Temas del día de Internacional del domingo 11 de enero (19:00 horas)

5 minutos

EE.UU VENEZUELA

Caracas/Washington – Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas excarcelaciones mientras continúa la expectación respecto a próximos pasos entre Caracas y Washington, más de una semana después de los ataques estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela.

– El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están «bien» y que son «unos luchadores», según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con los abogados.

– El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hablado con los líderes de México, Colombia y Canadá para abordar la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pero ¿cuál es el margen que tiene la mayor potencia de América Latina para mediar con el presidente Donald Trump?. (Texto) (Foto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción Internacional – Irán continúa aislada por el bloqueo de internet y la telefonía en medio de las protestas en varias ciudades que, según grupos opositores y ONG, han causado centenares de muertos y más de 2.000 detenidos en dos semanas, y han continuado la pasada noche.

(Texto) (Vídeo)

– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el Gobierno iraní escucha a los manifestantes y ha hecho «todo lo posible» para resolver los problemas económicos que desencadenaron las protestas el pasado 28 de diciembre, pero diferenció a esos manifestantes de los «alborotadores y terroristas» que están protagonizando «disturbios». (Texto)

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser «aliados leales» si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

UCRANIA GUERRA

Moscú – Los soldados rusos combaten en Ucrania desde hace 1.418 días, los mismos que el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, la mejor demostración de que lo que comenzó como una operación militar especial se ha convertido en una guerra de incierto final y catastróficas consecuencias para el Kremlin.

(Texto) (Foto)

-Las continuas incautaciones de petroleros por parte de Estados Unidos despiertan en Ucrania la esperanza de que las exportaciones de crudo de Rusia también puedan verse restringidas, dado el efecto limitado de las sanciones existentes. (Texto)

– El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, intervienen en la jornada inaugural de la conferencia sobre seguridad Folk och Försvar. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército de Israel mató este domingo a cuatro palestinos en diferentes ataques contra la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur) en el devastado enclave palestino, pese a que sigue en vigor un alto el fuego, informan las morgues de los hospitales de la Franja.

(Texto) (Foto)

– El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este domingo de la muerte de un bebé de dos meses a causa del frío extremo, lo que eleva a cuatro el número total de muertes infantiles por hipotermia desde el inicio del invierno. (Texto)

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok- Birmania (Myanmar) celebra la segunda fase de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ENERGÍA RENOVABLES

Abu Dabi – Comienza en Abu Dabi la asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), días después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, anunciara la retirada de su país – uno de los que más la apoyaba económicamente- de este organismo y de otras organizaciones dedicadas a la promoción de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PETRÓLEO PRECIOS

Londres – Pese a una volatilidad puntual por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las protestas en Irán, el precio del petróleo, incluido el Brent europeo, podría caer bien por debajo de los 60 dólares este año, ante un mercado saturado por exceso de oferta frente a una demanda ralentizada, según expertos consultados por EFE.

AGATHA CHRISTIE

Londres – Mañana se cumplen 50 años de la muerte de Agatha Christie, una de las autoras del género policíaco más célebre de todos los tiempos y cuya vigencia es visible hoy en día en Londres, ciudad donde se siguen representando obras de teatro basadas en sus tramas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GLOBOS DE ORO

Beverly Hills – Los Globos de Oro celebran este domingo la 83ª edición de sus premios, con ‘One Battle After Another’ como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de ‘Sentimental Value’ con ocho; ‘Sinners’ con siete; ‘Hamnet’ con seis, y ‘Frankenstein’ con cinco.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245