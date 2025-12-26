Temas del día de EFE Internacional del viernes 26 de diciembre (09.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela se mantiene en alerta ante la posibilidad de más confiscaciones de buques con petróleo nacional en medio del despliegue aeronaval de Estados Unidos, mientras la opositora María Corina Machado ha anticipado su retorno al país después de su viaje a Oslo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Se cumplen dos meses y medio de un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes siguen apostadas, con ataques esporádicos y sin una fecha clara para su salida.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)- La retirada ucraniana de Síversk y las dificultades en Guliapole y Vovchansk demuestran la ventaja que Rusia retiene en el campo de batalla pese a las elevadas bajas, aunque las fuerzas ucranianas siguen avanzando en Kúpiansk. Por Rostyslav Averchuk.

EEUU INMIGRACIÓN

El Gobierno de Venezuela convoca a una rueda de prensa para declarar sobre el caso de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en una cárcel de El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por Estados Unidos.

HONDURAS ELECCIONES

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que el miércoles declaró presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, continuará con el escrutinio especial de 305 actas electorales que están pendientes, lo que no alterará los resultados del nivel presidencial. El organismo tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales.

KOSOVO ELECCIONES – Skopie – La exprovincia serbia de Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas, con la oposición fragmentada buscando derrocar al primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, mientras que la UE espera un gobierno dispuesto a avanzar en la normalización con Serbia.

– Además, se enviará una nota sobre la situación política de la minoría serbia en el norte de Kosovo y otra con los breves perfiles de los principales candidatos a primer ministro.

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok – Culminan los 60 días de campaña política para las elecciones generales de Birmania (Myanmar), convocadas por la junta militar que detenta el poder y señaladas de fraudulentas por la oposición democrática que fue depuesta del poder en el golpe de 2021.

INDIA CRISTIANOS

Nueva Delhi – La India, donde los cristianos representan apenas el 2,3 % de la población, ha registrado una serie de ataques contra celebraciones cristianas en los días previos a la Navidad, con algunos casos de vandalismo atribuidos a grupos nacionalistas hinduistas como la quema de decoraciones e incidentes en iglesias y escuelas.

RUSIA DECEMBRISTAS

Moscú – Se cumplen 200 años del primer intento de las élites -los Decembristas- de poner fin a la autocracia en Rusia. Como ocurriera con el centenario de la Revolución Bolchevique, el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un experto en el arte de la conspiración, ignoró el aniversario para impedir que el creciente descontento con la guerra en Ucrania se traduzca en un nuevo levantamiento.

MISS UNIVERSO

Bangkok – Un tribunal de Tailandia dicta sentencia en una demanda por presunto fraude contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, propietaria del 50 % de Miss Universo y creadora del conglomerado JKN Global Group, sobre quien pesa una orden de arresto.

ARTE 2026

Redacción Internacional – Tras un sólido 2025 para los museos, 2026 llega con una programación especialmente ambiciosa que invita a viajar a los grandes centros de arte del mundo para conocer más sobre una ecléctica nómina de artistas: desde maestros del Renacimiento, a iconos de la modernidad y figuras clave del arte contemporáneo como Rafael, Frida Kahlo, Zurbarán, Rothko o Ana Mendieta.

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones convocadas por la junta militar birmana, en las que no concurre una oposición real, la Agencia EFE pasará a partir de este jueves una serie previa con la guía BIRMANIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Londres.- R.UNIDO AVIÓNICA.- Edimburgo (R. Unido) – Una nueva tecnología de aviónica desarrollada en Escocia permitirá a Europa diseñar cohetes reutilizables de forma más rápida y económica, al incorporarse al motor ARCOS, uno de los primeros aerospike listos para vuelo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA DECEMBRISTAS.- Se cumplen 200 años del primer intento de las élites rusas -los Decembristas- de poner fin a la autocracia en este país. (Texto) (Foto)

– Skopie – KOSOVO ELECCIONES – La exprovincia serbia de Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas, con la oposición fragmentada buscando derrocar al primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, mientras que la UE espera un gobierno dispuesto a avanzar en la normalización con Serbia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana que arrancó en verde gracias a los valores tecnológicos y que ha estado marcada por las festividades de Navidad

Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría (‘Pipo’), detenido en noviembre en España, y otros altos cargos de esa organización por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Noveno piso del Complejo Judicial Norte de Quito. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO MEDIOAMBIENTE.- Tras las fiestas decembrinas, la basura sigue siendo uno de los principales retos en Ciudad de México, pues la Navidad aumenta significativamente los desechos (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz – BOLIVIA LITIO – Pueblos indígenas del suroeste de Bolivia, donde está el mayor yacimiento de litio del país, piden al Gobierno que los proyectos de explotación de ese mineral incluyan estudios ambientales y la consulta previa a esas comunidades, que buscan así ser reconocidas y que estas iniciativas no tengan impactos negativos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo – URUGUAY SALUD – El incremento de los casos de sífilis en el último quinquenio mantiene en alerta a las autoridades uruguayas, que lo interpretan como un indicador de las persistentes desigualdades sociales, según indica el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Rangún.- BIRMANIA ELECCIONES.- Culminan los 60 días de campaña política para las elecciones generales de Birmania (Myanmar), convocadas por la junta militar que detenta el poder y señaladas de fraudulentas por la oposición democrática que fue depuesta del poder en el golpe de 2021. (foto) (vídeo)

Kuala Lumpur.- MALASIA CORRUPCIÓN.- El Tribunal Supremo de Malasia dicta sentencia en el caso contra el exprimer ministro, Najib Razak, -quien se encuentra en prisión por corrupción- acusado de cuatro cargos por abuso de poder para apropiarse de 2.300 millones de ringgit (unos 550 millones de dólares o más de 470 millones de euros) procedentes del fondo soberano 1MDB, y otros 21 cargos de lavado de dinero. Tribunal Supremo de Malasia. (Foto)

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- Japón publica sus datos de empleo para el mes de noviembre, en un contexto de rigidez del mercado laboral que representa una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial.

Bangkok.- MISS UNIVERSO.- Un tribunal de Tailandia dicta sentencia en una demanda por presunto fraude contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, propietaria del 50 % de Miss Universo y creadora del conglomerado JKN Global Group, sobre quien pesa una orden de arresto.

