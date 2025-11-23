Temas del día de Internacional de domingo 23 de noviembre (19:00 horas)

UCRANIA GUERRA

Ginebra – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su delegación y la ucraniana «han avanzado bastante» en el «repaso de los puntos uno por uno» del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania. Antes de este encuentro, la delegación ucraniana se reunió primero con asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que en el curso de los contactos este domingo en Ginebra entre delegaciones de su país, Estados Unidos y representantes europeos hay cierta disposición a incorporar una «visión ucraniana» al plan de paz presentado esta semana por Trump, cuya versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev.

– Leópolis (Ucrania)- El anuncio de Rusia de que ha capturado la ciudad de Kúpiansk, un importante centro logístico en la región oriental de Járkov, y de que ha bloqueado a fuerzas ucranianas allí es falso, dijeron a EFE fuentes sobre el terreno. Por Rostyslav Averchuck (texto)

G20 CUMBRE

Johannesburgo – Contra todo pronóstico, la Cumbre de Líderes del G20 se cerró este domingo en Johannesburgo con la sensación de que supone un triunfo del multilateralismo y un éxito para la presidencia sudafricana del grupo, frente a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que boicoteó la reunión.

ESPAÑA- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este domingo una revisión «en profundidad» de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo. Y en su intervención ante la cumbre reclamó un mayor control de la inteligencia artificial (IA) para reducir riesgos.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La suspensión de vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta internacional de «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio de ese país, elevó en las últimas hora la tensión en la región, en momentos en que EE.UU. mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en aguas del mar Caribe.

– Las aerolíneas venezolanas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron de que operan con normalidad en Venezuela. Venezolana de Aviación opera un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, y Estelar viaja también a ambos países.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra su 63 cumpleaños, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ha violado 497 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según informó el Gobierno de Hamás en la Franja.

LÍBANO – Un ataque israelí hoy contra los suburbios meridionales de Beirut, que tenía como objetivo a un alto responsable del grupo chií libanés Hizbulá, causó cinco muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Salud Pública libanés. (Texto) (Foto)

– El Gobierno israelí aprobó la «absorción» hasta 2030 de aproximadamente 5.800 personas de la comunidad Bnei Menashe, un grupo de indios judíos del noreste de la India, que se mudarán progresivamente a la región de Galilea (norte de Israel).

GUINEA-BISÁU ELECCIONES

Bisáu.- Los comicios de Guinea-Bisáu finalizaron este domingo tras una jornada de elecciones presidenciales y legislativas que transcurrió con normalidad, alta participación y sin incidentes graves, informó la Comisión Nacional Electoral (CNE).

BOSNIA SERBIOS

Sarajevo – La ‘República Srpska’, el ente autónomo serbio de Bosnia-Herzegovina, celebra elecciones presidenciales para elegir a un sustituto para el destituido presidente, el prorruso y secesionista Milorad Dodik, condenado por desacato de las decisiones del Alto Representante Internacional, Christian Schmidt.

ESLOVENIA SUICIDIO ASISTIDO

Liubliana – Eslovenia celebra hoy un referéndum vinculante sobre una ley que permite el suicidio asistido, un año después de una consulta no vinculante sobre el mismo tema, que recibió un voto favorable del 55 %.

G7 SEGURIDAD

Ottawa (Canadá) – Los ministros de Interior y Seguridad del G7 culminan una reunión en la que trataron sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas, el terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas.

IRÁN MUJER

Teherán – Paniz Faryoussefi hizo historia cuando se convirtió la semana pasada en la primera directora de la Orquesta Sinfónica de Teherán, algo que espera que ayude a que se cumpla uno de sus sueños: que se permita cantar libremente a las iraníes, algo prohibido en la República Islámica de Irán. (Entrevista)

ESPECIALES

Con motivo del primer viaje del papa León XIV a Turquía y Líbano, que comenzará el próximo 27 de noviembre, la Agencia EFE envía este domingo una serie previa con la guía PAPA VIAJE.

