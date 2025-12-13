Temas del día de EFE Internacional sábado 13 de diciembre (19:00 horas)

4 minutos

UCRANIA GUERRA

Berlín – Asesores de política exterior, entre ellos de Washington y Kiev, mantendrán este fin de semana conversaciones en Berlín sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informaron a EFE desde círculos gubernamentales en la capital germana.

– Los avances ucranianos en Kúpiansk, que Rusia afirmaba haber capturado en octubre, representan el primer éxito de Ucrania en la defensa de una ciudad importante en los últimos tres años, en un momento en el que el presidente Volodímir Zelenski confía en la resistencia del Ejército para debilitar la posición negociadora rusa y evitar concesiones territoriales. Por Rostyslav Averchuk

BIELORRUSIA EE.UU

Moscú – El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó hoy al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores en prisión, María Kolésnikova y Víctor Babariko, después de las consultas mantenidas en Minsk durante los últimos dos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole, quien anunció el levantamiento de algunas sanciones que pesaban sobre el país.

TAILANDIA CAMBOYA

Washington/Bangkok – Los Ejércitos de Tailandia y Camboya mantienen este sábado enfrentamientos en varios puntos de la frontera común, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el viernes que ambos países habían acordado «detener todos los disparos» de forma inmediata.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza sufre la tormenta Byron, después de que el frío, las lluvias y los fuertes vientos de los últimos días hicieran colapsar decenas de edificios, inundaran miles de tiendas de campaña y se cobraran la vida de una decena de gazatíes.

– El Ejército de Israel confirmó la muerte de un responsable de Hamás, Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza en el que murieron al menos cinco personas.

– El Ministerio de Sanidad de Gaza elevó a 386 los muertos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en el enclave, y en total son ya 70.654 asesinados en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

CHINA JAPÓN

Pekín – China rindió homenaje hoy a las víctimas de la masacre de Nanjing, en el aniversario de la toma de esa ciudad por parte de las tropas japonesas en 1937 y del inicio de uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de alta tensión entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Chile se prepara para la segunda vuelta presidencial de este domingo, con el ultraderechista José Antonio Kast como claro favorito y con la izquierdista Jeannette Jara a la espera de revertir los pesimistas pronósticos en su contra.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este sábado a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de «sabotaje», en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza.

(Texto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto iniciar este sábado el escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras unos comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre los dos candidatos conservadores.

(Texto) (Foto)

– Se han enviado unas claves sobre que dos semanas después de las elecciones el país aún no conoce el virtual presidente.

CINE AVATAR

París – Zoé Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña que en Avatar 3 encarna a Neytiri, asegura a EFE reconocerse con este personaje por compartir «la pasión por las raíces».

(Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245