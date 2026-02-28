Temas del día de internacional del domingo 1 de marzo

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Irán se prepara para la anunciada continuación de los bombardeos de EE.UU. e Israel, mientras crece la incertidumbre sobre el líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí, de quien el primer ministro israelí ha dicho que podría haber muerto.

– Ocho ‘petroestados’ clave de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, celebran una teleconferencia, ya prevista antes de los ataques sobre Irán, para evaluar la evolución del mercado y eventualmente reajustar su oferta de crudo para abril. (Texto)

– Los ministros de Exteriores de la Union Europea analizan en una reunión extraordinaria por videoconferencia la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta de Teherán. (Texto).

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de urgencia para tratar la situación de Oriente medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán y la respuesta de Teherán. (Texto).

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania emerge del invierno más difícil de su historia reciente con su sistema energético gravemente dañado por los ataques aéreos rusos mientras los cortes de electricidad continúan en gran parte del país y el aumento de las temperaturas reduce la carga sobre la infraestructura.

MÉXICO VIOLENCIA

Guadalajara (México) – Una semana después del operativo militar en el que murió «El Mencho», líder del CJNG, el estado de Jalisco (oeste de México) aún vive con zozobra la ola de violencia desatada y trata de recuperar la normalidad en medio de los desafíos de seguridad de cara al Mundial de Fútbol, donde la capital, Guadalajara, acogerá varios partidos.

SHAKIRA

Ciudad de México – La cantante colombiana Shakira protagoniza en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto masivo que marca el cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el país.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Ocho ‘petroestados’ clave de la alianza OPEP+ liderados por Arabia Saudí y Rusia celebran una teleconferencia para evaluar la evolución del mercado y eventualmente reajustar su oferta de crudo para abril. (Texto)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la UE mantienen una reunión extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán. (Texto)

América

19:00h.- Nueva York.- EEUU AÑO NUEVO LUNAR.- Nueva York celebra el Año del Caballo en el icónico barrio de Chinatown con ceremonias tradicionales, espectáculos y un gran desfile el 1 de marzo que recorrerá las calles del sur de Manhattan (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de urgencia para tratar la situación en Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos. (Texto)

Nueva York.- EEUU SALUD.- El prestigioso psiquiatra e investigador español Luis Rojas Marcos, de 82 años, atiende en una entrevista a EFE en su despacho de Nueva York con motivo de la presentación de su nuevo libro, ‘El regalo de los años’, en el que desentraña las claves «para tomar el timón de la tercera etapa de la vida»Igu en busca de una longevidad plena y feliz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ MINERÍA.- La principal feria del mundo para el sector minero, PDAC, se celebra en Toronto (Canadá) del 1 al 4 de marzo

Buenos Aires.- ARGENTINA CONGRESO.- El presidente argentino, Javier Milei, brinda un discurso en el Parlamento en ocasión de la apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU PREMIOS.- El mayor sindicato de actores y guionista de Hollywood, SAG-AFTRA, entrega este domingo los premios The Actor Awards, la pugna definitiva entre ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’ en su última gran parada hacia los Óscar. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, participa en una protesta en la Avenida Paulista, en São Paulo, contra la Corte Suprema, que encarceló a su padre, y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – La cantante colombiana Shakira se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto masivo que marca el cierre cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en este país.

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA JUSTICIA.- Nuevo juicio, tras la admisión de apelación en el Supremo argelino, por el asesinato del joven Jamal Ben Ismail, linchado hasta la muerte en 2021 al ser acusado de provocar los incendios ese verano, y por el que fueron condenados decenas de personas a pena de muerte. Tribunal de Dar al Beida

Asia

Singapur.- SINGAPUR COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, visita Singapur, la primera parada de una gira de cuatro días por el Sudeste Asiático.

Seúl.- COREA DEL SUR ANIVERSARIO.- Se celebra el 107º aniversario del Movimiento por la Independencia del 1 de marzo de 1919, uno de las festividades más importantes de Corea del Sur. Suele haber discursos presidenciales y celebraciones a nivel nacional.

