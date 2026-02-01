Temas del día de Internacional del domingo 1 de febrero (09:00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza/Rafah (Egipto) – En el cruce de Rafah que conecta Egipto con la Franja de Gaza avanzan este domingo los trabajos para la reapertura anunciada por Israel, que seguirá manteniendo el control militar, pero ningún paciente gazatí ha recibido el permiso para salir y no se espera que hoy puedan cruzar aún civiles.

(Texto) (Foto)

– La reapertura del paso fronterizo de Rafah, que linda la Franja de Gaza con Egipto, es un paso esencial de la segunda fase de la tregua auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, al ser considerado este cruce como la salvación para muchos palestinos, tanto por la entrada de ayuda como para la salida del enclave. (Claves)

UCRANIA GUERRA

Abu Dabi/Kiev/Moscú -Ucranianos y rusos vuelven a reunirse con mediación estadounidense en Abu Dabi con el futuro de la región del Donbás del este de Ucrania como principal escollo para llegar a un acuerdo que ponga fin a una guerra que ya dura casi cuatro años.

(Texto)

OPEP+ REUNIÓN

Viena – Ocho países clave de la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, mantienen hoy una teleconferencia para analizar su nivel de producción de petróleo.

(Texto)

COSTA RICA ELECCIONES

San José – Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, tras una campaña electoral marcada por la ventaja en las encuestas de la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, y el intento de los restantes 19 candidatos por meterse en la pelea y avanzar a una eventual segunda ronda.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

EEUU VENEZUELA

Caracas – El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó el jueves una reforma a la ley de hidrocarburos que cambia el tablero de la industria petrolera, hasta ahora estatizada, para permitir una mayor participación de inversionistas privados y extranjeros cuando el país negocia con Estados Unidos para la venta de su crudo. Claves para entender el documento avalado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Familiares del exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa convocan a una misa para pedir por la liberación del dirigente político, detenido en mayo pasado por su presunta vinculación en una trama para generar violencia en los comicios regionales y legislativos de ese mes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BIRMANIA GOLPE

Bangkok- Kim Aris, hijo de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pidió este domingo la libertad para su madre, que cumple cinco años encarcelada desde el golpe de Estado de 2021, una asonada del Ejército que acabó con una transición democrática en Birmania (Myanmar) y desencadenó un conflicto armado que agravó la crisis en el país.

(Texto)

GRAMMY

Los Ángeles – La Academia de la Grabación desvela a los ganadores de la 68º edición de los premios Grammy, el mayor reconocimiento otorgado en la industria musical, con Kendrick Lamar como el máximo nominado, seguido de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín – UCRANIA GUERRA – Ucranianos y rusos prevén reunirse de nuevo con mediación estadounidense en Abu Dabi con el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania como principal escollo para llegar a un acuerdo sobre el fin de la guerra.

América

Los Ángeles.- GRAMMY.- La Academia de la Grabación desvela a los ganadores de la 68º edición de los premios Grammy, el mayor reconocimiento otorgado en la industria musical, con Kendrick Lamar como el máximo nominado, seguido de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y la estrella puertorriqueña Bad Bunny (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- ESPAÑA AVIACIÓN.- En el marco del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur, la Patrulla ASPA del Ejército del Aire y del Espacio de España presenta en Montevideo una exhibición aérea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Se realiza una movilización ciudadana para reivindicar la figura del ‘Pepino’ un personaje del Carnaval en Bolivia, que según autoridades municipales de La Paz es usurpado en Perú, país al que piden que «respete la soberanía cultural» boliviana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena de Indias.- HAY FESTIVAL.- Concluye el Hay Festival de Cartagena de Indias, con la participación de más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro. (Texto)

San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Más de 3 millones de costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El director Joaquín del Paso habla con EFE sobre ‘El jardín que soñamos’, la película mexicana que compite en la sección Panorama de la Berlinale y que aborda la crisis migratoria y ambiental a través de la historia de una familia haitiana asentada en los bosques del estado de Michoacán, uno de los más peligrosos del país. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- La directora del Real Jardín Botánico de Madrid, María Paz Martín Esteban, realiza una visita oficial al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en el marco de un acercamiento orientado a fortalecer la cooperación internacional en investigación científica, biodiversidad y patrimonio natural. (Texto) (Foto)

O. Medio y África

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PRESUPUESTOS.- El Ministerio de Finanzas de la India presenta el presupuesto de la Nación de 2026-27.

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, inicia su viaje de Estado a China con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China.

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Tailandia celebra una jornada de votación temprana para las elecciones generales del 8 de febrero.

Rangún.- BIRMANIA GOLPE.- Birmania se adentra en el quinto aniversario del golpe de Estado perpetrado por los militares que arrebataron el poder al gobierno democrático liderado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi

