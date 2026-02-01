Temas del día de Internacional del domingo 1 de febrero (19:00 horas)

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza/Rafah (Egipto) – El cruce terrestre de Rafah, entre Egipto y Gaza, que permanecía cerrado desde mediados de 2024, fue reabierto este domingo «a modo de prueba», sin permitir aún el paso de palestinos, según fuentes de Egipto e Israel, que esperan que el cruce de civiles comience este lunes.

– La reapertura del paso fronterizo de Rafah es un paso esencial de la segunda fase de la tregua auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, al ser considerado como la salvación para muchos palestinos, tanto por la entrada de ayuda como para la salida del enclave. (Claves)

– Médicos sin Fronteras (MsF) saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel.

EE.UU INMIGRACIÓN

Nueva York – El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración donde estaban en Texas, tras haber sido detenidos el 20 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis, causando gran indignación en el país.

UCRANIA GUERRA

Berlín – Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron este domingo las autoridades regionales.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE. UU. en Abu Dabi se celebrarán los próximos días 4 y 5 de febrero y no hoy como estaba originalmente previsto. (Texto)

OPEP+ REUNIÓN

Viena – La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, sin reaccionar a la fuerte subida de los precios del crudo impulsada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

COSTA RICA ELECCIONES

San José – Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, tras una campaña electoral marcada por la ventaja en las encuestas de la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, y el intento de los restantes 19 candidatos por meterse en la pelea y avanzar a una eventual segunda ronda.

EEUU VENEZUELA

Caracas – El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó el jueves una reforma a la ley de hidrocarburos que cambia el tablero de la industria petrolera, hasta ahora estatizada, para permitir una mayor participación de inversionistas privados y extranjeros cuando el país negocia con Estados Unidos para la venta de su crudo. Claves para entender el documento avalado.

– Familiares del exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa convocan a una misa para pedir por la liberación del dirigente político, detenido en mayo pasado por su presunta vinculación en una trama para generar violencia en los comicios regionales y legislativos de ese mes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BIRMANIA GOLPE

Bangkok- Kim Aris, hijo de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pidió este domingo la libertad para su madre, que cumple cinco años encarcelada desde el golpe de Estado de 2021, una asonada del Ejército que acabó con una transición democrática en Birmania (Myanmar) y desencadenó un conflicto armado que agravó la crisis en el país.

GRAMMY

Los Ángeles – La Academia de la Grabación desvela a los ganadores de la 68º edición de los premios Grammy, el mayor reconocimiento otorgado en la industria musical, con Kendrick Lamar como el máximo nominado, seguido de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

