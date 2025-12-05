Temas del día de EFE Internacional del viernes 5 de diciembre (19:00 horas)

EEUU EXTERIORES

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Estados Unidos como superpotencia, especialmente en el continente americano.

INDIA RUSIA

Nueva Delhi – Rusia y la India pactaron este viernes una alianza económica para el próximo lustro durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, y que estuvo marcada por las negociaciones sobre Ucrania. Por Juan Verano

– Putin aseguró en una entrevista al medio India Today que el volumen comercial de petróleo y productos derivados rusos con India sólo ha experimentado «un ajuste menor» este año.

– Finaliza el Foro India-Rusia, celebrado en Nueva Delhi con el compromiso de impulsar la economía y reforzar la cooperación entre ambos países.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Cuatro aerolíneas internacionales, las colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa y Boliviana de Aviación, se suman a las suspensiones de vuelos desde y hacia Venezuela tras el aviso de la autoridad aérea de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona, en medio del despliegue militar de Washington.

– El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, que sirve a Caracas, no tiene en su programación de este viernes salidas ni llegadas de vuelos operados por compañías internacionales, cuando se cumplen dos semanas de que Estados Unidos emitiera una advertencia sobre el espacio aéreo del país que desató una ola de cancelaciones por parte de compañías extranjeras.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania espera los resultados de la reunión en Miami de su equipo negociador con los emisarios de la Casa Blanca que fueron recibidos el martes en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien insistió en exigir condiciones que Kiev considera inaceptables.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, mantiene una cena privada en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a fin de buscar un compromiso para el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania que se encuentra inmovilizados en Bélgica.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio este viernes las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, por su papel en el retorno a su país de siete menores ucranianos de zonas del frente los cuales estaban bajo custodia de las autoridades rusas.

EEUU MÉXICO

Washington- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, se reunieron este viernes durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes coinciden en persona.

(Este sorteo reúne en Washington a Trump, Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, como líderes de los tres países anfitriones del torneo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel reclama la devolución del cuerpo del último de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, completamente devastada y a la espera de una ayuda humanitaria que entra a cuentagotas, mientras las operaciones militares no se detienen.

– El Ejército israelí dio por finalizada este viernes la «operación antiterrorista» que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en la Cisjordania ocupada y que se salda con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

– El Ejército israelí informó este viernes de un enfrentamiento entre sus soldados y dos «terroristas» en el norte de la Franja de Gaza, que se saldó con la muerte de uno de los combatientes palestinos.

– Qassam Barghouti, hijo del histórico líder del movimiento nacionalista palestino Fatah, Marwan Barghouti, dijo este viernes que su padre se encuentra «destrozado físicamente» a través de una publicación en Facebook, pero posteriormente la borró y trató de limitar el impacto en muchos palestinos preocupados por el estado de salud de la reconocida figura.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo- Al menos 1.608 personas han perdido la vida por las inundaciones que persisten y que se ven amenazadas por pronósticos de lluvias este viernes en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, que hoy actualizó su balance de víctimas y sumó casi 90 decesos.

– Las autoridades de Indonesia investigan a empresas por el posible daño ambiental causado en la isla de Sumatra (oeste), específicamente en las zonas devastadas por las inundaciones de los últimos días, que dejan un saldo de 867 muertos y 3,5 millones de afectados en el país, según el último balance.

HONG KONG ELECCIONES

Hong Kong – Hong Kong afronta este domingo unas elecciones legislativas condicionadas por el incendio más grave registrado en la ciudad semiautónoma en décadas y por la consolidación del modelo político denominado “solo para patriotas”, implantado por China en 2021.

ASIA SERVICIO MILITAR

Bangkok – Desde la voluntariedad en Japón -con limitada capacidad defensiva- hasta el reclutamiento masculino obligatorio en Singapur o Corea del Sur -técnicamente en guerra con el Norte-, pasando por su ampliación en Taiwán ante la amenaza china o por sorteo en Tailandia, en Asia conviven distintas tipologías de servicio militar.

CINE AVATAR

París – James Cameron, director de la exitosa saga de Avatar, consideró este viernes que su tercera entrega ‘Avatar: Fire and Ash’, cuyo estreno está previsto en España el 19 de diciembre, refleja problemas reales, como el de las familias refugiadas que deben adaptarse a un nuevo hogar.

– Zoé Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana, habló este viernes en París de cómo el apoyo que tuvo por parte del actor Sam Worthington y el director James Cameron la ayudó a superar la dificultad de encarnar a su personaje Neytiri, una madre de familia refugiada.

R.UNIDO SUBASTA

Londres – Inicia la subasta de más de 2.000 lotes de objetos emblemáticos de películas y series de televisión, entre los que se incluyen el hacha de ‘El Resplandor’, la máscara de ‘Scream’ o una túnica utilizada por el actor Rupert Grint (Ron Weasley) en la saga de ‘Harry Potter’ autografiada por él.

EEUU ARTE

Miami – El Art Basel Miami Beach, uno de los mayores eventos de la industria del arte, reúne a más de 280 galerías del mundo en Miami, con uno de cada 10 exponentes con presencia en Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina, y con temas como migración e indígenas como lo más destacado. Por Pedro Pablo Cortés

-El artista digital estadounidense Beeple soltó un «manada» de perros robóticos en la feria Art Basel Miami Beach con cabezas hiperrealistas de magnates tecnológicos y leyendas del arte como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso o Mark Zuckerberg.

CHOCOLATE ANIVERSARIO

Ginebra – El chocolate con leche, uno de los grandes inventos de Suiza junto al reloj de pulsera o la navaja multiusos, cumple en 2025 siglo y medio de historia, un tiempo en el que el producto se ha universalizado pero a la vez se mantiene como una de las principales señas de identidad del país alpino. Por Antonio Broto

ESPECIALES

Con motivo del aniversario el próximo día 8 de diciembre de la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía SIRIA AL ASAD ANIVERSARIO y realizará una cobertura especial desde el país árabe.

