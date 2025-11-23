Temas del día de Internacional de domingo 23 de noviembre (09:00 horas)

8 minutos

UCRANIA GUERRA

Ginebra – Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos e importantes países europeos mantienen consultas en Ginebra en torno a un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en el territorio ucraniano, invadido por Rusia desde 2022.

(Texto)

– Leópolis (Ucrania)- El anuncio de Rusia de que ha capturado la ciudad de Kúpiansk, un importante centro logístico en la región oriental de Járkov, y de que ha bloqueado a fuerzas ucranianas allí es falso, dijeron a EFE fuentes sobre el terreno, una afirmación que respaldan analistas occidentales, que opinan que Moscú exagera sus logros en el campo de batalla para forzar a Kiev a aceptar un acuerdo de paz desfavorable. Por Rostyslav Averchuck (texto)

G20 CUMBRE

Johannesburgo – La Cumbre de Líderes del G20 concluye en una jornada de clausura en la que se espera que la presidencia sudafricana del grupo de países desarrollados y emergentes haga balance de la reunión.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en rueda de prensa de las sesiones de la cumbre del G20, en la que ha defendido una fiscalidad internacional más justa y ha reclamado que no se negocie una paz para Ucrania a espaldas de este país.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La suspensión de vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta internacional de «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio de ese país, elevó en las últimas hora la tensión en la región, en momentos en que EE.UU. mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en aguas del mar Caribe.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra su 63 cumpleaños, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La última ola de bombardeos israelíes, que causaron al menos 22 muertos el sábado, sitúan la tregua en Gaza en un estado crítico, alimentando interrogantes sobre la capacidad de sostener un alto el fuego cada vez más erosionado por las operaciones del Ejército israelí.

(Texto) (Foto)

GUINEA-BISÁU ELECCIONES

Bisáu.- Guinea-Bisáu celebra elecciones presidenciales y legislativas anticipadas bajo la sombra de una inestabilidad política histórica en una nación asolada por golpes de Estado, narcotráfico y profundas crisis socioeconómicas.

(Texto)

BOSNIA SERBIOS

Sarajevo – La ‘República Srpska’, el ente autónomo serbio de Bosnia-Herzegovina, celebra elecciones presidenciales para elegir a un sustituto para el destituido presidente, el prorruso y secesionista Milorad Dodik, condenado por desacato de las decisiones del Alto Representante Internacional, Christian Schmidt.

(Texto)

ESLOVENIA SUICIDIO ASISTIDO

Liubliana – Eslovenia celebra hoy un referéndum vinculante sobre una ley que permite el suicidio asistido, un año después de una consulta no vinculante sobre el mismo tema, que recibió un voto favorable del 55 %.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

G7 SEGURIDAD

Ottawa (Canadá) – Los ministros de Interior y Seguridad del G7 culminan una reunión en la que trataron sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas, el terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas.

(Texto)

IRÁN MUJER

Teherán – Paniz Faryoussefi hizo historia cuando se convirtió la semana pasada en la primera directora de la Orquesta Sinfónica de Teherán, algo que espera que ayude a que se cumpla uno de sus sueños: que se permita cantar libremente a las iraníes, algo prohibido en la República Islámica de Irán. (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo del primer viaje del papa León XIV a Turquía y Líbano, que comenzará el próximo 27 de noviembre, la Agencia EFE envía este domingo una serie previa con la guía PAPA VIAJE.

AGENDA INFORMATIVA

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Se vota domingo y lunes en las regiones italianas de Campania, Veneto y Apulia, que concluyen la renovación de las administraciones regionales del país y las coaliciones de derechas e izquierdas harán sus balances. (Texto)

10:30h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO COROS.- El papa León XIV preside una misa solemne con motivo del Jubileo de Coros y Corales

19:00h.- Ginebra.- FESTIVAL FILMAR.- Se anuncian los galardonados en el festival FILMAR, la principal cita de Suiza con el cine latinoamericano. (Texto)

Ginebra.- ARGENTINA CINE.- La directora del Nuevo Cine Argentino, Albertina Carri, arroja una crítica mordaz hacia el cine de plataformas y la política de recortes de Javier Milei, en una entrevista con EFE en Ginebra, donde ha acudido como invitada de honor del festival FILMAR en América Latina. (Texto) (Vídeo)

América

VENEZUELA ELECCIONES

Caracas – VENEZUELA ELECCIONES- Los venezolanos participan este domingo en la tercera consulta popular convocada por el presidente Nicolás Maduro, en la que elegirán los proyectos que serán financiados por el Gobierno en las comunidades entre más de 36.000 iniciativas postuladas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – A una semana de las elecciones, Honduras experimenta un ambiente de tensión. Los principales candidatos concluyen sus campañas en medio de conflictos institucionales en los entes electorales y dudas sobre la transparencia, en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile – CHILE ELECCIONES – Víctima emblemática de la violencia policial en el estallido social chileno, el psicólogo izquierdista Gustavo Gatica se convirtió hace una semana en el tercer diputado más votado del país y, según dijo a EFE, llegará al Congreso con la intención de «hacer una política más dialogante», incluso con la ultraderecha más confrontacional. Por María M.Mur (texto) (foto) (video)

Ciudad de México – MÉXICO MEDIOAMBIENTE – Tras la conclusión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en la ciudad brasileña de Bélem, la ONG ambientalista Greenpeace pidió a México «pasar del papel a la acción» con medidas tangibles, pero aplaudió el «liderazgo» del país con una hoja de ruta que «está muy bien». (texto) (foto)

Miami – EE.UU LIBROS – El creciente interés por la literatura en español en Estados Unidos sella la Feria del Libro de Miami (Miami Book Fair), donde escribe en este idioma uno de cada cinco autores invitados al encuentro literario, el más longevo del país y que concluye este domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York – PREMIOS EMMY INTERNACIONALES – Los documentales deportivos 'Argentina 78' sobre el mundial de Argentina 1978 y '#SeAcabó: Diario de la campeonas' sobre el caso Rubiales encabezan el cartel de nominaciones hispanas en la 53ª edición de los Premios Emmy Internacionales que se celebrarán mañana lunes en Nueva York. (Previa)

O.Medio y África

Bisáu.- GUINEA-BISÁU ELECCIONES.- Guinea-Bisáu celebra elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. (Texto)

Asia

Hong Kong.- HONG KONG VIVIENDA -En el mercado inmobiliario de Hong Kong la solidez ya no la marcan el acero ni el hormigón, sino un factor tan intangible como la superstición, hasta el punto de que en una plaza donde el metro cuadrado rebasa los 26.000 euros cualquier tragedia puede devaluar un inmueble con la misma rapidez que un movimiento en los tipos de interés. (Texto)

