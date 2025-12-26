Temas del día de EFE Internacional del viernes 26 de diciembre (19.00 horas)

5 minutos

EEUU NIGERIA

Washington/Lagos – Estados Unidos y Nigeria anunciaron este jueves que lanzaron ataques aéreos de forma conjunta contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámmico (EI) desde los que según Donald Trump se ha atacado a «cristianos inocentes».

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela se mantiene en alerta ante la posibilidad de más confiscaciones de buques con petróleo nacional en medio del despliegue aeronaval de Estados Unidos, mientras la opositora María Corina Machado ha anticipado su retorno al país después de su viaje a Oslo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Se cumplen dos meses y medio de un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes siguen apostadas, con ataques esporádicos y sin una fecha clara para su salida.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)- La retirada ucraniana de Síversk y las dificultades en Guliapole y Vovchansk demuestran la ventaja que Rusia retiene en el campo de batalla pese a las elevadas bajas, aunque las fuerzas ucranianas siguen avanzando en Kúpiansk. Por Rostyslav Averchuk.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que mantendrá una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump probablemente el próximo domingo en Florida.

– El Kremlin anunció que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

EEUU INMIGRACIÓN

Caracas – El Gobierno de Venezuela convoca a una rueda de prensa para declarar sobre el caso de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en una cárcel de El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por Estados Unidos.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que el miércoles declaró presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, continuará con el escrutinio especial de 305 actas electorales que están pendientes, lo que no alterará los resultados del nivel presidencial. El organismo tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales.

Washington – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llamó hoy a Asfura para felicitarle por su victoria y destacar la sintonía de su proyecto político con la agenda del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

KOSOVO ELECCIONES – Skopie – La exprovincia serbia de Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas, con la oposición fragmentada buscando derrocar al primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, mientras que la UE espera un gobierno dispuesto a avanzar en la normalización con Serbia.

– Además, se envió una nota sobre la situación política de la minoría serbia en el norte de Kosovo y otra con los perfiles de los principales candidatos a primer ministro.

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok – Culminan los 60 días de campaña política para las elecciones generales de Birmania (Myanmar), convocadas por la junta militar que detenta el poder y señaladas de fraudulentas por la oposición democrática que fue depuesta del poder en el golpe de 2021.

INDIA CRISTIANOS

Nueva Delhi – Los ataques, detenciones y presiones sociales y legales contra la comunidad cristiana en la India se han intensificado en los últimos años y han vuelto a quedar en evidencia esta Navidad, tras un 2025 en el que se registraron más de 700 incidentes, según la organización de defensa United Christian Forum (UCF).

RUSIA DECEMBRISTAS

Moscú – Se cumplen 200 años del primer intento de las élites -los Decembristas- de poner fin a la autocracia en Rusia. Como ocurriera con el centenario de la Revolución Bolchevique, el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un experto en el arte de la conspiración, ignoró el aniversario para impedir que el creciente descontento con la guerra en Ucrania se traduzca en un nuevo levantamiento.

MISS UNIVERSO

Bangkok – La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

ARTE 2026

Redacción Internacional – Tras un sólido 2025 para los museos, 2026 llega con una programación especialmente ambiciosa que invita a viajar a los grandes centros de arte del mundo para conocer más sobre una ecléctica nómina de artistas: desde maestros del Renacimiento, a iconos de la modernidad y figuras clave del arte contemporáneo como Rafael, Frida Kahlo, Zurbarán, Rothko o Ana Mendieta.

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones convocadas por la junta militar birmana, en las que no concurre una oposición real, la Agencia EFE pasará a partir de este jueves una serie previa con la guía BIRMANIA ELECCIONES.

