Temas del día de EFE Internacional del viernes 24 de julio de 2026 (07:30 horas)

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15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington- El Gobierno de Irán calificó de «precedente incendiario» que el presidente Donald Trump amenace con que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes serán pagados con fondos iraníes congelados, tras otra noche de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Los habitantes del estado venezolano La Guaira siguen sintiendo miedo al cumplirse un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, mientras avanzan los trabajos de remoción de escombros de edificios colapsados y el comercio se reactiva lentamente a la par que los servicios como electricidad y de telecomunicaciones.

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– Un mes después del devastador doble terremoto, Venezuela avanza hacia una reconstrucción de las zonas afectadas que expertos estiman en miles de millones de dólares, un gigantesco reto sobre todo para un país endeudado, aún sancionado y con una economía que no ha recuperado todo lo perdido en sus peores años. (Texto)

GUERRA COMERCIAL

Washington – La administración del presidente Donald Trump intenta una vez más mantener viva su política comercial restrictiva a nivel global con el anuncio de nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5 % a 60 economías ante la expiración este viernes de las tarifas temporales impuestas en febrero, que a su vez sustituían los aranceles previos que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo.

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– Los aranceles entrarán en vigor a las 06:01 GMT de este viernes.

EEUU PRENSA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra.

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INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi – El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), mejor conocido como las ‘Cucarachas’, convocó para este viernes una protesta nacional contra la brutalidad policial, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

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– Se enviará unas claves sobre este movimiento.

UNESCO PATRIMONIO

Tokio – La Unesco prevé examinar este viernes la candidatura a su Lista de Patrimonio Mundial del yacimiento arqueológico palestino de Sebastia, en el marco de una reunión en la ciudad surcoreana de Busan en la que hasta el 29 de julio se examinarán otras propuestas como la española Ribeira Sacra.

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SANTIAGO RONCAGLIOLO

Lima – Desde que el nuevo papa saludó en español a su querida diócesis de la ciudad peruana de Chiclayo, Santiago Roncagliolo quería contar cómo Robert Prevost hizo frente a los abusos de la Iglesia y acabó siendo elegido como León XIV, lo que ha plasmado en ‘El pastor y los lobos’, un libro del que habla con EFE. Por Paula Bayarte.

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ADEMÁS

CUBA TURISMO – La Habana – La hotelera española Meliá cesa este viernes sus operaciones en Cuba, donde estaba gestionando 34 hoteles, tras meses de presión de EE.UU. contra la isla mediante un bloqueo petrolero, que ha agravado las crisis económica y energética, y nuevas sanciones secundarias contra empresas extranjeras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut – La educación en el Líbano afronta uno de sus momentos más críticos tras el reciente conflicto, que ha dejado cientos de escuelas dañadas o fuera de servicio y amenaza con impedir que unos 100.000 niños regresen a las aulas cuando comience el próximo curso escolar, previsto para septiembre. Por Rosa Soto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUDÁFRICA CORRUPCIÓN | Ciudad del Cabo – Un tribunal de Sudáfrica emite su fallo sobre la petición urgente del presidente del país, Cyril Ramaphosa, para paralizar su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción. (Texto)

BIRMANIA ESPAÑA | Rangún – Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pide al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Por Héctor Pereira. (Texto) (Vídeo)

FESTIVAL BAYREUTH | Berlín – La organización del Festival de Bayreuth explica en una rueda de prensa su programación, que comienza el sábado con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra que fue fundamental para Wagner, y que también incluye por primera vez en el anillo de nibelungo escenografías acompañadas por imágenes generadas por inteligencia artificial, entre otras novedades con los que el evento celebra su 150 edición. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- Wolfsburg (Alemania).- VOLKSWAGEN RESULTADOS.- El grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Skoda, Seat/Cupra, Audi y Porsche, presenta los resultados del primer semestre.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta a profesionales en previsiones macroeconómicas y la encuesta de expectativas del consumidor.

Londres.- R.UNIDO OMI.- Sesiones del subcomité de Implantación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Berlín.- FESTIVAL BAYREUTH.- La organización del Festival de Bayreuth explica en rueda de prensa su programación, que comienza mañana con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra que fue fundamental para Wagner, y que también incluye por primera vez en el anillo de nibelungo escenografías acompañadas por imágenes generadas por inteligencia artificial, entre otras novedades con los que el evento celebra su 150 edición. (Texto)

América

11:00h.- Nueva York.- AMERICAN EXPRESS RESULTADOS.- American Express presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primer trimestre un beneficio neto de 2.971 millones de dólares, un 15 % más interanual, con los inversores pendientes de la evolución del gasto de los consumidores, especialmente entre los clientes de mayor poder adquisitivo, y del crecimiento del volumen de pagos.

13:30h.- Medellín (Colombia).- COLOMBIA CAF.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reúne con el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, para presentar los compromisos de financiación del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe con el país. (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de junio. (Texto)

Montevideo – URUGUAY SALUD – El exdirector del Instituto de Diabetes y Tecnología Aplicada argentino Adrián Proietti dialoga con la Agencia EFE sobre la problemática de la diabetes en una región en la que dicha enfermedad afecta a más de 100 millones de personas, cifra que se triplicó desde 1990 a la fecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, oficializa este sábado su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL) en la ciudad de São Paulo, en un momento en el que las encuestas lo sitúan por debajo del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- La firma demoscópica Datafolha divulga una nueva encuesta sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, para las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte con ventaja con respecto al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro. (Texto)

Nueva York.- CPI FISCAL.- Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votan en Nueva York, previsiblemente en las instalaciones de Naciones Unidas, la posible destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ CONGRESO.- El nuevo Congreso de Perú inicia sus funciones con la jura de los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Legislativo para el período 2026-2031, a cinco días de la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU JUSTICIA.- Terminan las audiencias preliminares para determinar si el rapero estadounidense D4vd enfrenta un juicio por la muerte de la menor Celeste Rivas Hernández, cuyos restos fueron hallados en un vehículo del artista. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA CULTURA.- Inauguración de la instalación artística ‘Máscara del Moreno: Fiesta y Poder’, un homenaje a la riqueza del folclore de Bolivia y a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada en 2019 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile.- ROSALÍA.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Santiago de Chile el primero de los cuatro shows que tiene programados en el país, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026, que arrancó la semana pasada en Bogotá.

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, encabezará este viernes, en uno de sus últimos actos oficiales antes de dejar el poder el 7 de agosto, la devolución de la espada de Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en un recorrido que comenzará en la Casa de Nariño y atravesará parte del centro histórico de Bogotá. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

Bogotá.- COLOMBIA NARCOTRÁFICO.- Treinta años después de la caída del cartel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, uno de los ocho hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de sus fundadores, rechaza en una entrevista con EFE el estigma que arrastra su apellido. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- Comienza la XIV edición del Festival Gabo, en el que periodistas de Iberoamérica debaten en la primera jornada sobre corrupción, dictaduras y violencia de los conflictos armados. Gimnasio Moderno (Texto) (Foto) (Video)

San Diego (EE.UU.).- COMIC CON.- Los universos de ‘Blade Runner 2099’ y ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ protagonizarán este viernes la segunda jornada de la Comic-Con de San Diego, que también conmemorará el 20ª aniversario de ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro, y celebrará la ceremonia de los premios Eisner, los galardones más prestigiosos de la industria del cómic. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL DEFENSA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita en el interior del estado de São Paulo las instalaciones de la empresa Avibras Aeroco, que retomó este año la producción de misiles, vehículos y lanzadores espaciales civiles, entre otros equipamientos.

O.Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- La educación en el Líbano afronta uno de sus momentos más críticos tras el reciente conflicto, que ha dejado cientos de escuelas dañadas o fuera de servicio y amenaza con impedir que unos 100.000 niños regresen a las aulas cuando comience el próximo curso escolar, previsto para septiembre. Por Rosa Soto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Sudáfrica emite su fallo sobre la petición urgente del presidente del país, Cyril Ramaphosa, para paralizar su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción. (Texto)

Asia

Rangún.- BIRMANIA ESPAÑA.- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pide al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Por Héctor Pereira (Texto) (Vídeo)

Manila.- ASEAN EXTERIORES.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra en Filipinas el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), con algunos de los países firmantes, como Chile y Brasil, un día después de la reunión de Exteriores del bloque y sus principales socios (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, modera el evento «Impulsar la cooperación para hacer frente a las amenazas y los desafíos emergentes» durante su participación en la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) con el bloque de países regionales, que se celebra en Manila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA CAMBOYA.- Se cumple un año del inicio del conflicto armado entre Tailandia y Camboya, que tuvo dos brotes de enfrentamientos, en julio y diciembre, con cerca de un centenar de muertos y cuyo fin estuvo mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tokio.- UNESCO PATRIMONIO.- La Unesco prevé examinar este viernes la candidatura a su Lista de Patrimonio Mundial del yacimiento arqueológico palestino de Sebastia, en el marco de una reunión en la ciudad surcoreana de Busan en la que hasta el 29 de julio se examinarán otras propuestas como la española Ribeira Sacra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado junio. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El Tribunal Supremo surcoreano dicta su fallo sobre la condena de cuatro años de prisión impuesta por un tribunal inferior a la ex primera dama, Kim Keon-hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk-yeol, por manipulación bursátil y recibir regalos de la Iglesia de la Unificación. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR EMPRESAS.- Un tribunal surcoreano dicta su fallo sobre la división de bienes en el divorcio del presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, en lo que podría ser el mayor reparto patrimonial en la historia del país, un caso marcado por la fuerte subida de las acciones del conglomerado, vinculada al auge del fabricante de chips SK hynix. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Expira el arancel temporal del 10 % que la administración estadounidense aplica a Nueva Delhi junto a otros socios comerciales.

Pekín.- CHINA R.CHECA.- El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, concluye una visita oficial a China al frente de una delegación parlamentaria, después de que Pekín haya protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán.

Yakarta.- INDONESIA RELIGIÓN.- El Consejo de Ulemas de Indonesia, el organismo de eruditos musulmanes del archipiélago, abre su congreso nacional en el que se esperan propuestas para incorporar normas y leyes cargados de moral religiosa en asuntos públicos del país.

Redacción EFE Internacional

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