros de estafas digitales que han proliferado en los últimos años en varios países del Sudeste Asiático han puesto también el foco recientemente en el mercado hispanohablante, con la creciente captación de trabajadores que emplean el español para buscar víctimas de fraudes a través de redes sociales y servicios de mensajería en Latinoamérica y España desde espacios controlados por mafias en países como Camboya o Birmania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- MEDICINA TRADICIONAL.- Nueva Delhi es sede este miércoles de la segunda Cumbre Global de la OMS sobre Medicina Tradicional, coorganizada por el Gobierno de la India y la Organización Mundial de la Salud, que reúne a ministros y responsables sanitarios de más de 20 países.

Tokio.- JAPÓN ASIA CENTRAL.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, acoge en una cena a los presidentes de Tajikistán, Emomali Rahmon; de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev; de Kirgistán, Sadyr Zhaparov; y de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov. El evento tiene lugar un día antes de una cumbre entre los mandatarios del archipiélago y los países de Asia Central.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- Las autoridades japonesas publican los datos de inflación para el mes de diciembre.

Tokio.- JAPÓN NUEVA ZELANDA.- Los ministros de Defensa de Japón y Nueva Zelanda mantienen una reunión este viernes en Tokio.

Tokio – JAPÓN TIPOS – El Banco de Japón (BoJ) concluye su reunión anual, en la que analistas anticipan una nueva subida del tipos de interés de referencia, de 25 puntos básicos, lo que colocaría la tasa en su nivel más alto en 30 años, un movimiento contrario al de las grandes potencias y que forma parte de la normalización de la política monetaria de la entidad crediticia nipona tras su década de medidas ultraflexibles para estimular la inflación. (foto)

