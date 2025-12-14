Temas del día de Internacional de domingo 14 de diciembre (13:00 horas)

7 minutos

AUSTRALIA TIROTEO

Sídney (Australia) – Al menos doce personas murieron, incluido uno de los tiradores, en la playa de Bondi, al este de Sídney, en un tiroteo masivo que las autoridades australianas han confirmado como un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía.

CHILE ELECCIONES

Santiago – Los colegios electorales abrieron en Chile para elegir al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta presidencial que enfrenta a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast.

UCRANIA GUERRA

Berlín- Asesores de política exterior, entre ellos de EE.UU. y de Ucrania, mantienen reuniones en Berlín sobre el plan de paz para el país invadido en la víspera de una cumbre de líderes europeos, de la UE y de la OTAN con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y, previsiblemente, con una delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff.

– La idea de crear una “zona desmilitarizada” o una “zona económica libre” en el Donbás es recibida con escepticismo y desconfianza por los ucranianos, que creen que solo daría a las tropas invasoras una mayor ventaja en el campo de batalla, mientras que Kiev se encuentra bajo una doble presión de Washington y Moscú para ceder territorios en la región oriental. Por Rostyslav Averchuk (texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un guiño al Kremlin al normalizar las relaciones con su principal aliado, Bielorrusia, a través del levantamiento de sanciones. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques ocasionales pese al alto el fuego contra la Franja de Gaza, donde más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.095 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.

TAILANDIA CAMBOYA

Nom Pen/Bangkok – Camboya ha suspendido los viajes terrestres en la frontera con Tailandia, dejando a miles de personas varadas en ambos países, mientras este domingo continúan los enfrentamientos en la divisoria, cuando se cumple una semana de combates que se saldan con 33 muertos y más de 200 heridos.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre contrasta, dos semanas después, con un creciente descontento por la ausencia de resultados oficiales, en un lento y ajustado escrutinio bajo acusaciones de irregularidades y fallas en el sistema. Por Germán Reyes

CHINA CINE

Pekín – Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas del país asiático se han convertido estos días en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal.

CUBA CINE

La Habana – Para el director cubano Fabien Pisani este festival de cine de La Habana resultó contradictorio. Se exhibió su documental sobre la censura al reguetón en la isla, pero no uno sobre el cantautor Pablo Milanés, que en sus últimos años se distanció de la revolución. «Lo que más molestaba de él era la sinceridad», asegura Pisani en entrevista con EFE.

ESPECIALES

La agencia EFE comenzará a enviar a sus abonados a partir de este domingo una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los principales asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Roma.- ITALIA POLÍTICA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, clausura la convención anual, ‘Atreju’, organizada por su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia (FdI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO DETENIDOS.- El papa celebra la misa en ocasión del Jubileo de los Detenidos en la basílica de San Pedro (Texto) (Foto)

Madrid.- ESPAÑA NAVIDAD.- Árboles de Navidad gigantes, figuras de belén monumentales y millones de bombillas deslumbran a los viandantes que pasean estos días por alguna de las ciudades españolas que se han enzarzado en una peculiar competición por conseguir la decoración navideña más espectacular y atraer el llamado ‘turismo de luces’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Ciudad de México – MÉXICO GENTRIFICACIÓN – En el Centro Histórico de la Ciudad de México, la fiesta nocturna convive con un campamento de personas desalojadas que, desde hace casi cuatro meses, cada fin de semana enfrentan agresiones, intrusiones y la indiferencia de quienes pasan sin verlos, en medio del aumento de desalojos en la capital previo al Mundial de 2026. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY DÓLAR (Claves)- La moneda de Paraguay, el guaraní, se apreció frente al dólar en las últimas semanas producto de un abanico de factores que han hundido la cotización de la divisa estadounidense en torno a valores no vistos desde junio de 2020 en una época en la que el billete verde suele subir impulsado por el movimiento del mercado a raíz de las vacaciones escolares y las fiestas de fin de año. (Texto) (Foto)

18:00h.- Sao Paulo.- BRASIL PROTESTA.- Movimientos sociales protestan en São Paulo contra un proyecto de ley que avanza en el Congreso que, de aprobarse, reduciría la pena del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos venezolanos instalan una mesa navideña simbólica con los nombres de todos estos detenidos y exigen su liberación. Plaza Bolívar de Chacao.

O.Medio y África

Abuya.- CEDEAO CUMBRE.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebra su 68ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto político convulso tras el reciente golpe de Estado en Guinea Bisáu y la intentona golpista en Benín de hace una semana. (Texto)

10:00 -Riad- ESPAÑA A.SAUDÍ – La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones española, Elma Saiz, visita Arabia Saudí, donde interviene en la apertura del 11º Foro de la Alianza de Civilizaciones.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA MESSI.- El jugador argentino Lionel Messi visita la india en una gira de tres días que incluirá partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- El magnate mediático hongkonés Jimmy Lai conocerá el próximo lunes la sentencia de un proceso por seguridad nacional que podría llevarlo a cadena perpetua, un juicio con posibles repercusiones en las ya frágiles relaciones de China con Washington y Londres y que se ha convertido en emblema del pulso entre control político y libertad de expresión en la excolonia británica. (Texto)

08:30h.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, pone fin a su visita a China y regresa a España.

