Temas del día de EFE Internacional del viernes 31 de julio

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14 minutos

DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Castillejos (Marruecos) – Miles de personas siguen llegando a la frontera marroquí con Ceuta pese al despliegue de las fuerzas de seguridad de ese país para evitar su entrada a la ciudad española, donde se ha reforzado la seguridad con efectivos del Ejército y a la que viaja este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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COLOMBIA CUBA

La Habana – El presidente colombiano, Gustavo Petro, viaja a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una semana antes de terminar su mandato de cuatro años.

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EUROPA INCENDIOS

Burdeos (Francia)/Atenas/Lisboa – Los equipos de extinción confían en avanzar este viernes en la lucha contra el incendio de Gironda, el peor en Francia en más de setenta años, y el fuego permanece fuera de control en la isla griega de Creta, mientras Portugal gana terreno frente al que arrasa desde hace tres días el norte del país.

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EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en la residencia campestre de Camp David la reunión de gabinete con la guerra de Irán en una nueva escalada y el reto de responder a la demandas de los estadounidenses por el coste de vida.

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MUSEO ALBERTINA

Viena – La liebre más famosa y esquiva de la historia del arte, dibujada por Alberto Durero en 1502 con un realismo asombroso, ha salido de su madriguera para celebrar los 250 años del Museo Albertina de Viena, que atesora una de las colecciones gráficas más importantes del mundo.

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ADEMÁS

JAPÓN TERREMOTO | Tokio – Los equipos de rescate continúan por tercer día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 34 muertos y cientos de heridos. (Texto)

JAPÓN INTELIGENCIA | Tokio – Japón prevé estrenar este viernes su nueva Agencia Nacional de Inteligencia, la primera centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, como parte del refuerzo a las capacidades de contraespionaje del archipiélago bajo el gobierno de la conservadora Sanae Takaichi, en medio de los informes sobre una gran actividad de espías en el país.

COLOMBIA JUSTICIA | Bogotá – El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que enfrenta ese tribunal con la llegada a la Presidencia de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SECUESTRO | Los Ángeles (EE.UU.) – Hace seis meses que vieron por última vez en su casa de Arizona a Nancy Guthrie, la madre de la conocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, en un caso que las autoridades consideran un secuestro, pero sin que hayan identificado a algún sospechoso del rapto. (Texto)

ISRAEL VIOLENCIA MACHISTA | Jerusalén – Cuando el Gobierno israelí flexibilizó el acceso a las licencias de armas tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, lo presentó como una respuesta a la sensación de vulnerabilidad que dejó la masacre. Casi tres años después, las estadísticas alertan de una peligrosa consecuencia: el aumento exponencial de la violencia machista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TED LASSO | Los Ángeles (EE.UU.) – La cuarta temporada de la serie ‘Ted Lasso’ regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un tema con las series que se estrenan en agosto en las diferentes plataformas.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- IAG RESULTADOS.- Madrid/Londres – El grupo aéreo IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways (BA), entre otras compañías aéreas, divulga sus resultados correspondientes a la primera mitad del año. (Texto)

08:00h.- París.- AXA RESULTADOS.- La aseguradora AXA presenta sus resultados del primer semestre de 2026. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato mensual del mercado laboral (personas ocupadas, personas desempleadas y tasa de desempleo) correspondiente a mayo. (Texto)

08:00h.- París.- CRÉDIT AGRICOLE RESULTADOS.- El banco Crédit Agricole presenta sus resultados del primer semestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en julio.

10:00h.- Roma.- ITALIA CONFIANZA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica el índice de confianza de los consumidores en el mes de julio. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de julio. (Texto)

18:15h.- Ginebra.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) analiza las posibilidades de que el fenómeno climático de El Niño produzca aumentos de temperaturas a nivel global en los próximos meses. (Texto)

Viena.- ARTE AUSTRIA.- La liebre más famosa y esquiva de la historia del arte, dibujada por Alberto Durero en 1502 con un realismo asombroso, ha salido de su madriguera para celebrar los 250 años del Museo Albertina de Viena, que atesora una de las colecciones gráficas más importantes del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE UE.- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Cohesión y las Reformas y enviado de la UE para la cuestión chipriota, Raffaele Fitto, se reúne con el presidente Jristodulidis y el líder turcochipriota, Tufan Erhürman.

París.- NATACIÓN EUROPEOS.- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16 ago). (Texto)

París.- ENGIE RESULTADOS.- El grupo energético francés Engie presenta sus resultados del segundo trimestre.

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora belga Proximus presenta sus resultados del primer semestre.

América

10:30h.- Nueva York.- EXXON RESULTADOS.- ExxonMobil presenta este viernes sus resultados del segundo trimestre, en un momento clave para el sector energético por el repunte de los precios del crudo, las tensiones geopolíticas y la presión sobre las grandes petroleras para aumentar la producción.

12:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en junio. (Texto)

12:00h.- Nueva York.- CHEVRON RESULTADOS.- Chevron dará a conocer este viernes sus resultados del segundo trimestre con los inversores pendientes del impacto de los precios del petróleo, los márgenes de refinado y la estrategia de inversión de la compañía en un escenario de elevada volatilidad energética.

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que enfrenta ese tribunal con la llegada a la Presidencia de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El artista argentino Trueno, que recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio, ‘TURR4ZO’, charla con EFE en el marco de su participación en la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- Zoe Saldaña vuelve al terreno del espionaje con la tercera temporada de ‘Lioness’, una serie de acción de Paramount+ que la actriz protagoniza y produce junto a Nicole Kidman. (Texto) (Foto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El gobierno colombiano divulga los resultados del mercado laboral de junio. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ EXTERIORES.- El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza la presentación del nuevo canciller, el periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, una figura cercana a Estados Unidos tras haber trabajado durante quince años en su embajada en Lima. Palacio de Torre Tagle, Ucayali 335. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- La junta directiva del Banco de la República de Colombia (autoridad monetaria) se reúne para revisar los tipos de interés por última vez en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, crítico de la política monetaria restrictiva al considerar que frena el crecimiento económico del país. (Texto)

22:00h.- Santiago de Chile.- CHILE ABORTO.- El movimiento feminista convoca un «pañuelazo» en el centro de Santiago para protestar contra un proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar bajo las tres causales permitidas en Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reúne este viernes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, en la que representa la última escala de su gira por países de América Latina. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY FEMINISMO.- La investigadora Noelia Beltramelli cuenta en una entrevista con EFE los principales resultados de una investigación en la que reconstruyeron cuarenta años de producción feminista de datos, material que fue clave para la visibilización de la violencia machista en Uruguay y el impulso de cambios legislativos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TRATA.- En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas organizan un encuentro en el que abordarán la situación de la región. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU DESAPARECIDOS.- Hace seis meses que vieron por última vez en su casa de Arizona a Nancy Guthrie, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, en un caso que las autoridades consideran un secuestro, pero sin que hayan identificado a algún sospechoso del rapto. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- TED LASSO.- La cuarta temporada de la serie ‘Ted Lasso’ regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – PEMEX RESULTADOS – Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del segundo trimestre de 2026 tras perder 2.240 millones de dólares en el primer trimestre por la caída en las exportaciones. (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la producción industrial de junio. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la tasa de desempleo de junio. (Texto)

Nueva York – WALL STREET COYUNTURA – Wall Street cierra un mes de julio marcado por la volatilidad, con los semiconductores en el centro de las oscilaciones del mercado, en un mes en el que los inversores combinaron el optimismo por la inteligencia artificial y los sólidos resultados empresariales con la cautela ante las elevadas valoraciones del sector y las dudas sobre la evolución de los tipos de interés. (texto)

África

12:00h.- Rabat.- MARRUECOS JUSTICIA.- Se reanuda el juicio contra el rapero marroquí Mehdi el Youbi, acusado de insultar a instituciones en Marruecos. Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kampala.- UNIÓN AFRICANA SOMALIA.- Uganda acoge una cumbre de líderes de los países que contribuyen con tropas a la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (UA) en Somalia (AUSSOM), cuando el operativo se enfrenta a un futuro incierto tras las recientes amenazas de recortes en la financiación estadounidense.

Harare.- ZIMBABUE PROTESTAS.- Protestas convocadas por la oposición en Zimbabue contra la extensión del mandato presidencial de cinco a siete años, una reforma constitucional promulgada este julio por el jefe de Estado del país, Emmerson Mnangagwa.

Asia

Tokio.- JAPÓN TERREMOTO.- Los equipos de rescate continúan por tercer día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 34 muertos y cientos de heridos. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INTELIGENCIA.- Japón prevé estrenar su nueva Agencia Nacional de Inteligencia, la primera centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, como parte del refuerzo a las capacidades de contraespionaje del archipiélago bajo el gobierno de la conservadora Sanae Takaichi, en medio de los informes sobre una gran actividad de espías en el país.

Seúl.- COREA DEL SUR BOLSA.- Corea del Sur implementa el aumento del depósito mínimo exigido para operar con fondos cotizados (ETF) apalancados sobre acciones individuales, principalmente de Samsung Electronics y SK hynix, una medida destinada a frenar la especulación y contener la volatilidad del parqué surcoreano asociada al auge de estos productos.

Tokio.- JAPÓN TÉ.- La presidenta de la Asociación Central de Té Japonés, Yoko Kamikawa, explica en una rueda de prensa los desafíos y las oportunidades para Japón del aumento de popularidad del té matcha, que ha impulsado las exportaciones pero también ha generado imitadores extranjeros.

Tokio.- SONY RESULTADOS.- La multinacional japonesa de la tecnología y el entretenimiento Sony publica sus resultados financieros relativos al primer trimestre del año fiscal 2026. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de julio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria.

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés difunde su estimación de actividad económica del segundo trimestre, después de que el PIB isleño se expandiera a un ritmo del 14,55 % interanual en el primero ante la gran demanda de chips para inteligencia artificial. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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